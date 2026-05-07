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NCRB 2024: अपराध के चक्रव्यूह में घिरी राजधानी, सुरक्षा दावों के बीच डराने वाले आंकड़े

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध बढ़े हैं, हालांकि जघन्य अपराधों की संख्या में बहुत उछाल नहीं आया..

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 6:48 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ओर से जारी 'क्राइम इन इंडिया 2024' की ताजा रिपोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की खोल दी है. NCRB रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अपराध की प्रकृति बदल रही है. जहां एक ओर संगीन अपराधों में पुलिस की सक्रियता से कुछ कमी आई है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ अपराध और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती घटनाओं ने आम नागरिकों की नींद उड़ा रखी है. विशेष रूप से दिल्ली के उपनगरों और घनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा को लेकर नए सिरे से समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है.

महिलाओं के खिलाफ अपराध: NCRB रिपोर्ट 2024 के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली, लेकिन चिंताजनक वृद्धि हुई है. साल 2024 में कुल 13,396 मामले दर्ज किए गए हैं. प्रति लाख आबादी पर अपराध दर के मामले में दिल्ली 176.8 के साथ देश के सभी महानगरों में शीर्ष पर बनी हुई है. रिपोर्ट का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने (Section 79 BNS/509 IPC) के मामलों में दिल्ली में 4,651 घटनाएं दर्ज की गई हैं. यह आंकड़ा बताता है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं. कामकाजी महिलाओं व छात्राओं के लिए रात के समय आवाजाही अभी भी एक जोखिम भरा काम बना हुआ है.

दिल्ली में 2024 में हुए अपराध व उनकी संख्या
दिल्ली में 2024 में हुए अपराध व उनकी संख्या (ETV Bharat GFX)

गंभीर अपराधों में मिश्रित रुझान: दिल्ली पुलिस के आंकड़ों व रिपोर्ट के मिलान से पता चलता है कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में बहुत अधिक उछाल नहीं आया है, लेकिन हत्या के प्रयास और आपसी रंजिश की घटनाओं में वृद्धि हुई है. विशेष रूप से अचानक झगड़े और मामूली विवाद में जान लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है. राजधानी के कई इलाकों में छोटी-छोटी बातों पर चाकूबाजी की घटनाएं पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रही हैं. हालांकि, संगठित अपराध और गैंगवार जैसी घटनाओं पर नकेल कसने में पुलिस को इस वर्ष कुछ सफलता जरूर मिली है.

स्ट्रीट क्राइम- झपटमारी व चोरी का बढ़ता दायरा: राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी स्नेचिंग और वाहन चोरी है. NCRB की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मोबाइल व चेन स्नेचिंग की दर अन्य महानगरों की तुलना में काफी अधिक है. आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में चोरी व संपत्ति संबंधी अपराधों की दर काफी ऊंची है. बाइक सवार बदमाशों का राह चलती महिलाओं व बुजुर्गों को निशाना बनाना एक आम बात हो गई है. यह स्थिति न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि स्थानीय पुलिस गश्त की प्रभावशीलता को भी कटघरे में खड़ा करती है.

दिल्ली में अपराधों पर एक नजर
दिल्ली में अपराधों पर एक नजर (ETV Bharat GFX)

कानून का नया स्वरूप: रिपोर्ट की एक बड़ी विशेषता नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता (BNS) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का क्रियान्वयन है. 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए इन कानूनों के तहत दर्ज मामलों को पहली बार रिपोर्ट में शामिल किया गया है. आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस नए कानूनी ढांचे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है. हालांकि शुरुआत में तकनीकी और प्रक्रियात्मक चुनौतियों के बावजूद, मामलों के पंजीकरण में तेजी आई है. पुलिस का दावा है कि नए कानूनों से अपराधियों को सजा दिलाने की दर में सुधार होगा.

पुलिस की कार्रवाई व चार्जशीट की स्थिति: अपराध के पंजीकरण के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का डेटा भी इस बार महत्वपूर्ण है. दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 73.6% रही है. यह पड़ोसी राज्यों के शहरों जैसे गाजियाबाद (65.8%) और फरीदाबाद से बेहतर है. लेकिन जब हम इसे दक्षिण भारत के शहरों जैसे बेंगलुरु या चेन्नई से तुलना करते हैं, तो दिल्ली पुलिस को जांच की गुणवत्ता व गति में अभी काफी सुधार करने की जरूरत है. लंबित मामलों की बड़ी संख्या भी एक चिंता का विषय है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है.

डिजिटल होती राजधानी और बढ़ते खतरे: NCRB की रिपोर्ट में एक और उभरता हुआ खतरा साइबर अपराध है. दिल्ली में डिजिटल माध्यमों से धोखाधड़ी व सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों की मानसिक प्रताड़ना भी बढ़ रही है.

रिपोर्ट दिल्ली के लिए चेतावनी: दिल्ली जैसे महानगर में सिर्फ पुलिस के भरोसे सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती. आंकड़ों में सुधार के लिए तकनीक जैसे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) और व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार जरूरी है. इसके साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग को फिर से जीवित करना होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर अपराधियों के बारे में जानकारी मिल सके. 'क्राइम इन इंडिया 2024' की रिपोर्ट दिल्ली के लिए एक चेतावनी की तरह है. प्रशासन को केवल कागजी आंकड़ों पर संतोष करने के बजाय धरातल पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा. महिलाओं की सुरक्षा व स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाए बिना दिल्ली को एक सुरक्षित वैश्विक राजधानी बनाने का सपना अधूरा ही रहेगा.

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