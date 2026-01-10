ETV Bharat / bharat

'सबरीमला मंदिर में सोना चोरी के पीछे हाई-लेवल पॉलिटिकल साजिश', भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप

सबरीमला गोल्ड चोरी केस में एसआईटी ने मुख्य पुजारी को हिरासत में लिया था. आज बीजेपी सीपीएम और कांग्रेस पर हमला बोला.

बीजेपी नेता और के सुरेंद्रन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

January 10, 2026

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला मंदिर में सोना चोरी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्रन ने केरल सरकार पर हमला बोला. शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि, सबरीमला मंदिर में सोने की चोरी 'सीपीएस-कांग्रेस कुरुवा गैंग' ने की थी.

बीजेपी नेताओं ने मंदिर के तंत्री की हालिया गिरफ्तारी को स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ताधारी पार्टी की हार से लोगों का ध्यान भटकाने की एक चाल बताया. यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि चोरी के पीछे एक हाई-लेवल पॉलिटिकल साजिश है.

उन्होंने कहा, "मुख्य आरोपी, उन्नीकृष्णन पोट्टी को एक सांठगांठ से बचाया जा रहा है, जिसमें सीपीएम और कांग्रेस दोनों की नेतृत्व शामिल है, जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सोनिया गांधी तक फैली हुई है."

चंद्रशेखर ने मंदिर के आध्यात्मिक प्रमुख को निशाना बनाने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि, मामले में प्रशासनिक प्रमुखों को छुआ तक नहीं गया. उन्होंने सवाल करते हुए कहा, तंत्री को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि देवस्वोम मंत्री और अधिकारी, जो मंदिर की संपत्ति के रखवाले हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि, सरकार सबरीमला की पवित्रता को खत्म करने की कोशिश कर रही है.

वहीं, भाजपा नेता के सुरेंद्रन ने तंत्री पर IPC 120 (B) के तहत, साजिश का आरोप लगाने के कदम की आलोचना की. उन्होंने इसे खासकर महिलाओं की एंट्री के मुद्दे से जोड़ा. सुरेंद्रन ने कहा कि, अगर रीति-रिवाजों को तोड़ने का केस दर्ज करना है, तो पहला आरोपी मुख्यमंत्री होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि, कार्यकर्ताओं को मंदिर तक ले जाकर परंपरा तोड़ने की असली साजिश सीएम के ऑफिस में रची गई थी.

इस दौरान सुरेंद्रन ने जांच में कथित गड़बड़ियों की ओर इशारा किया. उन्होंने तर्क दिया कि, मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के बयान में साफ तौर पर पूर्व मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन और पूर्व देवस्वम बोर्ड प्रेसिडेंट प्रशांत का जिक्र है. फिर भी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछताछ के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने से परहेज किया है. उन्होंने कहा कि, रिमांड रिपोर्ट यह दिखाने में नाकाम रही है कि तंत्री ने चोरी से कोई फाइनेंशियल फायदा कमाया.

मकरविलक्कू दिवस पर विरोध
'पॉलिटिकल विच-हंट' का विरोध करने और कथित भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए, एनडीए ने पूरे राज्य में कैंपेन का ऐलान किया है. 14 जनवरी को, पवित्र मकरविलक्कू दिवस के साथ, पार्टी 'अयप्पा ज्योति' विरोध प्रदर्शन करेगी. भक्तों से कहा गया है कि वे सरकार के कामों के खिलाफ एक सांकेतिक विरोध के तौर पर अपने घरों और सार्वजनिक जगहों पर दीये जलाएं.

