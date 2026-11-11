स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: NDMC को देश में दूसरा स्थान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित
उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के संकल्प का परिणाम बताया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 11, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में एनडीएमसी ने स्वच्छ शहर के रूप में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीएमसी को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया. एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी व उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया.
एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि ये सम्मान स्वच्छता, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक व नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के प्रति परिषद की प्रतिबद्धता का परिणाम है. परिषद का उद्देश्य केवल स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल करना नहीं, बल्कि नागरिकों व राजधानी में आने वाले लोगों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है.
President Droupadi Murmu presented the Swachh Survekshan Awards 2025–26 in New Delhi. She emphasised that cleanliness goes beyond enhancing the aesthetic appeal of public spaces. She said that it is also a reflection of public health, social awareness, and administrative accountability.— President of India (@rashtrapatibhvn) November 11, 2026
वहीं, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के संकल्प का परिणाम बताया है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यालयों, विदेशी दूतावासों, ऐतिहासिक स्थलों, बाजारों व पर्यटन केंद्रों की मौजूदगी के कारण सफाई व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है. इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, कनॉट प्लेस, चाणक्यपुरी, जनपथ, खान मार्केट व सरोजिनी नगर में प्रतिदिन लाखों लोग पहुंचते हैं. इसके बावजूद आधुनिक तकनीक व बेहतर प्रबंधन से सफाई के उच्च मानक बनाए रखे गए हैं.
मशीनीकृत सफाई व कचरा प्रबंधन पर जोर: एनडीएमसी ने सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 11 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 20 गॉब्लर मशीनों व विशेष जेटिंग उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया है. रात्रिकालीन सफाई व सुबह फुटपाथों एवं सार्वजनिक स्थलों की प्रेशर-जेट मशीनों से सफाई की जा रही है. ‘बियॉन्ड ऑफिस सर्कल’ पहल के तहत 14 विभागाध्यक्षों को सर्कल नोडल अधिकारी बनाया गया है. वहीं, तीन विशेष स्वच्छता दस्तों व 346 सार्वजनिक शौचालयों की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.
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पहले भी मिल चुके हैं कई राष्ट्रीय सम्मान: एनडीएमसी को वर्ष 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी, 2022 में एक से तीन लाख आबादी की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ छोटा शहर व 2023 में सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश का सम्मान मिल चुका है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भी परिषद को ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटी’ के रूप में मान्यता मिली थी. नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘रोको-टोको अभियान’, कचरा मुक्त बाजार पहल, एनडीएमसी 311 मोबाइल एप व टोल फ्री हेल्पलाइन 1533 के जरिए शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है. परिषद ने इस उपलब्धि का श्रेय सफाई कर्मचारियों, अधिकारियों, आरडब्ल्यूए, बाजार संघों व नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को दिया है.
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