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महिला कर्मचारियों को परेशान किया तो खैर नहीं! हर कंपनी के लिए 'POSH ऑडिट' हुआ अनिवार्य

नई दिल्लीः राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के तहत सभी जरूरी नियमों को तुरंत और प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है. ताकि भारत का हर कार्यस्थल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और उन्हें सशक्त बनाने वाली जगह बन सके.

महिला अधिकार संस्था के इस नए निर्देश का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और उनके सम्मान की रक्षा करना है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर कार्यस्थल- चाहे वह सरकारी हो, निजी हो, संगठित क्षेत्र हो या असंगठित- इस कानून के नियमों का कड़ाई से पालन करे. साथ ही, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, भेदभाव-मुक्त और उनके प्रति संवेदनशील कामकाजी माहौल तैयार करे.

यह निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजा गया है. जमीनी स्तर पर इसे लागू करने और जवाबदेही तय करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस निर्देश को देश भर के सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भी भेजा है.

इस निर्देश का हवाला देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा, "किसी भी महिला को कभी भी अपने सम्मान और अपनी आजीविका में से किसी एक को चुनने की नौबत नहीं आनी चाहिए. हर कार्यस्थल सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर की जगह होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि इस कानून (POSH Act) को पूरी तरह लागू करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है. बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.

राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, इस निर्देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस कानून के पालन पर नजर रखने के लिए खास 'पॉश निगरानी सेल' (POSH Monitoring Cells) या डिजिटल डैशबोर्ड बनाने की सलाह दी गई है. राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इसकी समीक्षा करें, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाएं, संस्थाओं और जिला अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश जारी करें, और कानूनी नियमों व अदालती आदेशों का पालन सुनिश्चित करें.

इसके साथ ही, यह निर्देश उन सभी संस्थाओं के लिए हर साल 'पॉश ऑडिट' कराना अनिवार्य बनाता है जहां दस या उससे अधिक लोग काम करते हैं. इस ऑडिट में कानूनी नियमों के पालन, आंतरिक समितियों के काम करने के तरीके, शिकायतों की स्थिति, गोपनीयता की सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा के इंतजामों, जागरूकता अभियानों, जरूरी जानकारियों के खुलासे और 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) पोर्टल के इस्तेमाल की जांच की जाएगी. इस ऑडिट रिपोर्ट को जिला अधिकारियों और संबंधित विभागों को सौंपना होगा. ऑडिट न कराने को कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर जिले में इस कानून (POSH Act) के तहत जिला अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी गई है. ये जिला अधिकारी जिला स्तर पर कानून को लागू करने, उसकी निगरानी करने, जागरूकता बढ़ाने और शिकायतों के निपटारे के लिए मुख्य अधिकारी के रूप में काम करेंगे.