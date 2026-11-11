एनसीआर के स्कूलों में कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई, डीएम ने जारी किए निर्देश
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश जारी किया गया है.
Published : November 11, 2026 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और हवा की गिरती गुणवत्ता (AQI) को देखते हुए बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत, अब एनसीआर के सभी स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई 'हाइब्रिड मोड' (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्पों) में संचालित की जाएगी. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को जहरीली हवा के संपर्क में आने से बचाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो.
जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई. बैठक पर नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, समस्त नगर पालिका, आवास विकास परिषद, पीडब्लूडी, डीसीपी ट्रैफिक, आरटीओ और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल हुए.
बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि 20 नवंबर 2026 तक सभी सरकारी और निजी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन परियोजनाओं को बंद रखा जाए. निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए समस्त कार्यदायी संस्थानों- जैसे नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, समस्त नगर पालिका, आवास विकास परिषद, पीडब्ल्यूडी द्वारा न्यूनतम पांच टीमों का गठन किया जाए. ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार का निर्माण कार्य न हो.
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डीएम द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि गाजियाबाद में मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकल का कार्य वर्तमान क्षमता से दो गुनी क्षमता और प्रभावी ढंग से कराया जाए. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को जिले के सभी स्कूलों को कक्षा 5 तक के लिए हाइब्रिड मोड पर संचालित किया जाने के लिए निर्देशित किया गया है.
गौतमबुद्धनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार के मुताबिक, जिले के सभी परिषदीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में क्लासेस संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
बता दे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात अब बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स शाम 7:00 बजे 313, गाजियाबाद का 295, नोएडा का 290 और ग्रेटर नोएडा का 256 दर्ज किया गया है. जो बहुत ही खबर स्थिति में है.
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