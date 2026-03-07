ETV Bharat / bharat

Women's Day: NCW की पहल, 500 जिलों में 'महिला जन सुनवाई, सीधे शिकायतों को दूर करना मकसद

राष्ट्रव्यापी 'महिला जन सुनवाई' की यह पहल NCW के खास आउटरीच प्रोग्राम 'राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार' का ही एक हिस्सा है.

NCW week-long Mahila Jan Sunwai ahead of International Women's Day
राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 9:42 AM IST

नई दिल्ली: महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले देश भर के 500 जिलों को कवर करते हुए एक राष्ट्रव्यापी 'महिला जन सुनवाई' की घोषणा की है.

शुक्रवार को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य महिला आयोगों के सहयोग से आयोजित होने वाली और सप्ताह भर चलने वाली महिला जन सुनवाई (महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई) की घोषणा की.

यह पहल आयोग के खास आउटरीच प्रोग्राम 'राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार' का ही एक हिस्सा है. इसे चेयरपर्सन ने इसलिए शुरू किया था ताकि संस्थागत समर्थन महिलाओं के और करीब आ सके और यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी शिकायतें सुनी जाएं और उन्हें जमीनी स्तर पर सुलझाया जाए.

रहाटकर ने कहा, "यह पहल यह सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है कि हर महिला को, चाहे वह कहीं भी रहती हो, न्याय और संस्थागत समर्थन मिले. इन जन सुनवाई के जरिये, हमारा मकसद महिलाओं की सीधे बात सुनना, उनकी शिकायतों को दूर करना और व्यवस्था में भरोसा मजबूत करना है."

उन्होंने कहा कि महिला जन सुनवाई पहल पूरे देश में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 जिलों में होगी, जिससे यह भारत में महिलाओं के लिए सबसे बड़े व्यवस्थित सार्वजनिक शिकायत निवारण अभियान में से एक बन जाएगी.

चेयरपर्सन ने कहा, "इस पहल की एक खास बात उत्तर प्रदेश का इसमें बहुत अधिक हिस्सा लेना है, जहां 75 जिलों में महिला जन सुनवाई की जाएगी, जिससे जमीनी स्तर पर महिलाओं तक बड़े पैमाने पर पहुंच सुनिश्चित होगी. मणिपुर भी पांच महिला जन सुनवाई करेगा, जो मुश्किल हालात के बावजूद राज्य महिला आयोग के मजबूत जुड़ाव को दिखाता है."

कई अन्य राज्य भी इस पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ 9-13 मार्च तक पांच-पांच जिलों में सुनवाई करेंगे, जबकि केरल और मणिपुर पांच-पांच जिलों में सुनवाई आयोजित करेंगे. त्रिपुरा 8-13 मार्च के बीच सभी आठ जिलों में महिला जन सुनवाई करेगा, ओडिशा 6-23 मार्च के बीच आठ जिलों में जन सुनवाई करेगा, नगालैंड 9-13 मार्च के बीच 11 जिलों में सुनवाई आयोजित करेगा और उत्तराखंड 9-13 मार्च के बीच पांच जिलों में महिला जन सुनवाई करेगा.

रहाटकर ने राज्य महिला आयोगों की अहम भूमिका पर जोर दिया, जिनकी भागीदारी देश भर में शुरू की गई इस पहल की पहुंच और असर को मजबूत कर रही है.

जिन राज्यों में राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है, वहां राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष स्वयं सुनवाई करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि इन क्षेत्रों की महिलाओं को भी शिकायत निवारण तंत्र तक सीधी पहुंच प्राप्त हो. इन राज्यों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड शामिल हैं.

पूरे देश में इस कोशिश के जरिये, महिला आयोग का मकसद लगभग 15000 शिकायतों को देखना और समाधान करना है, जिसमें वॉक-इन शिकायतें और रजिस्टर्ड केस दोनों शामिल हैं, जिससे महिलाओं को समय पर मदद मिल सके और संस्थागत प्रतिक्रिया प्रणाली मजबूत हो सके.

चेयरपर्सन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं के लिए न्याय और अवसर तक असली पहुंच होनी चाहिए. 500 जिलों को कवर करने वाली महिला जन सुनवाई पहल, यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है कि महिलाओं की आवाज सुनी जाए और उनकी चिंताओं को तुरंत दूर किया जाए.

उन्होंने कहा कि NCW एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर महिला को सुना, सुरक्षित और सशक्त महसूस हो.

NCW MAHILA JAN SUNWAI
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
INTERNATIONAL WOMENS DAY

