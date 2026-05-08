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NCRB Report: भारत में साइबर क्राइम में 17.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी, हत्या के मामलों में आई कमी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की हालिया 'क्राइम इन इंडिया 2024' रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2024 में आम अपराधों (conventional crimes) में कुल मिलाकर कमी आई, लेकिन देश में साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल स्कैम में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई.

NCRB की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हत्या के मामलों में 2.4 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2023 में 27,721 से घटकर 2024 में 27,049 हो गए. इसी प्रकार, 2024 में किडनैपिंग के 96,079 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 के मुकाबले 15.4 प्रतिशत कम हैं.

इसके उलट, 2024 में साइबर क्राइम के मामलों में 17.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो 2023 में 86,420 मामलों से बढ़कर 2024 में 1,01,928 मामले हो गए.

बुधवार रात को जारी NCRB के डेटा से पता चला है कि 2024 में देश भर में दर्ज हुए कुल संज्ञेय अपराधों (Cognizable Offense) में 6 प्रतिशत की कमी आई है.

NCRB की रिपोर्ट में बताया गया है, "साल 2023 में 62.41 लाख मामलों की तुलना में 2024 में कुल 58.85 लाख मामले दर्ज किए गए." इससे पता चलता है कि हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों जैसे पारंपरिक अपराधों में कमी आई है.

खास बात यह है कि हत्या के मामले 2.4 प्रतिशत कम हुए, 2023 में 27,721 से घटकर 2024 में 27,049 हो गए, जबकि महिलाओं के खिलाफ क्राइम में 1.5 प्रतिशत की मामूली कमी आई, साल 2023 के 4.48 लाख केस के मुकाबले 2024 में 4.41 लाख केस दर्ज हुए.

2024 के दौरान किडनैपिंग के कुल 96,079 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 (1,13,564 मामले) की तुलना में 15.4 प्रतिशत कम है.

लेकिन, NCRB की रिपोर्ट में साइबर क्राइम को देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला खतरा बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में साइबर क्राइम के मामलों में 17.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो 2023 में 86,420 मामलों से बढ़कर 2024 में 1,01,928 मामले हो गए. अधिकांश साइबर अपराधों के पीछे धोखाधड़ी मुख्य वजह बनकर उभरी है.

NCRB डेटा ने एक बड़ी डिजिटल सुरक्षा चुनौती को भी दिखाया. 2024 में कुल 1,01,928 साइबरक्राइम केस दर्ज हुए, जो पिछले साल के 86,420 केस से 17.9 प्रतिशत ज्यादा है.

इस श्रेणी में अपराध दर 2023 में 6.2 से बढ़कर 2024 में 7.3 हो गई. 2024 के दौरान, दर्ज हुए साइबर क्राइम के 72.6 प्रतिशत मामले धोखाधड़ी (1,01,928 मामलों में से 73,987) के उद्देश्य से थे, इसके बाद 3.1 प्रतिशत (3,190 मामले) यौन शोषण और 2.5 प्रतिशत (2,536 मामले) जबरन वसूली के मकसद से थे.

आर्थिक अपराधों के तहत कुल 2,14,379 केस दर्ज हुए, जो 2023 (2,04,973 केस) के मुकाबले दर्ज मामलों में 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाते हैं. आर्थिक अपराधों की तीन विशेष श्रेणी में से, जिसमें आपराधिक न्यास भंग (Criminal Breach of Trust), FCF (जालसाजी, धोखाधड़ी और फ्रॉड) और नकली सामान बनाना शामिल हैं, FCF में सबसे ज्यादा 1,92,382 केस थे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में 21,251 केस थे, इसके बाद नकली सामान (746 केस) थे.