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पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा- सरकार छात्रों के साथ, होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली: मानसून सत्र 2026 का आज दूसरा दिन है. हंगामे के चलते आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. वहीं, दूसरे दिन की कार्यवाही के शुरू होने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की 'मंगल मिलन बैठक' बुलाई गई थी, जो अब समाप्त हो गई है. इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए. पीएम मोदी ने इस बैठक को संबोधित किया.

जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बैठक में नीट पेपर लीक पर बयान दिया. केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा है कि नीट (NEET) परीक्षा के पेपर लीक को लेकर चिंताओं के बीच सरकार 'स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है' और गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की 'मंगल मिलन' मीटिंग के बाद रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि पेपर लीक देश की चिंता का विषय है, जिसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए.

रिजिजू ने कहा कि नीट (NEET) एग्जाम पर पीएम मोदी ने कहा कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं. पेपर लीक में शामिल लोगों पर टॉप वकीलों से सलाह करके सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, जहां भी पेपर लीक होता है, वहां न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्यों को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए. रिजिजू की यह टिप्पणी सोमवार को कथित नीट यूजी (NEET-UG 2026) पेपर लीक को लेकर काकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के तेज होने के बाद आई है. पार्टी के एक डेलीगेशन ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की. बता दें, सोमवार को संसद की ओर प्रदर्शनकारियों का मार्च हिंसक हो गया था.