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मानसून सत्र 2026 के बीच एनडीए की आज पहली 'मंगल मिलन' बैठक

हालांकि, इस बार इस मीटिंग को ‘मंगल मिलन’ नाम दिया गया है, जो दिखाता है कि सत्ताधारी गठबंधन अपनी रेगुलर पार्लियामेंट्री मीटिंग को एक नई कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल पहचान देने की कोशिश कर रहा है.

मीटिंग पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में सुबह 9:30 बजे शुरू होगी. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एनडीए के सभी घटकों के सांसदों के आने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग को संबोधित करेंगे. पारंपरिक रूप से एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी पार्लियामेंट सेशन के दौरान हर मंगलवार को मीटिंग करती है.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) पार्लियामेंट्री पार्टी मंगलवार को पार्लियामेंट में मीटिंग करेगी. यह अपने नए नाम ‘मंगल मिलन’ के तहत पहली मीटिंग होगी. सत्ताधारी गठबंधन मौजूदा मॉनसून सेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना चाहता है.

यह मीटिंग और भी जरूरी हो जाती है क्योंकि मॉनसून सेशन की शुरुआत में संसद में बार-बार रुकावट आई, जिसमें विपक्ष कई विवादित मुद्दों पर चर्चा के लिए दबाव डाल बना रहा है. सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही बार-बार बाधित हुई क्योंकि विपक्षी सदस्य नीट विवाद, कथित राम मंदिर डोनेशन स्कैम, जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध और ई20 पेट्रोल रोलआउट पर चिंताओं के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर बहस की मांग कर रहे थे.

संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो कार्यवाही में अफरा-तफरी और विपक्षी बेंचों की लगातार नारेबाजी देखी गई. चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल के विपक्षी सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह करने के बाद भी, सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी.

इससे पहले सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया. हालाँकि, शोर कम नहीं हुआ. सैकिया ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे लोकसभा के सुचारू कामकाज के लिए बैठें और देश को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल लें.

'यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. क्या आप नहीं चाहते कि सदन चले?' अध्यक्ष ने पूछा. हालाँकि विपक्ष ने सदन के वेल में नारे लगाना और हंगामा करना जारी रखा. आखिरकार लोकसभा दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.