राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का बड़ा कदम: 2026 में अब तक 74,000 मामलों का किया निपटारा
ईटीवी से खास बातचीत में आयोग के सचिव ने बताया कि शिकायतें दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है? संतू दास की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्लीः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने इस साल अब तक 74,000 मामलों का निपटारा किया है, जिससे लंबित मामलों की संख्या घटकर 26,000 रह गई है. आयोग के सचिव विवेक के. देवांगन ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साल 2025 में आयोग के पास लंबित मामलों की संख्या 1,00,000 थी. इन 74,000 मामलों का निपटारा 'ई-शिकायत प्रबंधन पोर्टल' की वजह से संभव हो पाया है.
इस पोर्टल ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए कथित अत्याचारों और अन्य मुद्दों से जुड़े मामलों को समय पर सुलझाने में बड़ी मदद की है. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 20,13,78,086 (लगभग 20.13 करोड़) थी. यह देश की कुल आबादी का 16.63 प्रतिशत है.
ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के सचिव ने कहा, "पिछले साल आयोग के पास कुल 1,00,000 मामले लंबित थे. इस साल 27 अक्टूबर तक 74,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और अब यह संख्या घटकर 26,000 रह गई है. यह सब ई-जीएमपी (e-GMP) पोर्टल की वजह से ही संभव हो पाया है."
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले आयोग द्वारा पूरी तरह शुरू किए गए इस ई-जीएमपी पोर्टल का उद्देश्य अत्याचार और भेदभाव जैसे विभिन्न मुद्दों पर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर समय से कार्रवाई सुनिश्चित करना है. यह शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है.
आयोग के पास आने वाले मामलों के प्रकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "आयोग को तीन तरह की शिकायतें मिलती हैं. ज्यादातर मामले अत्याचार और नागरिक अधिकारों के संरक्षण से जुड़े होते हैं. इसमें हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध भी शामिल हैं."
देवांगन ने बताया कि दूसरी तरह के मामले नौकरी और सेवा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के होते हैं, जिसमें लोग शिकायत दर्ज कराते हैं कि भर्ती या प्रमोशन में उनके साथ भेदभाव किया गया है.
उन्होंने आगे कहा, "तीसरा मुद्दा सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ा है. सरकार की कई विकास योजनाएं हैं, लेकिन वे एससी समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं. बीच में कोई बाधा खड़ी कर रहा है जिससे उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है."
विवेक के. देवांगन ने कहा कि आयोग का सबसे पहला और मुख्य ध्यान मामलों का तेजी से निपटारा करने पर है. यह बताते हुए कि आयोग को राज्यों के मुख्यालयों में भी शिकायतें मिलती हैं. उन्होंने कहा, "SC समाज के लोग वहां भी अपनी शिकायत सौंप सकते हैं. इसलिए हमारा लक्ष्य शिकायतों का समय पर निपटारा करना है. हमें रोज़ाना औसतन 500 याचिकाएं मिलती हैं. इसलिए, मामलों का तेज़ी से निपटारा करना बेहद जरूरी है."
शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब कोई याचिकाकर्ता अपनी शिकायत देता है, तो आयोग पहले यह देखता है कि वह स्वीकार करने योग्य है या नहीं. इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि मामला आयोग के अधिकार क्षेत्र का है या नहीं.
उन्होंने कहा, "हम उन याचिकाओं को स्वीकार नहीं करते जो बेबुनियाद या झूठी पाई जाती हैं, उन्हें हम खारिज कर देते हैं. कुछ मामलों में हम याचिकाकर्ता से और सबूत मांगते हैं ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि वे जो मुद्दा उठा रहे हैं वह वास्तविक है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि झूठे मामले स्वीकार न हों और सच्चे मामले छूट न जाएं."
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सचिव ने बताया कि आयोग किसी भी अधिकारी को समन भेज सकता है, कार्रवाई की रिपोर्ट मांग सकता है और अपनी सिफारिशें दे सकता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पूरा ध्यान अनुसूचित जातियों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर है. उन्होंने अंत में जोड़ा, "हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं."
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