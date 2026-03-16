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बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए का क्लीन स्वीप, पांचों सीटों पर कब्जा

बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को करारा झटका लगा है तो वहीं पांचों सीटें जीतकर NDA ने राहत की सांस ली है-

NDA Win 5 Seat in Bihar Rajya Sabha Election
राज्यसभा में एनडीए की बड़ी जीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 6:53 PM IST

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पटना : बिहार में पांच सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी पांच सीटों पर महागठबंधन को क्लीन स्वीप कर दिया. महागठबंधन को झटका तब लगा जब कांग्रेस और आरजेडी के कुल 4 विधायक वोट देने नहीं पहुंचे, जिससे महागठबंधन का पूरा गणित गड़बड़ा गया. बिहार में इसतरह की जीत से बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने बड़ा संदेश देने का काम किया है.

एनडीए ने किया क्लीन स्वीप : बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर दिनभर चली सियासी हलचल के बाद आखिरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सभी पांच सीटों पर कब्जा जमा लिया. दिलचस्प और कड़े मुकाबले में महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. वोटिंग से लेकर मतगणना तक दोनों खेमों में जबरदस्त रणनीति देखने को मिली, लेकिन अंत में बाजी एनडीए ने मार ली.

महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग से रहे दूर : दिनभर की सबसे बड़ी चर्चा महागठबंधन के कुछ विधायकों के वोट नहीं देने को लेकर रही. सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के 3 कांग्रेस विधायक और एक आरजेडी के MLA मतदान देने नहीं पहुंचे. इस कारण महागठबंधन का पूरा गणित गड़बड़ा गया. विपक्ष की ओर से पहले जिस संख्या के आधार पर मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, वह आंकड़ा वोटिंग के समय पूरा नहीं हो सका.

मैदान में थे तीन-तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष : NDA के पांच उम्मीदवारों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश महासचिव शिवेश राम मैदान में थे. एनडीए के सभी कैंडिडेट की जीत हो चुकी है. जबकि आरजेडी के एडी सिंह को अपनो से धोखा मिला है. वे चुनाव हार गए.

सुबह से रही गहमागहमी : राज्यसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही विधानसभा परिसर में हलचल तेज रही. एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए व्हिप जारी किया था. इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बनी रही कि कुछ विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं या क्रॉस वोटिंग हो सकती है. मतदान के दौरान दोनों खेमों के नेताओं की नजरें हर विधायक की गतिविधियों पर टिकी रहीं.

एनडीए की रणनीति रही सटीक : एनडीए ने इस चुनाव को लेकर पहले से ही पूरी रणनीति तैयार कर ली थी. एनडीए नेताओं ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए लगातार बैठकें कीं. सूत्रों के मुताबिक मतदान से पहले भी कई दौर की चर्चा हुई और विधायकों वोटिंग की ट्रेनिंग के बाद को स्पष्ट निर्देश दिए गए. इसी रणनीति का नतीजा रहा कि एनडीए ने सभी पांच सीटों पर जीत दर्ज कर ली.

महागठबंधन को बड़ा झटका : राज्यसभा चुनाव का परिणाम महागठबंधन के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है. अमरेन्द्र धारी सिंह आरजेडी के मौजूदा राज्यसभा सदस्य थे लेकिन इस बार हार की वजह से वो सदन नहीं जा पाए. इनका कार्यकाल 10 अप्रैल 2020 से 6 साल के लिए शुरू हुआ. विपक्ष इस चुनाव में कम से कम एक सीट जीतने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन परिणाम इसके उलट रहा. अब महागठबंधन के भीतर भी इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि आखिर किन कारणों से उनका गणित बिगड़ गया.

नतीजों के बाद एनडीए खेमे में जश्न : जैसे ही रिजल्ट सामने आए, एनडीए खेमे में जश्न का माहौल बन गया. नेताओं और समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया. एनडीए नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और गठबंधन की एकजुटता की जीत बताया.

आगे की राजनीति पर भी असर : राज्यसभा चुनाव के इस परिणाम का असर बिहार की आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर भी पड़ सकता है. एनडीए इस जीत को अपने मजबूत संगठन और गठबंधन की ताकत के रूप में पेश कर रहा है, वहीं महागठबंधन के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का विषय बन गया है.

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