धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली बार NDA की 'मंगल मिलन' बैठक, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए
यह चर्चा ऐसे समय में बुलाई गई जब सरकार एंटी-चीटिंग कानून बनाने की सोच रही है, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.
Published : July 28, 2026 at 8:42 AM IST
नई दिल्ली: नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग 'मंगल मिलन' आज पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग (PLB) के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में हो रही है. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य दूसरे नेता शामिल हुए.
#WATCH | Delhi: NDA Parliamentary Party's 'Mangal Milan' meeting begins at the Parliament.— ANI (@ANI) July 28, 2026
Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, and other leaders attend the meeting. pic.twitter.com/65mUiKrwJk
संसद में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सदस्यों के बीच भेजे गए एक नोट में कहा गया है, 'लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सदस्यों से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय पर आएं और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहें.'
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju and other leaders arrives at the Parliament to attend the NDA Parliamentary Party's 'Mangal Milan' meeting. pic.twitter.com/63y0sGHdgj— ANI (@ANI) July 28, 2026
संसद में बीजेपी के ऑफिस सेक्रेटरी ने कहा, 'मीटिंग मंगलवार सुबह 9.30 बजे शुरू होगी.' एनडीए सदस्यों के बीच यह चर्चा ऐसे समय में बुलाई गई है जब केंद्र सरकार एंटी-चीटिंग कानून को आगे बढ़ाने की सोच रही है और विपक्ष जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित ‘पुलिस की बर्बरता’ को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah, Union Health Minister JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, Union Minister Arjun Ram Meghwal, Rajya Sabha MP Raghav Chadha, BJP MP Nishikant Dubey and other leaders arrive at the… pic.twitter.com/dHb6rSoU28— ANI (@ANI) July 28, 2026
'मंगल मिलन' मीटिंग असल में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का रीब्रांडेड वीकली स्ट्रेटेजी सेशन है, जो कंस्ट्रक्टिव बहस और आसानी से गठबंधन बनाने के लिए होता है. संसद सेशन के दौरान डेली फ्लोर मैनेजमेंट और क्रॉस-पार्टी आम सहमति बनाने के अलावा, 'मंगल मिलन' मीटिंग एनडीए के घटकों के साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने का एक जरिया भी है.
#WATCH | Delhi: EAM Dr S Jaishankar arrives at the Parliament to attend the NDA Parliamentary Party's 'Mangal Milan' meeting. pic.twitter.com/wfZYTAmANe— ANI (@ANI) July 28, 2026
यह मीटिंग एनडीए सांसदों की बहस में हिस्सेदारी और शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और दूसरी रीजनल पार्टियों समेत खास सहयोगियों के बीच बोलने की भूमिकाओं के बंटवारे को बढ़ावा देती है. केंद्र सरकार संसद के मानसून सेशन के दौरान पांच नए बिल पेश करने की योजना बना रही है. इसमें इनकम टैक्स और एमएसएमई सुधारों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने और जन्म रजिस्ट्रेशन कानूनों में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.
20 जुलाई को शुरू हुए अठारहवीं लोकसभा के आठवें सेशन के दौरान लाए जाने वाले नए कानूनों में सरकार इनकम-टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026 और सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश कर सकती है, ये दोनों ही ऑर्डिनेंस की जगह लेंगे.
इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश किए जाएंगे.