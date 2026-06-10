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'हमें 2047 के विकसित भारत के लिए मिलकर काम करना है', एनडीए की बैठक में बोले पीएम मोदी

एनडीए की बैठक में पीएम मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धि पर विशेष प्रस्ताव पारित किया गया. संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

PM Narendra Modi accepting greetings at the NDA meeting.
एनडीए की बैठक में अभिवादन स्वीकार करते पीएम नरेंद्र मोदी. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 9:51 PM IST

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नई दिल्ली : भारत मंडपम में बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों व नेताओं के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 4399 दिनों के कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए विशेष प्रस्ताव पारित किया गया. इस दौरान एनडीए सहयोगी नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को दोहराया.आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव पेश किया, जिसका अनुमोदन नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिउ रियो ने किया. प्रस्ताव का समर्थन जीतन राम मांझी, एचडी कुमारस्वामी, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. प्रस्ताव को अनुप्रिया पटेल ने पढ़कर सुनाया.

बैठक में एनडीए के नेताओं ने अलग-अलग संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सराहना तो की ही साथ ही पीएम ने कहा कि हमें 2047 के विकसित भारत के लिए मिलकर काम करना है.

पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक इच्छाशक्ति का परिणाम है. उन्होंने एनडीए सहयोगियों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और आगामी पांच वर्षों में 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने का संकल्प लिया.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

पीएम मोदी ने कहा कि देश की स्थिरता, सुरक्षा और समावेशी विकास ही उनकी प्राथमिकता है. बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सहयोगी नेताओं के साथ झालमुड़ी का स्वाद भी साझा किया और सामूहिक फोटो खिंचवाई. सम्मेलन में एनडीए की एकजुटता और मजबूती का संदेश साफ दिखा. नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत होने और जनकल्याण योजनाओं की सफलता पर जोर दिया. यह बैठक 12 वर्षों के शासन की उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ-साथ भविष्य की दिशा तय करने वाली साबित हुई.

इस मौके पर एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ा है. वे 4399 दिनों के साथ सबसे अधिक दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. यह उनके नेतृत्व में देश की जनता का अटूट विश्वास है. देश का विकास पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होकर रहेगा. प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों में विकास को न केवल गति दी बल्कि पहले से भी अधिक फंड दिया."

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "140 करोड़ भारतवासियों के स्वाभिमान हैं मोदी. आतंकवादियों को खत्म करने का नाम है मोदी. गरीब कल्याण और गरीबों के उत्थान का नाम है मोदी. वैश्विक पटल पर भारत के सम्मान का नाम है मोदी. देश की नई उड़ान का नाम है मोदी. महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा विकास के लिए आर्थिक मदद दी है तो मोदी जी ने. हमारे प्रधानमंत्री वतन को सबसे आगे रखते हैं."

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीति है कि हम न आंख उठाकर बात करेंगे, न आंख झुका कर बल्कि आंख मिलाकर बराबरी की बात करेंगे. हमारी स्पष्ट नीति है – हम किसी को छेड़ेंगे नहीं लेकिन किसी ने यदि छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं. लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र की तैनाती की बात कही थी, हम उस पर बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, देश के दुश्मनों को करारा जवाब देंगें.

वहीं ईटीवी भारत से बात करते हुए एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की वजह से ही आज भारत लगातार प्रगति कर रहा है और उनके सबसे लंबे कार्यकाल के लिए एनडीए के सहयोगियों ने अभिनंदन किया और उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की.

ये भी पढ़ें- मोदी सरकार के 12 साल पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार को मंजूरी

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