अंटार्कटिका की लेक में मिला 7000 साल पुराना ब्लैक कार्बन, अगले 60 साल में बढ़ेगा Sea Level, 20 करोड़ लोग होंगे प्रभावित
एनसीपीओआर के वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के पप लगून लेक में 7000 साल पुराना ब्लैक कार्बन मिला है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 13, 2025 at 11:09 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 11:21 AM IST
रोहित कुमार सोनी
देहरादून: भारत के वैज्ञानिक सिर्फ भारत की सीमा में ही नहीं बल्कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भी पिछले कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं. ताकि भविष्य में समुद्र का लेवल बढ़ने से देश के तमाम राज्यों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके. इसी क्रम में गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (National Centre for Polar and Ocean Research) के वैज्ञानिक अंटार्कटिका महाद्वीप में तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अध्ययन कर रहे हैं. इस दौरान एक चौंकाने वाली खोज हुई है.
अंटार्कटिका के पप लगून लेक में मिला ब्लैक कार्बन: इसी क्रम में एनसीपीओआर के वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के पप लगून लेक में 7000 साल पुराना ब्लैक कार्बन मिला है. इस पर वह अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ब्लैक कार्बन आइस मेल्ट की गति को किस तरह से बढ़ा रहा है. जानिए आखिर क्या है एनसीपीओआर का अंटार्कटिका पर अध्ययन?
भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं अध्ययन: ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ महेश बदनल ने कहा कि एक नया अध्ययन कर रहे हैं. अंटार्कटिका का जो सेडिमेंट्स कोर है, उसको निकाल रहे हैं, जिससे 7000 साल तक का रिकॉर्ड मिल रहा है. साथ ही कहा कि जब फॉरेस्ट फायर होता है, तो उस दौरान ब्लैक कार्बन अंटार्कटिका में बर्फ के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है.
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वनों की आग का धुआं अंटार्कटिका तक पहुंचता है: ऐसे में ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अमेरिका जहां पर जंगलों में आग लगती है, उससे निकालने वाला ब्लैक कार्बन हजारों किलोमीटर दूर ट्रैवल कर अंटार्कटिका पहुंच जाता है. हालांकि, ये ब्लैक कार्बन अंटार्कटिका के लेक सेडिमेंट में पाया गया है. जिस लेक में ब्लैक कार्बन पाया गया है, उस लेक का नाम पप लगून (Pup Lagoon) है, जो ईस्ट अंटार्कटिका के लार्समन हिल्स पर मौजूद है.
ब्लैक कार्बन 100 गुना ज्यादा सूर्य के तापमान को सोख सकता है: डॉ महेश बदनल ने बताया कि-
कार्बन डाईऑक्साइड के बाद ब्लैक कार्बन का दूसरा स्थान है, जो 100 गुना ज्यादा सूर्य के तापमान को एब्जॉर्ब कर सकता है. ऐसे में अगर आइस सीट के ऊपर ब्लैक कार्बन आ जाता है, तो वह तापमान को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आइस मेल्टिंग की रफ्तार भी बढ़ेगी. यही वजह है कि अंटार्कटिका में ब्लैक कार्बन का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है. इसकी एक मुख्य वजह यह भी है कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. इसके चलते, दुनिया भर में जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं.
-डॉ महेश बदनल, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, गोवा-
ब्लैक कार्बन से बर्फ पिघलने पर अध्ययन: डॉ महेश बदनल ने बताया कि यही वजह है कि वैज्ञानिक अंटार्कटिका में अध्ययन कर रहे हैं. ब्लैक कार्बन की वजह से आइस के पिघलने की गति में कितना फर्क पड़ रहा है? इसको लेकर अभी उनका अध्ययन जारी है. अगले कुछ महीने में ही उनकी रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी.
अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से बढ़ेगा समुद्र का लेवल: वैज्ञानिक डॉ महेश बदनल ने कहा कि-
भारत अंटार्कटिका से करीब 10,000 किलोमीटर दूर है. इतनी दूरी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका का हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अंटार्कटिका में पूरे विश्व का 80 फ़ीसदी फ्रेश वाटर मौजूद है. ऐसे में अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाती है, तो उससे दुनिया का समुद्र लेवल 180 फीट ऊपर पहुंच जाएगा. हालांकि, अंटार्कटिका की पूरी बर्फ का पिघलना संभव नहीं है. लेकिन पुराने रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहेगा, तो अगले 50 से 60 सालों में दुनिया के समुद्र का लेवल 50 सेंटीमीटर बढ़ सकता है.
-डॉ महेश बदनल, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, गोवा-
भारत की करीब 8 हजार किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा है: डॉ महेश बदनल ने बताया कि भारत में 7,700 किलोमीटर से ज्यादा तटरेखा (Coastline) है. यहां पर 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं. ऐसे में अगर अगले 50-60 सालों में आधा मीटर भी समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे आसपास रहने वाले लोग प्रभावित होंगे ये तय है. ऐसे में सिर्फ भारत को ही नहीं, बल्कि हर देश को इसका ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए.
भारत अंटार्कटिका पर कर रहा है 45वां अध्ययन: डॉ महेश ने बताया कि भारत ने 1981 में अंटार्कटिका पर अध्ययन करना शुरू किया था. अभी तक 44 अध्ययन किए जा चुके हैं. वर्तमान समय में 45वां अध्ययन जारी है. भारतीय मानसून एक मेजर क्लाइमेटिक सिस्टम है. इसके अलावा दुनिया में भी तमाम अन्य मेजर क्लाइमेटिक सिस्टम हैं. हालांकि, पहले भी इस तरह के रिसर्च हो चुके हैं कि इंडियन मानसून, आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम (Arctic Climate System) से कनेक्टेड हैं. इस पर भी अभी अध्ययन चल रहा है. फिलहाल ये अध्ययन शुरुआती चरण में हैं. कुल मिलाकर एक क्लाइमेटिक सिस्टम दूसरे क्लाइमेटिक सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है, जो मानसून को इफेक्ट कर सकता है. यानी एक क्लाइमेटिक सिस्टम और दूसरे क्लाइमेटिक सिस्टम के बीच टैली कनेक्शन है.
50 फीसदी ऑक्सीजन समुद्र से पैदा होती है: डॉ महेश बदनल ने बताया कि-
ये जानना बहुत जरूरी है कि दक्षिणी महासागर (Southern Ocean) जो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, वो क्यों जरूरी है? दरअसल, ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ से नहीं आती है, बल्कि दुनिया में 50 फीसदी ऑक्सीजन की उत्पत्ति समुद्र से हो रही है. वो भी दक्षिण महासागर से. इसके अलावा, जो पॉल्यूशन वातावरण में है, अगर वह कहीं नहीं जा रहा होता, तो उससे पृथ्वी का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है. जबकि हर ओसियन कार्बन डाईऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है. मुख्य रूप से ओसियन में मौजूद छोटे-छोटे जीवाणु हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं. यही वजह है कि दक्षिणी महासागर काफी महत्वपूर्ण है.
-डॉ महेश बदनल, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, गोवा-
भविष्य में धरती से खत्म हो जाएंगे खनिज: डॉ महेश बदनल ने बताया कि पृथ्वी पर 71 फ़ीसदी पानी है, जबकि 29 फीसदी ही भूमि है. पिछले सैकड़ों सालों से जो खनिज हमें मिल रहे हैं, वो भूमि से ही मिल रहे हैं. लेकिन एक समय ऐसा आएगा, जब भूमि से खनिज मिलने बंद हो जाएंगे. ऐसे में खनिज निकालने की अगली जगह समुद्री होगा. यही वजह है कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, गोवा की ओर से तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है. हालांकि, तमाम जानकारियां मौजूद हैं कि ओसियन में खनिज कहां पर मिलेगा, ऐसे में जब ओसियन से खनिज निकालने की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसके बाद जरूरत के हिसाब से खनिज को निकाल सकेंगे.
भारत का अंटार्कटिका मिशन: भारत रिसर्च के क्षेत्र में अंटार्कटिका मिशन पर जोरशोर से लगा हुआ है. इसके लिए वहां पर अनुसंधान और बुनियादी ढांचे मौजूद हैं. इसी क्रम में भारत ने इसी साल अप्रैल में लैटिन अमेरिकी देश चिली से वार्ता की थी. 2025 को अंटार्कटिका मिशन को लेकर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरी फॉन्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों में एक आशय पत्र यानी एलओआई पर हस्ताक्षर किए हुए थे. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा था कि "हम चिली को अंटार्कटिका के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं." "हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं."
गौरतलब है कि भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नियंत्रण में एक बहु-विषयक, बहु-संस्थागत कार्यक्रम है. इसकी शुरुआत 1981 में अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के तौर पर हुई थी. इस कार्यक्रम को वैश्विक स्वीकृति तब मिली जब भारत ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए. उसके बाद साल 1983 में दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक अनुसंधान बेस का निर्माण हुआ. दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक अनुसंधान 1989 में मैत्री बेस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.
सबसे नया बेस भारती साल 2012 में शुरू किया गया था. इसे 134 शिपिंग कंटेनरों से बनाया गया है. इस कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा वायुमंडलीय, जैविक, पृथ्वी, रासायनिक और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है. इस अभियान में अंटार्कटिका में 40 वैज्ञानिक अभियान चलाए गए.
ये भी पढ़ें: