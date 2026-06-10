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'हमें 2047 के विकसित भारत के लिए मिलकर काम करना है', एनडीए की बैठक में बोले पीएम मोदी

एनडीए की बैठक में अभिवादन स्वीकार करते पीएम नरेंद्र मोदी. ( PTI )

नई दिल्ली : भारत मंडपम में बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों व नेताओं के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 4399 दिनों के कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए विशेष प्रस्ताव पारित किया गया. इस दौरान एनडीए सहयोगी नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को दोहराया.आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव पेश किया, जिसका अनुमोदन नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिउ रियो ने किया. प्रस्ताव का समर्थन जीतन राम मांझी, एचडी कुमारस्वामी, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. प्रस्ताव को अनुप्रिया पटेल ने पढ़कर सुनाया. बैठक में एनडीए के नेताओं ने अलग-अलग संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सराहना तो की ही साथ ही पीएम ने कहा कि हमें 2047 के विकसित भारत के लिए मिलकर काम करना है. पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक इच्छाशक्ति का परिणाम है. उन्होंने एनडीए सहयोगियों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और आगामी पांच वर्षों में 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने का संकल्प लिया. एक रिपोर्ट (ETV Bharat) पीएम मोदी ने कहा कि देश की स्थिरता, सुरक्षा और समावेशी विकास ही उनकी प्राथमिकता है. बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सहयोगी नेताओं के साथ झालमुड़ी का स्वाद भी साझा किया और सामूहिक फोटो खिंचवाई. सम्मेलन में एनडीए की एकजुटता और मजबूती का संदेश साफ दिखा. नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत होने और जनकल्याण योजनाओं की सफलता पर जोर दिया. यह बैठक 12 वर्षों के शासन की उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ-साथ भविष्य की दिशा तय करने वाली साबित हुई.