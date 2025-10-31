NDA का संकल्प पत्र जारी, बिहार की महिलाएं बनेंगी करोड़पति..1 करोड़ नौकरियां, मुफ्त बिजली-इलाज सहित कई बड़े वादे
बिहार चुनाव के लिए NDA ने संकल्प पत्र जारी किया. 1 करोड़ नौकरियां, ₹9,000 किसान सम्मान, मुफ्त बिजली-इलाज, जानें और क्या कुछ है खास.
पटना: पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संयुक्त घोषणा पत्र 'संकल्प पत्र' जारी किया. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जबकि मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे. इस दौरान बिहार की जनका के लिए वादों का पिटारा खोल दिया गया.
एकजुट गठबंधन का प्रदर्शन: यह आयोजन भाजपा, जद(यू), लोजपा(रामविलास), हम और रालोमो की एकता का प्रतीक था. 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली NDA ने सीट बंटवारे में भाजपा और जद(यू) को 101-101, लोजपा(र) को 28, हम को 10 और रालोमो को 3 सीटें दी हैं. संकल्प पत्र को 'विकसित बिहार' का रोडमैप बताया गया. इस संकल्प पत्र में 25 संकल्प शामिल है.
रोजगार और कौशल पर जोर: संकल्प पत्र में युवाओं के लिए एक करोड़ नौकरियां, कौशल जनगणना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर का वादा है. महिलाओं के लिए 'लखपति दीदी' और 'महिला मिशन करोड़पति' योजनाएं शामिल हैं.बिहार अति पिछड़े वर्गों के लिए ₹10 लाख सहायता और सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का ऐलान किया गया.
कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना: किसानों को कारपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि से ₹9,000 सालाना, ₹1 लाख करोड़ कृषि निवेश और पंचायत स्तर पर MSP खरीद का वादा है. 7 नए एक्सप्रेसवे, 4 शहरों में मेट्रो, न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी और बाढ़ मुक्त बिहार के लिए 5 साल का प्लान शामिल है.
सामाजिक कल्याण और शिक्षा-स्वास्थ्य: मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख पुक्का मकान और KG से PG तक मुफ्त शिक्षा का वादा है. हर जिले में मेडिकल कॉलेज, AI हब और 'एजुकेशन सिटी' बनाने की योजना है. खेल, पर्यटन और गिग वर्कर्स के लिए भी विशेष प्रावधान हैं.
संकल्प पत्र के प्रमुख वादे:
रोजगार-कौशल:
- 1 करोड़ सरकारी नौकरियां
- कौशल जनगणना, मेगा स्किल सेंटर हर जिले में
- 1 करोड़ लखपति दीदी, महिला मिशन करोड़पति
- अति पिछड़ों को ₹10 लाख सहायता
कृषि के क्षेत्र में कई योजना:
- कारपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि (₹9,000/वर्ष)
- ₹1 लाख करोड़ कृषि निवेश
- MSP खरीद पंचायत स्तर पर
- मत्स्य-दुग्ध मिशन, 5 मेगा फूड पार्क
आधारभूत संरचना में होगा खास काम:
- 7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किमी रेल आधुनिकीकरण
- 4 शहरों में मेट्रो, न्यू पटना ग्रीनफील्ड
- पटना के पास ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें
उद्योग और निवेश में क्या है खास:
- ₹1 लाख करोड़ विकसित बिहार इंडस्ट्रियल मिशन
- 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क, ₹50 लाख करोड़ निवेश
- ग्लोबल बैक-एंड हब, डिफेंस कॉरिडोर
शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास नजर:
- KG से PG मुफ्त शिक्षा, मिड-डे मील के साथ नाश्ता
- हर जिले में मेडिकल कॉलेज, मेडिसिटी
- AI ट्रेनिंग हर नागरिक को, एजुकेशन सिटी
मुफ्त बिजली और पक्का मकान:
- 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख मुफ्त इलाज
- 50 लाख पक्का मकान, बाढ़ मुक्त बिहार (5 वर्ष)
- फिल्म सिटी, शारदा सिन्हा कला विश्वविद्यालय
- 1 लाख ग्रीन होमस्टे, मखाना-मत्स्य निर्यात हब
