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राज्यसभा चुनाव से पहले ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ की एंट्री, पांच सितारा होटल में एनडीए विधायकों का जुटान

पूर्व सीएम के साथ एनडीए समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी ( ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आंकड़ों के आधार पर झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है. लेकिन दूसरी सीट के लिए मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के मैदान में होने से चुनावी गणित पर सबकी नजर टिकी हुई है.

एनडीए विधायकों का जुटान

इसी संभावित क्रॉस वोटिंग और विधायकों की एकजुटता बनाए रखने की चुनौती को देखते हुए दोनों खेमे सक्रिय हो गए हैं. एनडीए ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति के तहत रांची के पांच सितारा होटल में ठहराने का फैसला किया है. बड़कागांव से भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी सबसे पहले होटल पहुंचे. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी विधायकों को अगले दो दिनों तक एक साथ रहने का निर्देश दिया गया है. वहीं लोजपा (आर) के इकलौते विधायक जनार्दन पासवान भी होटल पहुंचे.

रांची के पांच सितारा होटल पहुंचे एनडीए के विधायक (ईटीवी भारत)

दूसरी सीट पर चुनाव बना दिलचस्प

राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता के 28 वोटों की आवश्यकता होगी. झामुमो के पास अकेले 34 विधायक हैं. ऐसे में उसके उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है. दूसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प है. इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में कांग्रेस के 16, राजद के 4, भाकपा (माले) के 2 और झामुमो के 6 विधायकों का समर्थन मिलने की संभावना है.