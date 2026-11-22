तमिलनाडु: ट्रेन के दिव्यांग कोच में महिला से कथित रेप और हत्या, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय महिला आयोग ने DGP से एक हफ्ते में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. वहीं पुलिस ने 31 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 22, 2026 at 5:13 PM IST
कन्याकुमारी (तमिलनाडु): राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने रविवार को तमिलनाडु के नागरकोइल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर एक महिला के साथ कथित बलात्कार और हत्या की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर गहन जांच करने, सुरक्षा में संभावित चूक की पड़ताल करने तथा सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक सबूतों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.
आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मृतका की जल्द से जल्द पहचान करने और उसके परिवार का पता लगाने को कहा है. इसके साथ ही, उन्होंने एक सप्ताह के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है.
इसके अलावा, आयोग ने रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करने को कहा है. इसमें विशेष रूप से खाली पड़े डिब्बों की निगरानी, रात में गश्त और जीआरपी, आरपीएफ व रेलवे अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल पर ध्यान देने को कहा गया है.
आयोग ने कहा, "रेलवे परिसर और सार्वजनिक परिवहन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. इस तरह की गंभीर घटनाओं में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त जवाबदेही तय करने, प्रभावी सुरक्षा उपाय अपनाने और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है."
इस बीच, नागरकोइल में राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने इस घटना के सिलसिले में 31 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान अय्यप्पन के रूप में हुई है, जो कन्याकुमारी के शेनबागरमनपुथुर का रहने वाला है. उसने महिला को जबरन घसीटकर ले जाने, उसका यौन उत्पीड़न करने और आखिर में उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली है. उसे नागरकोइल की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
मृतका का शव दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बे की सीट के नीचे से बरामद हुआ था. रेलवे कर्मचारियों को यह शव तब मिला जब वे यार्ड में रखरखाव के काम के बाद ट्रेन को बाहर निकाल रहे थे. इसके बाद, पुलिसकर्मी यार्ड में पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया.
शुरुआती जांच में मृतका की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच आंकी गई है. उसका चेहरा इस कदर सड़ चुका था कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए असारिपल्लम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि महिला की हत्या की गई थी और उसके कूल्हे तथा पसलियों में फ्रैक्चर थे.
इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. महिला की पहचान करने तथा उसकी मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. इस घटना की जांच के लिए इंस्पेक्टर कैथरीन सुजाता के नेतृत्व में दो विशेष टीमें गठित की गई हैं.
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