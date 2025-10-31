ETV Bharat / bharat

NDA का संकल्प पत्र जारी, बिहार की महिलाएं बनेंगी करोड़पति..1 करोड़ नौकरियां, मुफ्त बिजली-इलाज सहित कई बड़े वादे

बिहार चुनाव के लिए NDA ने संकल्प पत्र जारी किया. 1 करोड़ नौकरियां, ₹9,000 किसान सम्मान, मुफ्त बिजली-इलाज, जानें और क्या कुछ है खास.

NDA manifesto
एनडीए संकल्प पत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2025 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संयुक्त घोषणा पत्र 'संकल्प पत्र' जारी किया. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जबकि मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे. इस दौरान बिहार की जनका के लिए वादों का पिटारा खोल दिया गया.

एकजुट गठबंधन का प्रदर्शन: यह आयोजन भाजपा, जद(यू), लोजपा(रामविलास), हम और रालोमो की एकता का प्रतीक था. 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली NDA ने सीट बंटवारे में भाजपा और जद(यू) को 101-101, लोजपा(र) को 28, हम को 10 और रालोमो को 3 सीटें दी हैं. संकल्प पत्र को 'विकसित बिहार' का रोडमैप बताया गया. इस संकल्प पत्र में 25 संकल्प शामिल है.

रोजगार और कौशल पर जोर: संकल्प पत्र में युवाओं के लिए एक करोड़ नौकरियां, कौशल जनगणना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर का वादा है. महिलाओं के लिए 'लखपति दीदी' और 'महिला मिशन करोड़पति' योजनाएं शामिल हैं.बिहार अति पिछड़े वर्गों के लिए ₹10 लाख सहायता और सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का ऐलान किया गया.

कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना: किसानों को कारपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि से ₹9,000 सालाना, ₹1 लाख करोड़ कृषि निवेश और पंचायत स्तर पर MSP खरीद का वादा है. 7 नए एक्सप्रेसवे, 4 शहरों में मेट्रो, न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी और बाढ़ मुक्त बिहार के लिए 5 साल का प्लान शामिल है.

सामाजिक कल्याण और शिक्षा-स्वास्थ्य: मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख पुक्का मकान और KG से PG तक मुफ्त शिक्षा का वादा है. हर जिले में मेडिकल कॉलेज, AI हब और 'एजुकेशन सिटी' बनाने की योजना है. खेल, पर्यटन और गिग वर्कर्स के लिए भी विशेष प्रावधान हैं.

संकल्प पत्र के प्रमुख वादे:

रोजगार-कौशल:

  • 1 करोड़ सरकारी नौकरियां
  • कौशल जनगणना, मेगा स्किल सेंटर हर जिले में
  • 1 करोड़ लखपति दीदी, महिला मिशन करोड़पति
  • अति पिछड़ों को ₹10 लाख सहायता

कृषि के क्षेत्र में कई योजना:

  • कारपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि (₹9,000/वर्ष)
  • ₹1 लाख करोड़ कृषि निवेश
  • MSP खरीद पंचायत स्तर पर
  • मत्स्य-दुग्ध मिशन, 5 मेगा फूड पार्क

आधारभूत संरचना में होगा खास काम:

  • 7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किमी रेल आधुनिकीकरण
  • 4 शहरों में मेट्रो, न्यू पटना ग्रीनफील्ड
  • पटना के पास ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
  • 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें

उद्योग और निवेश में क्या है खास:

  • ₹1 लाख करोड़ विकसित बिहार इंडस्ट्रियल मिशन
  • 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क, ₹50 लाख करोड़ निवेश
  • ग्लोबल बैक-एंड हब, डिफेंस कॉरिडोर

शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास नजर:

  • KG से PG मुफ्त शिक्षा, मिड-डे मील के साथ नाश्ता
  • हर जिले में मेडिकल कॉलेज, मेडिसिटी
  • AI ट्रेनिंग हर नागरिक को, एजुकेशन सिटी

मुफ्त बिजली और पक्का मकान:

  • 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख मुफ्त इलाज
  • 50 लाख पक्का मकान, बाढ़ मुक्त बिहार (5 वर्ष)
  • फिल्म सिटी, शारदा सिन्हा कला विश्वविद्यालय
  • 1 लाख ग्रीन होमस्टे, मखाना-मत्स्य निर्यात हब

ये भी पढ़ें-

पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द मामले में दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला! आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, JDU के 4 पूर्व विधायक एक MLC समेत 11 नेताओं को किया निष्कासित, देखें लिस्ट

प्रचार करने गई BJP MLA संगीता कुमारी पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, 2020 में RJD से जीती थीं चुनाव

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
NITISH KUMAR
एनडीए संकल्प पत्र
BIHAR NDA MANIFESTO
BIHAR ELECTION 2025
NDA MANIFESTO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.