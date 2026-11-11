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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: NDMC को देश में दूसरा स्थान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

पुरस्कार प्राप्त करते हुए एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी व उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ( Source-NDMC )

नई दिल्ली: राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में एनडीएमसी ने स्वच्छ शहर के रूप में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीएमसी को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया. एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी व उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया.

एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि ये सम्मान स्वच्छता, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक व नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के प्रति परिषद की प्रतिबद्धता का परिणाम है. परिषद का उद्देश्य केवल स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल करना नहीं, बल्कि नागरिकों व राजधानी में आने वाले लोगों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है.