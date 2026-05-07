देशभर में दिल्ली में क्राइम सबसे ज्यादा, यहां सुरक्षित नहीं हैं बच्चे और महिलाएं! NCRB रिपोर्ट 2024 में खुलासा
एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी दिल्ली में अपराध दर अन्य प्रमुख महानगरों की तुलना में कहीं अधिक है.
Published : May 7, 2026 at 5:58 PM IST
नई दिल्लीः नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) की ‘क्राइम इन इंडिया 2024’ रिपोर्ट ने देश के महानगरों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रति लाख आबादी पर अपराध दर के मामले में दिल्ली देश के सभी प्रमुख महानगरों से आगे है. न केवल कुल अपराधों की संख्या अधिक है, बल्कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी दिल्ली की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिससे राजधानी की कानून-व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की दर अन्य प्रमुख महानगरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई व कोलकाता की तुलना में कहीं अधिक है. दिल्ली में जनसंख्या के अनुपात में भी यहां अपराध का घनत्व सबसे अधिक है, जो इसे देश का सबसे असुरक्षित महानगर बनाता है.
अपराध दर में दिल्ली व अन्य महानगरों की स्थितिः
एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में संज्ञेय अपराधों की दर देश के 19 प्रमुख महानगरों में सबसे ऊपर है.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लगातार कई वर्षों की तरह इस बार भी देश का सबसे सुरक्षित महानगर बनकर उभरा है, जहां पर प्रति लाख आबादी पर अपराध दर सबसे न्यूनतम है.
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपराधों की संख्या दिल्ली के मुकाबले काफी कम है. वहां की अपराध दर दिल्ली की तुलना में लगभग आधी दर्ज की गई है.
बेंगलुरु व चेन्नई: आईटी हब बेंगलुरु व चेन्नई में भी अपराध दर दिल्ली के मुकाबले काफी कम है, हालांकि इन शहरों में साइबर अपराध अधिक हो रहे हैं.
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ क्राइम काफी ज्यादा
राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है. एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर अन्य सभी 18 महानगरों के औसत से कहीं अधिक है. जहां मुंबई में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति लाख दर 70-80 के बीच रहती है, वहीं दिल्ली में यह आंकड़ा 180 के पार पहुंच गया है. दिल्ली में विशेष रूप से क्रूरता (पति या रिश्तेदारों द्वारा), अपहरण व हमलों के मामले अन्य शहरों से काफी ज्यादा हैं. बेंगलुरु व हैदराबाद जैसे शहरों ने सुरक्षा के मोर्चे पर दिल्ली से बेहतर प्रदर्शन किया है. दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 186.5 है. वहीं मुंबई में 72.4, बेंगलुरु में 68.9, कोलकाता में 51.2 और चेन्नई में 61.2 है.
असुरक्षित बचपन
एनसीआरबी 2024 का डेटा बताता है कि दिल्ली में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले किसी भी अन्य महानगर से लगभग तीन से चार गुना अधिक हैं. राजधानी दिल्ली में बच्चों के खिलाफ कुल 3,270 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इसके विपरीत, बेंगलुरु में यह संख्या मात्र 520 व पुणे या अहमदाबाद जैसे शहरों में इससे भी कम है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि दिल्ली में न सिर्फ महिलाएं, बल्कि मासूम बच्चे भी अपराधियों के निशाने पर सबसे अधिक हैं.
चोरी व संपत्ति संबंधी अपराधों का केंद्र
दिल्ली में संपत्ति संबंधी अपराधों, जैसे चोरी, सेंधमारी व झपटमारी की दर देश में सबसे ऊंची है. दिल्ली में चोरी के मामलों की संख्या इतनी अधिक है कि यह कई बार अन्य 5 महानगरों के कुल योग के बराबर पहुंच जाती है. इसको लेकर पुलिस का तर्क है कि दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा के कारण अधिक मामले दर्ज होते हैं, लेकिन अन्य महानगरों के मुकाबले यहां की सड़कों पर होने वाले लूट और छपटमारी जैसे अपराध आम नागरिक के मन में डर पैदा करते हैं.
चार्जशीट दर में सक्रियता की कमी
अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने की दर भी दिल्ली की पुलिसिंग पर सवाल उठाती है. दक्षिण भारत के महानगरों जैसे चेन्नई और कोच्चि में चार्जशीट दाखिल करने की दर 90 प्रतिशत से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को कटघरे में खड़ा कर रही है. इसकी तुलना में दिल्ली की चार्जशीट दर काफी कम है, जिससे मामले बढ़ रहे हैं.
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