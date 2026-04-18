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अमरावती अश्लील वीडियो कांड, NCW ने मामले की समीक्षा की, सख्त कार्रवाई की मांग की

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ( ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की विजया राहटकर ने महाराष्ट्र के अमरावती में 'परतवाड़ा मामले' की प्रगति की समीक्षा की. इस मामले में कथित तौर पर कम उम्र की लड़कियों के अश्लील वीडियो और तस्वीरें बनाने तथा उन्हें प्रसारित करने का आरोप है. उन्होंने शुक्रवार को इस संबंध में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की. इसमें पुलिस कमिश्नर (अमरावती शहर) राकेश ओला, जिला मजिस्ट्रेट (अमरावती) आशीष येरेकर, पुलिस अधीक्षक (अमरावती ग्रामीण) विशाल आनंद और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अचलपुर, डॉ. शुभम कुमार शामिल थे. यह मामला कई पीड़ितों के शोषण से जुड़ा है जहाँ कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री रिकॉर्ड की गई और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के जरिए प्रसारित की गई. इस मामले ने शोषण के लिए तकनीक के दुरुपयोग, सामग्री के प्रसार के पैमाने और पीड़ितों की सुरक्षा व गरिमा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. मीटिंग के दौरान एसपी (ग्रामीण) आनंद ने बताया कि अब तक मुख्य आरोपी सहित आठ आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है. यह भी बताया गया कि त्वरित और पारदर्शी जाँच सुनिश्चित करने के लिए शुभम कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया गया है. मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट सहित डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया है और विस्तृत विश्लेषण तथा साक्ष्य बरामदगी के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) में भेज दिया गया है. आरोपों की गंभीरता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने लागू किए गए कानूनी प्रावधानों की पर्याप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल उठाए और इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि इस चरण पर अधिक कठोर धाराएं क्यों नहीं लगाई गई है.