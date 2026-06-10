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PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर आज NDA की अहम मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने और भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने के मौके पर बुधवार को दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में एक मीटिंग होने वाली है. स्टेज भारत मंडपम में शिफ्ट होगा, जहाँ एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और सीनियर नेता एक जरूरी मीटिंग के लिए इकट्ठा होंगे. पीएम मोदी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे अहम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत गठबंधन के नेताओं के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है. एक सोर्स ने एएनआई को बताया कि यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब गठबंधन केंद्र में अपने 12 साल पूरे कर रहा है, और एजेंडा में प्रमुख योजनाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रिव्यू शामिल है ताकि यह पक्का किया जा सके कि फायदा आखिरी छोर तक पहुंचे, 2047 के लिए 'विकसित भारत' रोडमैप का जायजा लिया जाए, और वेस्ट एशिया संकट पर चर्चा की जाए.