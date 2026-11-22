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तमिलनाडु: ट्रेन के दिव्यांग कोच में महिला से कथित रेप और हत्या, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट

पुलिस हिरासत में रेप और हत्या का आरोपी. ( ETV Bharat )

कन्याकुमारी (तमिलनाडु): राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने रविवार को तमिलनाडु के नागरकोइल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर एक महिला के साथ कथित बलात्कार और हत्या की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर गहन जांच करने, सुरक्षा में संभावित चूक की पड़ताल करने तथा सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक सबूतों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.

आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मृतका की जल्द से जल्द पहचान करने और उसके परिवार का पता लगाने को कहा है. इसके साथ ही, उन्होंने एक सप्ताह के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है.