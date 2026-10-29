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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का बड़ा कदम: 2026 में अब तक 74,000 मामलों का किया निपटारा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सचिव विवेक के. देवांगन. ( ETV Bharat )

नई दिल्लीः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने इस साल अब तक 74,000 मामलों का निपटारा किया है, जिससे लंबित मामलों की संख्या घटकर 26,000 रह गई है. आयोग के सचिव विवेक के. देवांगन ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साल 2025 में आयोग के पास लंबित मामलों की संख्या 1,00,000 थी. इन 74,000 मामलों का निपटारा 'ई-शिकायत प्रबंधन पोर्टल' की वजह से संभव हो पाया है.

इस पोर्टल ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए कथित अत्याचारों और अन्य मुद्दों से जुड़े मामलों को समय पर सुलझाने में बड़ी मदद की है. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 20,13,78,086 (लगभग 20.13 करोड़) थी. यह देश की कुल आबादी का 16.63 प्रतिशत है.