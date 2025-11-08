ETV Bharat / bharat

'देवेंद्र फडणवीस सवाल का जवाब देंगे', पोते से जुड़े जमीन सौदे पर शरद पवार ने कहा

अकोला: पुणे के कोरेगांव पार्क जमीन घोटाले में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर आरोप लग रहे हैं. शुक्रवार को खुद अजित पवार ने इस जमीन सौदे को रद्द करने का ऐलान कर दिया.

कोरेगांव पार्क जमीन सौदे को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से पार्थ पवार के जमीन धोखाधड़ी मामले को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर शरद पवार ने कोई जवाब नहीं दिया और इस सवाल पर बात करने से बचते नजर आए.

हालांकि, शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हवाला देते हुए अपने पोते पार्थ पवार की कंपनी से कथित तौर पर जुड़े विवादास्पद भूमि सौदे की जांच का शनिवार को समर्थन किया. पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस सवाल का जवाब देंगे. पवार ने संवाददाताओं से कहा कि, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मामला गंभीर है इसलिए उन्हें जांच करानी चाहिए और तथ्यों को समाज के सामने रखना चाहिए.

शरद पवार आज अकोला में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान, रिपोर्टर ने शरद पवार से पूछा, "दिग्विजय पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनकी लेन-देन में केवल 1 प्रतिशत हिस्सेदारी है...हालांकि, 99 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले पार्थ पवार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है." इस सवाल पर शरद पवार ने पत्रकार को जवाब नहीं दिया.