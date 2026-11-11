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एनसीआर के स्कूलों में कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई, डीएम ने जारी किए निर्देश

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का हाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और हवा की गिरती गुणवत्ता (AQI) को देखते हुए बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत, अब एनसीआर के सभी स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई 'हाइब्रिड मोड' (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्पों) में संचालित की जाएगी. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को जहरीली हवा के संपर्क में आने से बचाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो.