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पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा- सरकार छात्रों के साथ, होगी सख्त कार्रवाई

एनडीए की मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी ने एफटीए पर भी बयान दिया है. विस्तार से पढ़ें.

PM MODI ON NDA MANGAL MILAN MEET
एनडीए की मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 11:47 AM IST

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नई दिल्ली: मानसून सत्र 2026 का आज दूसरा दिन है. हंगामे के चलते आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. वहीं, दूसरे दिन की कार्यवाही के शुरू होने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की 'मंगल मिलन बैठक' बुलाई गई थी, जो अब समाप्त हो गई है. इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए. पीएम मोदी ने इस बैठक को संबोधित किया.

जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बैठक में नीट पेपर लीक पर बयान दिया. केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा है कि नीट (NEET) परीक्षा के पेपर लीक को लेकर चिंताओं के बीच सरकार 'स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है' और गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की 'मंगल मिलन' मीटिंग के बाद रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि पेपर लीक देश की चिंता का विषय है, जिसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए.

रिजिजू ने कहा कि नीट (NEET) एग्जाम पर पीएम मोदी ने कहा कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं. पेपर लीक में शामिल लोगों पर टॉप वकीलों से सलाह करके सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, जहां भी पेपर लीक होता है, वहां न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्यों को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए. रिजिजू की यह टिप्पणी सोमवार को कथित नीट यूजी (NEET-UG 2026) पेपर लीक को लेकर काकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के तेज होने के बाद आई है. पार्टी के एक डेलीगेशन ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की. बता दें, सोमवार को संसद की ओर प्रदर्शनकारियों का मार्च हिंसक हो गया था.

रिजिजू ने कहा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक 'बहुत सार्थक' रही और प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी को सलाह दी. यह एक बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग थी. प्रधानमंत्री ने कई ज़रूरी मुद्दों पर बात की और अपने सुझाव दिए. उन्होंने हाल के महीनों में देश को मिली सफलताओं पर रोशनी डाली और अलग-अलग देशों के साथ साइन किए गए FTA के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि मीटिंग में नितिन नवीन समेत नए राज्यसभा सदस्यों का भी स्वागत किया गया.

रिजिजू ने कहा कि आज मंगलवार को NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, जिसे अब 'मंगल मिलन' कहा जाता है. हमने नितिन नवीन जी समेत अपने नए राज्यसभा सांसदों का स्वागत किया. मीटिंग अच्छी रही. अलग-अलग देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बोलते हुए, रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदस्यों को भरोसा दिलाया कि किसानों का हित प्राथमिकता रहेगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा.

इन एग्रीमेंट्स के बारे में, प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने जोर दिया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ साइन किए गए किसी भी FTA में किसानों की भलाई सबसे ऊपर रहती है, यह पक्का करते हुए कि ये एग्रीमेंट्स किसानों और देश दोनों के सबसे अच्छे हितों को पूरा करें. रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की भलाई के लिए सरकार का वादा दोहराया.

पढ़ें: मॉनसून सत्र का दूसरा दिन: विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित

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