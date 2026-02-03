केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा के लिए आज NDA संसदीय दल की बैठक होगी

ETV Bharat / bharat

केंद्रीय बजट 2026 में समाहित भविष्य की सोच को उजागर करते हुए इसे जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एनडीए की बैठक बुलाई गई है.

Published : February 3, 2026 at 7:12 AM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) मंगलवार को एक पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग बुलाएगा, जिसमें यूनियन बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के लिए सरकार के विजन पर चर्चा की जाएगी.

यह बैठक सुबह 9.30 बजे नई दिल्ली में होगी और इसमें एनडीए के टॉप नेता शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के सभी मंत्री और सांसद इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे.

पीएम मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक को भी संबोधित करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेजेंटेशन के जरिए बजट की खास बातें और भविष्य की सोच पेश करेंगी, जिसमें बताया जाएगा कि यह 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम कैसे है.

बैठक के दौरान, बजट की खासियतों और फायदों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए. इस बारे में गाइडलाइंस दी जाएंगी और इसके लिए एक रोडमैप पेश किया जाएगा. सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में यूनियन बजट 2026 पेश किया.

यह उनका नौवां बजट था और यह तीन 'कर्तव्यों' से प्रेरित था, जिनका मकसद कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाकर, उम्मीदों को पूरा करके और यह पक्का करके कि हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों और भागीदारी के अवसरों तक पहुंच मिले, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बनाए रखना था.

प्रधानमंत्री ने रविवार को बजट की तारीफ करते हुए इसे अपार अवसरों का हाईवे बताया और कहा कि जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत सवार है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह बजट 'वर्तमान के सपनों को हकीकत में बदलेगा' और भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक 'मजबूत नींव' रखेगा और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने के लिए देश को 'ऊंची उड़ान' भरने में मदद करेगा.

जैसा कि वित्त मंत्री ने संसद में बताया, पीएम मोदी ने कहा, 'यह एक युवा शक्ति बजट है. यह युवा भारत की सोच, सपनों, दृढ़ संकल्प और ऊर्जा को दर्शाता है.' बजट में किए गए प्रावधान सभी सेक्टरों में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स को तैयार करेंगे.

उन्होंने आगे कहा, 'मेडिकल हब बनाने और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को डेवलप करने से लेकर, ऑरेंज इकोनॉमी और एवीजीसी (AVGC) सेक्टर को बढ़ावा देने, टूरिज्म को बढ़ावा देने और खेलो इंडिया मिशन के जरिए नए मौके खोलने तक, यह बजट युवाओं को आगे बढ़ने और लीड करने के रास्ते खोलता है.'

