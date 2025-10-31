ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव को लेकर आज आएगा NDA का मेनिफेस्टो, अमित शाह और नीतीश कुमार समेत कई नेता रहेंगे मौजूद

बिहार में भाजपा अपने घटक दलों के साथ मिलकर जारी करने जा रही घोषणा पत्र.अपने सभी गठबंधन सहयोगियों की राय से तैयार करने का दावा

लोगों से मिली सलाह के आधार पर तैयार किया गया संकल्प पत्र
लोगों से मिली सलाह के आधार पर तैयार किया गया संकल्प पत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2025 at 9:08 AM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 9:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से आज मेनिफेस्टो जारी किया जाएगा. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मेनिफेस्टो जारी करेंगे. इस मौके पर बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री और हम के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान , राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा , जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहेंगे.

अपने सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलाजुला घोषणा पत्र : बिहार में भाजपा अपने सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलाजुला घोषणा पत्र जारी कर सकती है. इसमें अब तक नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ-साथ आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों का एक ब्योरा शामिल हो सकता है. इस घोषणा पत्र के जारी होने के समय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,सहित कई बड़े नेता उपस्थित रह सकते हैं

अपने सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलाजुला घोषणा पत्र
अपने सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलाजुला घोषणा पत्र (ETV Bharat)

एनडीए अपने मेनिफेस्टो में कुछ नया करने की करेगी कोशिश : 30 अक्टूबर को एनडीए के मेनिफेस्टो जारी होने की चर्चा हो रही थी लेकिन अब 31 अक्टूबर को यह जारी होने जा रहा है. महागठबंधन की ओर से दो दिन पहले ही मेनिफेस्टो जारी कर दिया गया है. ऐसे में देखना है कि एनडीए अपने मेनिफेस्टो में और क्या नई चीज लेकर आ रही है.

हाल में लागू किए गए बड़े फैसले का भी होगा लेखा जोखा : मेनिफेस्टो में सरकार की ओर से हाल में लागू किए गए बड़े फैसले परिवार की एक महिला सदस्य को रोजगार के लिए ₹10000 देने, 125 यूनिट फ्री बिजली, एक करोड़ नौकरी रोजगार देने का जो वादा किया गया है, जीविका दीदी को सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराने और छात्र-छात्राओं को स्वयं सहायता भत्ता और ब्याज मुक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला विशेष रूप से होगा.

लोगों से मिली सलाह के आधार पर तैयार किया गया संकल्प पत्र: भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देती है. उसका दावा होता है कि वह अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर चुनाव मैदान में उतरती है. ये संकल्प पत्र जनता से मिली सलाह के आधार पर तैयार किए जाते हैं. बिहार चुनाव के लिए भी पार्टी ने सुझाव लेने का अभियान शुरू किया था. दावा है कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी को लाखों सलाहें मिली हैं. इनमें उपयोगी सलाहों को घोषणा पत्र बनाने में उपयोग किया गया है.

युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता की बात रेहगी शामिल : एनडीए सरकार ने बिहार में युवाओं को रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही है. किसानों के लिए विभिन्न इकाइयों के द्वारा अपने उत्पाद बेचने और निवेश-रोजगार को प्रोत्साहित करने का काम किया जा सकता है. बिहार में सुरक्षा और विकास को लेकर हर वर्ग के विकास का वादा किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें :

बिहार NDA में सीट बंटवारे का ऐलान, 101-101 पर JDU-BJP, चिराग-29 और मांझी-कुशवाहा के हिस्से 6-6 सीटें

'चुनाव के बाद JDU का खात्मा..' 'BJP 142+ और JDU 101..' मनोज झा ने बताया NDA सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला

Last Updated : October 31, 2025 at 9:20 AM IST

TAGGED:

BIHAR ELECTION NDA MANIFESTO
BIHAR NEWS
NDA MANIFESTO FOR BIHAR ELECTIONS
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.