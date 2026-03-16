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बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए का क्लीन स्वीप, पांचों सीटों पर कब्जा

पटना : बिहार में पांच सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी पांच सीटों पर महागठबंधन को क्लीन स्वीप कर दिया. महागठबंधन को झटका तब लगा जब कांग्रेस और आरजेडी के कुल 4 विधायक वोट देने नहीं पहुंचे, जिससे महागठबंधन का पूरा गणित गड़बड़ा गया. बिहार में इसतरह की जीत से बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने बड़ा संदेश देने का काम किया है.

एनडीए ने किया क्लीन स्वीप : बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर दिनभर चली सियासी हलचल के बाद आखिरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सभी पांच सीटों पर कब्जा जमा लिया. दिलचस्प और कड़े मुकाबले में महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. वोटिंग से लेकर मतगणना तक दोनों खेमों में जबरदस्त रणनीति देखने को मिली, लेकिन अंत में बाजी एनडीए ने मार ली.

महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग से रहे दूर : दिनभर की सबसे बड़ी चर्चा महागठबंधन के कुछ विधायकों के वोट नहीं देने को लेकर रही. सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के 3 कांग्रेस विधायक और एक आरजेडी के MLA मतदान देने नहीं पहुंचे. इस कारण महागठबंधन का पूरा गणित गड़बड़ा गया. विपक्ष की ओर से पहले जिस संख्या के आधार पर मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, वह आंकड़ा वोटिंग के समय पूरा नहीं हो सका.

मैदान में थे तीन-तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष : NDA के पांच उम्मीदवारों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश महासचिव शिवेश राम मैदान में थे. एनडीए के सभी कैंडिडेट की जीत हो चुकी है. जबकि आरजेडी के एडी सिंह को अपनो से धोखा मिला है. वे चुनाव हार गए.

सुबह से रही गहमागहमी : राज्यसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही विधानसभा परिसर में हलचल तेज रही. एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए व्हिप जारी किया था. इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बनी रही कि कुछ विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं या क्रॉस वोटिंग हो सकती है. मतदान के दौरान दोनों खेमों के नेताओं की नजरें हर विधायक की गतिविधियों पर टिकी रहीं.