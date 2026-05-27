मुस्लिम महिलाओं की मदद के लिए पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने की सिफारिश
एनसीडब्ल्यू ने विवाह और तलाक से संबंधित मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध करने की वकालत की.
Published : May 27, 2026 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी व्यापक रिपोर्ट में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, अभिरक्षा और उत्तराधिकार से संबंधित मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने सहित कई सिफारिशें की हैं.
महिला अधिकार संगठन ने सभी हितधारकों के साथ व्यापक राष्ट्रीय स्तर के परामर्श के बाद यह व्यापक सिफारिशी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को सौंपी है.
इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है. विशेष रूप से, परामर्श के दौरान मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों, जिनमें मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरिया) आवेदन अधिनियम, 1937; मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939; मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986; और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 शामिल हैं. साथ ही संबंधित न्यायिक निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई.
राष्ट्रीय महिला कल्याण संगठन (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख सिफारिशें
विवाह और तलाक: एनसीडब्ल्यू ने विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण का सुझाव दिया, जिससे स्वतंत्र और सूचित सहमति सुनिश्चित हो सके. बाल विवाह पर रोक लगाई जा सके. तलाक प्रक्रियाओं को विनियमित किया जा सके, जिससे निष्पक्षता, उचित प्रक्रिया और महिलाओं के लिए उपचारों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके.
भरण-पोषण और वित्तीय सुरक्षा: महिला अधिकार संगठन ने विवाह के दौरान और बाद में भरण-पोषण के प्रावधानों को मजबूत करने, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और मेहर तथा वैवाहिक संपत्तियों पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया.
अभिरक्षा और उत्तराधिकार अधिकार: एनसीडब्ल्यू ने बाल-केंद्रित अभिरक्षा ढांचे को अपनाने और सरलीकृत प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से संपत्ति और उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने का सुझाव दिया.
संस्थागत तंत्र: इसने महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व और दीवानी न्यायालयों के प्रति जवाबदेही के साथ लिंग-संवेदनशील विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा.
कानूनी सहायता और जागरूकता: एनसीडब्ल्यू ने मुस्लिम महिलाओं में कानूनी साक्षरता बढ़ाने के लिए कानूनी सहायता प्रणालियों, हेल्पलाइनों और लक्षित जागरूकता अभियानों के विस्तार का सुझाव दिया.
शोषणकारी प्रथाओं की रोकथाम: इसने "पारो" प्रणाली जैसी हानिकारक प्रथाओं से निपटने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की सिफारिश की, साथ ही प्रभावित महिलाओं के लिए पुनर्वास उपाय, पहचान की मान्यता और आजीविका सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश की.
राष्ट्रीय महिला कल्याण संगठन (एनसीडब्ल्यू) ने संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों से आग्रह किया है कि वे देश भर में मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय की व्यापक पहुंच, अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएं.लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, आयोग ने पुष्टि की कि वह भारत में महिलाओं की गरिमा, समानता और अधिकारों को बनाए रखने वाले संस्थागत और कानूनी ढांचों को मजबूत करने की दिशा में निरंतर काम करता रहेगा.
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