ETV Bharat / bharat

'शादी से पहले लड़के और लड़की के बीच बातचीत जरूरी', एनसीडब्लू बोला, 'इसके लिए देश के हर ब्लॉक में बनाएंगे सेंटर'

इस मॉड्यूल के लिए कुल 302 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 192 लोगों ने इसे पूरा कर लिया है.कमीशन ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है ताकि सेंटर्स पर हो रहे काम पर नजर रखी जा सके और फायदा उठाने वालों से फीडबैक मिल सके.

एनसीडब्लू के डेटा के अनुसार, अब तक 489 काउंसलर्स को 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स' प्रोग्राम के जरिए ट्रेनिंग दी गई है. इसमें आपसी बातचीत, इमोशनल इंटेलिजेंस, शादी के लिए तैयारी और झगड़ों को सुलझाने जैसे विषय शामिल हैं.इसके अलावा, एनसीडब्लू ने एक डिजिटल पीएमसीसी मॉड्यूल भी शुरू किया है.

56 सेंटर गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि इन सेंटर्स ने अपनी शुरुआत से अब तक 4,695 लोगों को बातचीत करने में मदद की है.काउंसलिंग की क्वालिटी पर जोर देते हुए, महिला अधिकार संस्था काउंसलर्स की ट्रेनिंग पर निवेश कर रही है.

'तेरे मेरे सपने' प्रोग्राम की मौजूदा स्थिति - महिला अधिकार संस्था की ओर से ईटीवी भारत को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, यह संस्था 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 287 PMCCs को गाइड कर रही है. इनमें से 231 सेंटर राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें जिला प्रशासन और 'वन स्टॉप सेंटर' के जरिए चलाए जा रहे सेंटर भी शामिल हैं.

एनसीडब्लू का खास प्रोग्राम 'तेरे मेरे सपने' पिछले साल इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर शुरू किया गया था. प्रोग्राम का मुख्य मकसद शादी करने जा रहे जोड़ों को अपनी उम्मीदों, बातचीत, भावनात्मक तैयारी और रिश्ते में आने वाली चुनौतियों के बारे में खुलकर बात करने का मौका देना है.

इसके तहत देशभर के हर तालुका/ब्लॉक में कम से कम एक 'प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर' बनाएगा. इसका मकसद लोगों को शादी से पहले सार्थक बातचीत करने में मदद करना है.महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था धीरे-धीरे इन इलाकों में ये सेंटर बनाने की दिशा में काम करेगी.

नई दिल्ली : नेशनल कमीशन फॉर वुमन (एनसीडब्लू) पूरे भारत में हर तालुका/ब्लॉक में शादी से पहले बातचीत के लिए सेंटर (पीएमसीसी- प्रीमैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर) बनाने की योजना बना रहा है. यह इसे 'तेरे मेरे सपने' प्रोग्राम के तहत बना रहा है.

'तेरे मेरे सपने' पहल को शुरू करने के मकसद के बारे में बताते हुए, एनसीडब्लू की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने साफ तौर पर कहा कि होने वाले कपल्स को एक साथ जिंदगी शुरू करने से पहले एक-दूसरे को जानने, एक-दूसरे से अपनी उम्मीदों को समझने और मतभेदों को संभालने का तरीका सीखने का मौका मिलना चाहिए.उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "'तेरे मेरे सपने' के पीछे यही सोच है. हम ऐसा कल्चर बनाना चाहते हैं जहां शादी से पहले बातचीत को एक मजबूत रिश्ते की तैयारी के तौर पर देखा जाए. अगर हम शुरुआत में ही दो लोगों को बेहतर बातचीत करने में मदद कर सकें, तो हम उन्हें आने वाले सालों में बेहतर परिवार बनाने में मदद कर सकते हैं."

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर (ETV Bharat)

पीएमसीसी का असर - एनसीडब्लू के अधिकारियों ने कहा कि सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हम युवाओं को ऐसी बातचीत करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं जिनसे अक्सर शादी से पहले बचा जाता है.उन्होंने कहा, "लोग शादी की तैयारियों, पैसों और रस्मों-रिवाजों पर तो बात करते हैं, लेकिन उम्मीदों, बातचीत, इमोशनल जरूरतों और मतभेदों को सुलझाने जैसे मुद्दों पर बातचीत भी उतनी ही जरूरी है. शादी एक पार्टनरशिप है और किसी भी पार्टनरशिप की तरह, इसमें भी समझ और बातचीत की जरूरत होती है."

अधिकारियों ने कहा कि इस पहल पर मिले रिस्पॉन्स से पता चला है कि अगर युवाओं को बातचीत के लिए सुरक्षित और सही माहौल दिया जाए, तो वे ऐसी बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं.उन्होंने कहा, "हम अपनी पहुंच भी बढ़ा रहे हैं. कमीशन ने मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म और मैरिज ब्यूरो के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें उनसे कहा गया है कि वे शादी करने वाले जोड़ों को शादी से पहले बातचीत, आपसी समझ और सोच-समझकर फैसला लेने की अहमियत के बारे में जागरूक करें. यह एडवाइजरी देश भर के राज्य महिला आयोगों, महिला एवं बाल विकास विभागों और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों के साथ भी शेयर की गई है."

आगे की योजना - अधिकारियों ने कहा, "हम नहीं चाहते कि 'तेरे मेरे सपने' प्रोग्राम सिर्फ कुछ ही सेंटर्स तक सीमित रहे. हमारा मकसद है कि धीरे-धीरे हर तालुका/ब्लॉक में कम से कम एक 'प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर' (शादी से पहले बातचीत का केंद्र) हो."

इसके लिए अधिकारियों ने बताया कि कमीशन राज्य सरकारों, राज्य महिला आयोगों, जिला प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, कम्युनिटी संगठनों और युवा मंचों के साथ मिलकर काम करता रहेगा.उन्होंने यह भी कहा कि मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म और मैरिज ब्यूरो की भी इसमें अहम भूमिका हो सकती है. उन्होंने कहा, "हम काउंसलर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए उपलब्ध रिसोर्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं और डिजिटल सुविधा को अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं.सबसे जरूरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि PMCCs के बारे में लोग जानें और उन पर भरोसा करें."

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि शादी से पहले सलाह लेने को कोई समस्या या कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए. इसे एक स्वस्थ रिश्ते को बनाने की दिशा में एक समझदारी भरा और जिम्मेदार कदम माना जाना चाहिए. एनसीडब्लू की इस पहल की तारीफ करते हुए आकांक्षा अग्रवाल ने ईटीवी भारत से कहा, "बदलते समय के साथ सब कुछ बदल रहा है. मौजूदा हालात को देखते हुए यह एक अच्छी पहल है क्योंकि इससे होने वाले जोड़े एक-दूसरे को जान सकते हैं. इससे कई सवाल या शक दूर होंगे और एक स्वस्थ रिश्ता बनेगा."उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल के बारे में अधिक जागरूकता होनी चाहिए ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके.

ये भी पढ़ें : श्रीगंगानगर गैंगरेप केस: NCW ने राजस्थान पुलिस को लगाई फटकार, मांगी एक्शन रिपोर्ट