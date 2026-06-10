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PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर आज NDA की अहम मीटिंग

इस मीटिंग में एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और सीनियर नेता इकट्ठा होंगे.

NDA meeting
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 8:57 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने और भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने के मौके पर बुधवार को दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में एक मीटिंग होने वाली है. स्टेज भारत मंडपम में शिफ्ट होगा, जहाँ एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और सीनियर नेता एक जरूरी मीटिंग के लिए इकट्ठा होंगे.

पीएम मोदी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे अहम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत गठबंधन के नेताओं के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है.

एक सोर्स ने एएनआई को बताया कि यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब गठबंधन केंद्र में अपने 12 साल पूरे कर रहा है, और एजेंडा में प्रमुख योजनाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रिव्यू शामिल है ताकि यह पक्का किया जा सके कि फायदा आखिरी छोर तक पहुंचे, 2047 के लिए 'विकसित भारत' रोडमैप का जायजा लिया जाए, और वेस्ट एशिया संकट पर चर्चा की जाए.

इस बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में 'काफी बड़ा बदलाव' बताया, क्योंकि उन्होंने ऑफिस में 12 साल पूरे कर लिए हैं, और कहा कि इस दौरान देश की ग्लोबल पहचान और इंटरनेशनल असर काफी बढ़ा है.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के डिप्लोमैटिक कामों में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए क्लाइमेट एक्शन से लेकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इंटरनेशनल विस्तार तक, डेवलपिंग देशों के लिए एक अहम आवाज और ग्लोबल संकटों के दौरान सबसे पहले मदद करने वाले के तौर पर इसकी भूमिका जैसी पहल शामिल हैं. पीएम मोदी को केंद्रीय मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, दुनिया भर के जाने-माने लोगों और अलग-अलग फील्ड की जानी-मानी हस्तियों से बधाई और मैसेज मिले हैं.

10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिन ऑफिस में पूरे किए. इससे पहले आम चुनाव के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का लगातार 4,398 दिनों तक काम करने का रिकॉर्ड टूट गया. यह कामयाबी देश के राजनीतिक इतिहास में एक अहम पल है.

ये भी पढ़ें- 10 जून को इतिहास रचेंगे मोदी: नेहरू को पीछे छोड़ सबसे लंबे समय तक रहने वाले PM बन जाएंगे

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