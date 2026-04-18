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अमरावती अश्लील वीडियो कांड, NCW ने मामले की समीक्षा की, सख्त कार्रवाई की मांग की

किसी भी नुकसान को रोकने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से सभी आपत्तिजनक सामग्री को स्थायी रूप से हटाने के निर्देश दिए गए हैं.

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राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 12:27 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की विजया राहटकर ने महाराष्ट्र के अमरावती में 'परतवाड़ा मामले' की प्रगति की समीक्षा की. इस मामले में कथित तौर पर कम उम्र की लड़कियों के अश्लील वीडियो और तस्वीरें बनाने तथा उन्हें प्रसारित करने का आरोप है.

उन्होंने शुक्रवार को इस संबंध में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की. इसमें पुलिस कमिश्नर (अमरावती शहर) राकेश ओला, जिला मजिस्ट्रेट (अमरावती) आशीष येरेकर, पुलिस अधीक्षक (अमरावती ग्रामीण) विशाल आनंद और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अचलपुर, डॉ. शुभम कुमार शामिल थे.

यह मामला कई पीड़ितों के शोषण से जुड़ा है जहाँ कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री रिकॉर्ड की गई और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के जरिए प्रसारित की गई. इस मामले ने शोषण के लिए तकनीक के दुरुपयोग, सामग्री के प्रसार के पैमाने और पीड़ितों की सुरक्षा व गरिमा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

मीटिंग के दौरान एसपी (ग्रामीण) आनंद ने बताया कि अब तक मुख्य आरोपी सहित आठ आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है.

यह भी बताया गया कि त्वरित और पारदर्शी जाँच सुनिश्चित करने के लिए शुभम कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया गया है. मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट सहित डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया है और विस्तृत विश्लेषण तथा साक्ष्य बरामदगी के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) में भेज दिया गया है.

आरोपों की गंभीरता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने लागू किए गए कानूनी प्रावधानों की पर्याप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल उठाए और इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि इस चरण पर अधिक कठोर धाराएं क्यों नहीं लगाई गई है.

उन्होंने मीडिया रिपोर्टों और बरामद डिजिटल सामग्री की मौजूदा स्थिति के बीच विसंगतियों को भी नोट किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसी सभी सामग्री का पता लगाने और उसे बरामद करने के प्रयासों को तेज करें. राहटकर ने इस बात की जांच करने की जरूरत पर जोर दिया कि क्या ऐसी सामग्री के प्रसार में कोई वित्तीय पहलू शामिल था जिसमें डिजिटल माध्यमों से संभावित व्यावसायिक शोषण भी शामिल है.

उन्होंने आरोपी और उन परिसरों के बीच किसी भी संभावित संबंध के बारे में भी विवरण मांगा, जहाँ कथित घटनाएं हुई थी. मामले की संवेदनशील प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए राहटकर ने चिंता व्यक्त की कि सामाजिक कलंक और बदनामी के डर से पीड़ित सामने नहीं आए हैं.

उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि वे पीड़ितों की पहचान और गरिमा की रक्षा के लिए मजबूत गवाह सुरक्षा तंत्र और 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) कार्यवाही सुनिश्चित करें. उन्होंने विश्वास बनाने और पीड़ितों को बिना किसी डर के ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सामुदायिक संपर्क के महत्व पर भी जोर दिया.

इसके अलावा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आगे किसी भी नुकसान को रोकने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से सभी आपत्तिजनक सामग्री को स्थायी रूप से हटाने हेतु 'महाराष्ट्र साइबर' के साथ समन्वय करें. विशेष रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फोरेंसिक विश्लेषण में तेजी लाएं और हर पांच दिन में आयोग को प्रगति रिपोर्ट सौंपें.

न्याय सुनिश्चित करने और महिलाओं तथा लड़कियों की गरिमा की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि इस मामले में कड़ी और समय-सीमा के भीतर की जाने वाली कार्रवाई की बारीकी से निगरानी की जाएगी.

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