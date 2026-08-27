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बिहार और उत्तर प्रदेश पर बाढ़ का खतरा, NDRF ने नेपाल में बचाव दलों को स्टैंडबाय पर रखा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने नेपाल के अचानक आई बाढ़ (flash flood) से प्रभावित इलाकों में तैनाती के लिए चार टीमों को स्टैंडबाय पर रखा है. साथ ही, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी तैयारी बढ़ा दी गई है क्योंकि आशंका है कि ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ (GLOF) की वजह से आई बाढ़ की लहर गंडक नदी प्रणाली के जरिए भारत की ओर बढ़ सकती है.

एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को ईटीवी भारत को बताया कि अगर काठमांडू के अधिकारियों से मदद के लिए भारत सरकार को औपचारिक अनुरोध मिलता है, तो फोर्स ने तुरंत तैनाती के लिए टीमें तैयार रखी हैं.

अधिकारी ने कहा, "गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद, हमने एनडीआरएफ की चार टीमों को स्टैंडबाय पर रखा है." रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में करीब 362 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 1,400 लोग लापता हैं.

इस आपदा ने भारत में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बाढ़ का पानी बिहार और उत्तर प्रदेश में गंडक नदी के किनारे वाले इलाकों की ओर बढ़ने की आशंका है. एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र बुंदेला ने कहा कि बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए फोर्स ने बिहार के संवेदनशील इलाकों में पहले ही नौ टीमें तैनात कर दी हैं.

बुंदेला ने कहा, "गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकती है. उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और बिहार में वे जिले प्रभावित हो सकते हैं जिनसे होकर गंडक नदी गुजरती है और अंत में गंगा में मिल जाती है. राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है."

बिहार में तैनात नौ टीमों में से दो को खास तौर पर गंडक नदी बेसिन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया है. बिहार सरकार ने तैयारियों की समीक्षा भी की है, खासकर नदी के किनारे वाले इलाकों में.

हालात का जायजा लेने के बाद, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में तैनाती के लिए एनडीआरएफ की दो टीमें भेजी गई हैं. बुंदेला ने कहा, "अगर नेपाल को मदद चाहिए, तो एनडीआरएफ तैयार है. सरकार मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए मानवीय सहायता भी पहुंचा रही है."

उत्तर प्रदेश में भी हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. कुशीनगर जिले में एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम तैनात की गई है, क्योंकि गंडक नदी और भारत-नेपाल सीमा के पास होने के कारण यहां असर पड़ सकता है.

अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ की चेतावनी और राहत कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश में अभी एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात हैं. चीन और नेपाल में अभूतपूर्व बाढ़ की खबरों के बाद इस तैनाती को और मजबूत किया गया है.