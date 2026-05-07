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NCRB 2024: अपराध के चक्रव्यूह में घिरी राजधानी, सुरक्षा दावों के बीच डराने वाले आंकड़े

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ओर से जारी 'क्राइम इन इंडिया 2024' की ताजा रिपोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की खोल दी है. NCRB रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अपराध की प्रकृति बदल रही है. जहां एक ओर संगीन अपराधों में पुलिस की सक्रियता से कुछ कमी आई है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ अपराध और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती घटनाओं ने आम नागरिकों की नींद उड़ा रखी है. विशेष रूप से दिल्ली के उपनगरों और घनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा को लेकर नए सिरे से समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है.

महिलाओं के खिलाफ अपराध: NCRB रिपोर्ट 2024 के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली, लेकिन चिंताजनक वृद्धि हुई है. साल 2024 में कुल 13,396 मामले दर्ज किए गए हैं. प्रति लाख आबादी पर अपराध दर के मामले में दिल्ली 176.8 के साथ देश के सभी महानगरों में शीर्ष पर बनी हुई है. रिपोर्ट का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने (Section 79 BNS/509 IPC) के मामलों में दिल्ली में 4,651 घटनाएं दर्ज की गई हैं. यह आंकड़ा बताता है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं. कामकाजी महिलाओं व छात्राओं के लिए रात के समय आवाजाही अभी भी एक जोखिम भरा काम बना हुआ है.

दिल्ली में 2024 में हुए अपराध व उनकी संख्या (ETV Bharat GFX)

गंभीर अपराधों में मिश्रित रुझान: दिल्ली पुलिस के आंकड़ों व रिपोर्ट के मिलान से पता चलता है कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में बहुत अधिक उछाल नहीं आया है, लेकिन हत्या के प्रयास और आपसी रंजिश की घटनाओं में वृद्धि हुई है. विशेष रूप से अचानक झगड़े और मामूली विवाद में जान लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है. राजधानी के कई इलाकों में छोटी-छोटी बातों पर चाकूबाजी की घटनाएं पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रही हैं. हालांकि, संगठित अपराध और गैंगवार जैसी घटनाओं पर नकेल कसने में पुलिस को इस वर्ष कुछ सफलता जरूर मिली है.

स्ट्रीट क्राइम- झपटमारी व चोरी का बढ़ता दायरा: राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी स्नेचिंग और वाहन चोरी है. NCRB की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मोबाइल व चेन स्नेचिंग की दर अन्य महानगरों की तुलना में काफी अधिक है. आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में चोरी व संपत्ति संबंधी अपराधों की दर काफी ऊंची है. बाइक सवार बदमाशों का राह चलती महिलाओं व बुजुर्गों को निशाना बनाना एक आम बात हो गई है. यह स्थिति न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि स्थानीय पुलिस गश्त की प्रभावशीलता को भी कटघरे में खड़ा करती है.