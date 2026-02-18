ETV Bharat / bharat

Ajit Pawar Plane Crash: भतीजे रोहित पवार ने की नागरिक उड्डयन मंत्री को हटाने की मांग, CBI जांच का समर्थन

विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि प्लेन में जरूरत से अधिक फ्यूल भरा गया था, ताकि हादसे के बाद कुछ भी न बचे.

Rohit pawar PC on Ajit pawar plane crash accident
अजित पवार प्लेन क्रैश (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 5:00 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच के बीच, एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू को जांच पूरी होने तक पद से हटाने की मांग की. उन्होंने यह भी दावा किया कि VSR कंपनी को बचाया जा रहा है.

बात दें, वीएसआर कंपनी का लियरजेट प्लेन 28 जनवरी को पुणे के बारामती शहर में क्रैश हो गया था, जिसमें अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी.

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए, अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने नागरिक उड्डयन मंत्री के VSR कंपनी के मालिकों से संबंध होने का दावा किया. उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र के कुछ पूर्व मंत्री और आंध्र प्रदेश के शीर्ष मंत्री VSR कंपनी के मालिक वीके सिंह के बेटे रोहित सिंह की शादी में शामिल हुए थे. कंपनी को काम करने की इजाजत है और बड़े नेता अभी भी कंपनी के लियरजेट प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं."

मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक रोहित पवार
मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक रोहित पवार (ETV Bharat)

विधायक रोहित पवार ने कहा कि नैतिक आधार पर नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा, "अभी तक शुरुआती जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है, और यह मानने की वजह है कि VSR कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है."

अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने यह शक जताते हुए कहा कि क्या अजित पवार का प्लेन जानबूझकर मार गिराया गया था? उन्होंने यह भी आरोप लगाया, "इसमें इंश्योरेंस का एंगल भी है. साथ ही, प्लेन में जरूरत से अधिक फ्यूल भरा गया था, ताकि एक्सीडेंट के बाद कुछ भी न बचे."

कुछ नए वीडियो दिखाते हुए उन्होंने कहा, "कल एक नया वीडियो सामने आया है. उसमें साफ है कि प्लेन क्रैश के बाद वहां धमाका हुआ था. इसलिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिक फ्यूल कैन का मुद्दा उठाया गया था, ये वीडियो इसे साबित करते हैं. हमें यकीन है कि प्लेन में जरूरत से अधिक फ्यूल टैंक था. VSR प्लेन के कॉकपिट में कार्लोस नाम का एक आदमी आता-जाता था. कार्लोस वेनेजुएला का नागरिक है. उसके पास इंटरनेशनल पायलट का लाइसेंस है. लेकिन, वह भारत में प्लेन कैसे उड़ाता है? वह यहां टूरिस्ट बनकर आता था. वह कॉकपिट में जाता और प्लेन उड़ाता. VSR कंपनी में ऐसी कई गलतियां हैं. उन्हें छिपाया जा रहा है. क्योंकि, कंपनी के मालिकों के सत्ताधारी पार्टी के लोगों से करीबी रिश्ते हैं."

मोबाइल फोन सुरक्षित और ब्लैक बॉक्स बुरी तरह डैमेज?
रोहित पवार ने कहा, "मैंने ब्लैक बॉक्स पर पहले ही शक जताया था. कल को इसके कुछ कारण सामने आ सकते हैं, हो सकता है कि यह वॉयस रिकॉर्डिंग न हो, कोई डेटा न हो. वे कारण आने लगे हैं. तो अब हादसे का शक और पुख्ता हो रहा है. मैंने कहा था कि हम इस एंगल से देख सकते हैं. इसके हिसाब से, केंद्र सरकार की एजेंसी AAIB की तरफ से सफाई सामने आई है कि ब्लैक बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. उनका कहना है कि इसका कुछ हिस्सा जलकर खराब हो गया है. फ्यूल टैंक उस जगह पर रखा होता है जहां एयरक्राफ्ट का टॉयलेट होता है. उसके पीछे एक ब्लैक बॉक्स होता है. इस एयरक्राफ्ट में फ्यूल टैंक फुल था. अगर आपको सिर्फ बारामती जाना था, तो फ्यूल टैंक क्यों फुल था? मुंबई में पेट्रोल इतना सस्ता है, तो क्या आप इसे लेकर बारामती जाते हैं? क्या ब्लैक बॉक्स जलता है? एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर आप इसे एक घंटे के लिए 1100 डिग्री में रखते हैं, तो ब्लैक बॉक्स डैमेज हो सकता है. ब्लैक बॉक्स में एक CVR (सिविक वॉयस रिकॉर्डर) और एक FDR (फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड) होता है.

CBI जांच की मांग
पवार ने कहा कि यह अच्छी बात है कि उनकी चाची और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समेत एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की, जिसमें अजित पवार की मौत हो गई थी.

सुनेत्रा पवार ने, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशरिफ और बड़े बेटे पार्थ पवार के साथ मंगलवार को सीएम फडणवीस से मिलीं और CBI जांच की मांग करते हुए एक लेटर सौंपा. रोहित पवार ने कहा, "मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पत्र में शामिल किया गया है."

रोहित पवार के अनुसार, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और रिपोर्ट विमानन विशेषज्ञों और राजनीतिक नेताओं वाली समिति को सौंपी जानी चाहिए.

पिछले महीने, पुणे जिले के बारामती में हुए प्लेन क्रैश की जांच चल रही है. विमान दुर्घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी, AAIB ने मंगलवार को कहा कि दुर्घटनाग्रस्त हुए लियरजेट 45 प्लेन के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) से डेटा निकालने के लिए विदेशी मदद मांगी गई है.

रोहित पवार ने राजनीतिक एंगल पर उठाए सवाल
रोहित पवार ने कहा कि जब से उन्होंने "बड़े लोगों" का सामना किया है, उनके परिवार ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने दावा किया, "मुझे हैरानी है कि भाजपा के ट्रोल अपने चाचा के लिए न्याय मांगने पर मेरी बुराई क्यों कर रहे थे. एक वेरिफाइड हैंडल वाले ट्रोल ने प्लेन क्रैश से दो दिन पहले राज्य में राजनीतिक भूचाल के बारे में पोस्ट किया था."

उन्होंने कहा कि अगर इस हादसे में कोई राजनीतिक एंगल है, तो दो संभावनाएं हैं: एक, यह अंदाजा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) का NCP में विलय होने के बाद NDA में शामिल हो सकती है; और दूसरा, यह कि विलय के बाद अजित पवार NDA छोड़ सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कुछ ग्रुप दोनों ही परिदृश्य से खुश नहीं थे.

