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श्रीगंगानगर गैंगरेप केस: NCW ने राजस्थान पुलिस को लगाई फटकार, मांगी एक्शन रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ( File/ ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने बुधवार को श्रीगंगानगर में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप और मानव तस्करी को लेकर राजस्थान पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि ऐसी घटना गंभीर प्रशासनिक खामियों, पुलिसिंग में कमियों और निगरानी के नाकाफी तरीकों को दिखाती है, जिससे ऐसी आपराधिक गतिविधियां चलती रहीं. मामले को गंभीरता से लेते हुए, महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और दूसरे संबंधित अधिकारियों की पेशी के दौरान यह बात कही. सुनवाई के दौरान, रहाटकर ने इन कमियों पर गहरी चिंता जताई और श्रीगंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) से कहा कि वे 15 दिनों के अंदर जिले में चल रहे सभी अपंजीकृत और अनधिकृत होटलों और जगहों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को उचित अनुपालन के बिना काम करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. पुलिस अधीक्षक को स्थानीय पुलिसिंग सिस्टम, जिसमें गश्ती और निगरानी व्यवस्थाएं शामिल हैं, की नाकामी के बारे में जवाबदेही का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है, जो नाबालिग की तस्करी और बार-बार होने वाले यौन शोषण का पता लगाने में नाकाम रहे. विजया रहाटकर ने पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने में हुई देरी को भी गंभीरता से लिया, जो वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है.