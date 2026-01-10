ETV Bharat / bharat

'सबरीमला मंदिर में सोना चोरी के पीछे हाई-लेवल पॉलिटिकल साजिश', भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप

बीजेपी नेता और के सुरेंद्रन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला मंदिर में सोना चोरी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्रन ने केरल सरकार पर हमला बोला. शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि, सबरीमला मंदिर में सोने की चोरी 'सीपीएस-कांग्रेस कुरुवा गैंग' ने की थी. बीजेपी नेताओं ने मंदिर के तंत्री की हालिया गिरफ्तारी को स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ताधारी पार्टी की हार से लोगों का ध्यान भटकाने की एक चाल बताया. यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि चोरी के पीछे एक हाई-लेवल पॉलिटिकल साजिश है. उन्होंने कहा, "मुख्य आरोपी, उन्नीकृष्णन पोट्टी को एक सांठगांठ से बचाया जा रहा है, जिसमें सीपीएम और कांग्रेस दोनों की नेतृत्व शामिल है, जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सोनिया गांधी तक फैली हुई है." चंद्रशेखर ने मंदिर के आध्यात्मिक प्रमुख को निशाना बनाने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि, मामले में प्रशासनिक प्रमुखों को छुआ तक नहीं गया. उन्होंने सवाल करते हुए कहा, तंत्री को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि देवस्वोम मंत्री और अधिकारी, जो मंदिर की संपत्ति के रखवाले हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि, सरकार सबरीमला की पवित्रता को खत्म करने की कोशिश कर रही है.