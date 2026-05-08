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NCRB Report: तिहाड़ समेत दिल्ली की जेलों में क्षमता से दोगुने कैदी, स्टाफ की भारी कमी से सुरक्षा पर संकट

एनसीआरबी रिपोर्ट में दिल्ली की जेलों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दिल्ली की जेलें देश में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली हैं.

दिल्ली की जेलों में क्षमता से दोगुना कैदी
दिल्ली की जेलों में क्षमता से दोगुना कैदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 2:33 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और जेल प्रशासन की सीमित क्षमता ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की प्रिजन स्टेटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की जेलें देश में सबसे अधिक ओवरक्राउडेड (अत्यधिक भीड़भाड़ वाली) दर्ज की गई हैं. आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली की जेलों में उनकी स्वीकृत क्षमता से लगभग दोगुना कैदी बंद हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है.

194 फीसदी से अधिक ऑक्यूपेंसी रेट

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की जेलों में कुल 10,026 कैदियों को रखने की स्वीकृत क्षमता है, लेकिन वर्तमान में यहां 19,512 कैदी बंद हैं. यह क्षमता का 194.6 फीसद है. दिल्ली के बाद मेघालय (163.5 फीसद), जम्मू-कश्मीर (148.3 फीसद) और मध्य प्रदेश (147.1 फीसद) का नंबर आता है. कुल कैदियों में से 2,232 सजायाफ्ता हैं, जबकि 17,178 विचाराधीन कैदी हैं.

दिल्ली जेल की स्थिति और क्षमता
दिल्ली जेल की स्थिति और क्षमता (ETV Bharat)

खाली पड़े हैं 4,000 से ज्यादा पद

दिल्ली के जेलों में कैदियों की भीड़ के साथ-साथ स्टाफ की भारी कमी भी सामने आई है. जेल प्रशासन की सुरक्षा के लिए कुल 6,516 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 2,447 कर्मचारी ही तैनात हैं. इसका अर्थ है कि 4,069 पद अभी भी रिक्त हैं, जो जेल की आंतरिक सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है.

जेल में सजायाफ्ता अपराधियों का रिकॉर्ड
जेल में सजायाफ्ता अपराधियों का रिकॉर्ड (ETV Bharat)

विदेशी कैदी और गंभीर अपराध

जेलों में बंद सजायाफ्ता अपराधियों में 461 महिलाओं के खिलाफ अपराध (400 बलात्कार सहित) के दोषी हैं. 792 हत्या और 80 अपहरण के मामलों में सजा काट रहे हैं. विदेशी कैदियों की बात करें तो कुल 39 विदेशी सजायाफ्ता हैं, जिनमें सबसे अधिक 13 पाकिस्तानी नागरिक हैं. वहीं, विचाराधीन विदेशी कैदियों में नाइजीरियाई नागरिकों की संख्या सबसे अधिक (305) है.

विचाराधीन कैदियों का विवरण
विचाराधीन कैदियों का विवरण (ETV Bharat)

शिक्षा और सुधार की पहल

जेल प्रशासन कैदियों के सुधार के लिए शिक्षा पर भी जोर दे रहा है. आंकड़ों के अनुसार 5,286 कैदी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित हैं. 3,055 प्रौढ़ शिक्षा और 2,157 उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. 1,366 कैदी कंप्यूटर कोर्स के जरिए आधुनिक कौशल सीख रहे हैं.

दोषी करार दिए कैदियों का प्रोफाइल
दोषी करार दिए कैदियों का प्रोफाइल (ETV Bharat)
जेल में स्वास्थ्य और मृत्यु
जेल में स्वास्थ्य और मृत्यु (ETV Bharat)

नरेला में बनेगी नई जेल, तिहाड़ का होगा विस्तार

भीड़भाड़ कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घोषित नई योजना के तहत तिहाड़ जेल कॉम्प्लेक्स को डीकंजस्ट (भीड़ कम करना) किया जाएगा. इसके लिए जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से 400 एकड़ जमीन की मांग की है, ताकि 5,000 से 8,000 कैदियों की क्षमता वाला नया परिसर बनाया जा सके. दिल्ली के नरेला में चौथी जेल के निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है.

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