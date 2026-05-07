NCRB Report 2024: भारतीय रेलवे में अपराध की बदली तस्वीर, दिल्ली के आंकड़े चौंकाने वाले
रिपोर्ट में कई बातें सामने आई. जहां गिरोहों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाए गए, वहीं समन्वय की कमी भी नजर आई. पढ़ें खबर..
Published : May 7, 2026 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के आंकड़े बताते हैं कि देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. विशेष रूप से राजधानी दिल्ली में रेल यात्रियों की सुरक्षा व रेलवे संपत्ति की रक्षा को लेकर आंकड़े चौंकाने वाले हैं.
एनसीआरबी की रिपोर्ट में रेलवे अपराध को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है. यात्रियों के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे चोरी, लूट और मारपीट आदि के मामले दर्ज कर जीआरपी जांच करती है. वहीं आरपीएफ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के साथ अवैध गतिविधियों को रोकता है. दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे हब है, जहां अपराधों की संख्या अन्य बड़े शहरों की तुलना में काफी अधिक दर्ज की गई है. एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम की तर्ज पर रेलवे क्राइम का ग्राफ भी ऊंचा है.
चलाए गए कई अभियान: दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों (नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन) पर यात्रियों के सामान की चोरी व मोबाइल झपटमारी के मामले अन्य महानगरों जैसे मुंबई या कोलकाता के मुकाबले अधिक संवेदनशील श्रेणी में रहे हैं. दिल्ली पुलिस और जीआरपी ने रेलवे परिसरों में सक्रिय गिरोहों पर नकेल कसने के लिए कई अभियान चलाए. दिल्ली में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 9,933 है, जिसमें 9,726 पुरुष और 207 महिला शामिल हैं. वहीं, आरपीएफ के डेटा के अनुसार, रेलवे संपत्ति की चोरी व अवैध कब्जे को हटाने के मामले में दिल्ली जोन में महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है.
अपराध रोकना अब भी कठिन: एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि जीआरपी ने रेलवे में दर्ज आईपीसी/बीएनएस (IPC/BNS) अपराधों में चार्जशीट दाखिल करने की गति में सुधार किया है. इसके बावजूद भी चलती ट्रेनों में होने वाले अपराधों को रोकना अभी भी एक कठिन बना हुआ है. समन्वय की कमी व राज्यों की सीमाओं के कारण अपराधी अक्सर बच निकलने में सफल हो जाते हैं.
तकनीक व समन्वय की आवश्यकता: एनसीआरबी (NCRB) के ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि दिल्ली जैसे व्यस्ततम रेल नेटवर्क में सुरक्षा के लिए केवल मानव बल पर्याप्त नहीं है. रेलवे को अब फेस रिकग्निशन और एआई-आधारित निगरानी पर अधिक निवेश करने की जरूरत है. इसके साथ ही जीआरपी व आरपीएफ के बीच बेहतर तालमेल ही यात्रियों के सफर को सुरक्षित बना सकता है.
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