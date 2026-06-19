ETV Bharat / bharat

महिला कर्मचारियों को परेशान किया तो खैर नहीं! हर कंपनी के लिए 'POSH ऑडिट' हुआ अनिवार्य

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों को POSH कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए नया निर्देश जारी किया है. संतू दास की रिपोर्ट.

POSH Act implementation
राष्ट्रीय महिला आयोग. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 3:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के तहत सभी जरूरी नियमों को तुरंत और प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है. ताकि भारत का हर कार्यस्थल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और उन्हें सशक्त बनाने वाली जगह बन सके.

महिला अधिकार संस्था के इस नए निर्देश का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और उनके सम्मान की रक्षा करना है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर कार्यस्थल- चाहे वह सरकारी हो, निजी हो, संगठित क्षेत्र हो या असंगठित- इस कानून के नियमों का कड़ाई से पालन करे. साथ ही, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, भेदभाव-मुक्त और उनके प्रति संवेदनशील कामकाजी माहौल तैयार करे.

यह निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजा गया है. जमीनी स्तर पर इसे लागू करने और जवाबदेही तय करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस निर्देश को देश भर के सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भी भेजा है.

इस निर्देश का हवाला देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा, "किसी भी महिला को कभी भी अपने सम्मान और अपनी आजीविका में से किसी एक को चुनने की नौबत नहीं आनी चाहिए. हर कार्यस्थल सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर की जगह होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि इस कानून (POSH Act) को पूरी तरह लागू करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है. बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.

राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, इस निर्देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस कानून के पालन पर नजर रखने के लिए खास 'पॉश निगरानी सेल' (POSH Monitoring Cells) या डिजिटल डैशबोर्ड बनाने की सलाह दी गई है. राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इसकी समीक्षा करें, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाएं, संस्थाओं और जिला अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश जारी करें, और कानूनी नियमों व अदालती आदेशों का पालन सुनिश्चित करें.

इसके साथ ही, यह निर्देश उन सभी संस्थाओं के लिए हर साल 'पॉश ऑडिट' कराना अनिवार्य बनाता है जहां दस या उससे अधिक लोग काम करते हैं. इस ऑडिट में कानूनी नियमों के पालन, आंतरिक समितियों के काम करने के तरीके, शिकायतों की स्थिति, गोपनीयता की सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा के इंतजामों, जागरूकता अभियानों, जरूरी जानकारियों के खुलासे और 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) पोर्टल के इस्तेमाल की जांच की जाएगी. इस ऑडिट रिपोर्ट को जिला अधिकारियों और संबंधित विभागों को सौंपना होगा. ऑडिट न कराने को कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर जिले में इस कानून (POSH Act) के तहत जिला अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी गई है. ये जिला अधिकारी जिला स्तर पर कानून को लागू करने, उसकी निगरानी करने, जागरूकता बढ़ाने और शिकायतों के निपटारे के लिए मुख्य अधिकारी के रूप में काम करेंगे.

सभी सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों, बोर्ड, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्थानीय निकायों, कानूनी प्राधिकरणों और 10 या अधिक कर्मचारियों वाली सभी संस्थाओं को अपने हर कार्यालय, शाखा और यूनिट में आंतरिक समिति का गठन करना होगा. आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि हर आंतरिक समिति का गठन पूरी तरह से कानून के अनुसार होना चाहिए. इसमें एक महिला अध्यक्ष, योग्य सदस्य, एक बाहरी विशेषज्ञ और कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य होनी चाहिए.

निर्देश में कहा गया है कि हर जिले को स्थानीय समितियों का गठन और उनका सही से काम करना सुनिश्चित करना होगा. ये समितियां 10 से कम कर्मचारियों वाली संस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं, घरेलू कामगारों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं और नियोक्ताओं (मालिकों) के खिलाफ आने वाली शिकायतों का निपटारा करेंगी.

महिला अधिकार संस्था ने जिला अधिकारियों को ब्लॉक, तहसील, तालुका, वार्ड और नगर पालिका स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी है. ये अधिकारी शिकायत दर्ज कराने में मदद करेंगे और मामलों को समय पर स्थानीय समितियों के पास भेजेंगे. इस निर्देश में नियोक्ताओं से भी कहा गया है कि वे शिकायतों की समय पर जांच और निपटारा सुनिश्चित करें, और आंतरिक व स्थानीय समितियों की सिफारिशों को तय समय में लागू करें.

कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने और कर्मचारियों व प्रबंधन के बीच इस कानून की समझ सुधारने के लिए नियमित कार्यशालाएं, सेमिनार, जागरूकता अभियान और ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करने की सिफारिश की गई है. निर्देश के अनुसार, जिला अधिकारियों को कानून के पालन की रिपोर्ट और ऑडिट के नतीजों की समीक्षा करने और जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है.

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने कहा कि इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नियमों का दिखावा करना नहीं, बल्कि सम्मान, जवाबदेही और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि भारत का हर कार्यस्थल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और उन्हें सशक्त बनाने वाली जगह बन सके.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

WORKPLACE SAFETY FOR WOMEN
महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा
राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाह
POSH MONITORING CELL
POSH ACT IMPLEMENTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.