ETV Bharat / bharat

'शर्त पूरी कर दो तो एनडीए का समर्थन करने के लिए तैयार', बोलीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले

शरद पवार की एनसीपी डिलिमिटेशन बिल पर सरकार का दे सकती है साथ. पढ़ें पूरी खबर.

Supriya Sule
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 2:35 PM IST

|

Updated : July 15, 2026 at 2:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पर एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का साथ दे सकता है. इसको लेकर पार्टी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जवाब दिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वह इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेंगी.

एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का समर्थन कर सकता है. इसको लेकर मीडिया में खबरें आ रही हैं. इसको लेकर जब पार्टी सांसद सुप्रिया सुले से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि वह सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल का समर्थन कर सकती हैं, यदि उनकी शर्तों को मान लिया जाए.

सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "हमारी पार्टी के सभी आठ सांसद और हमारे सभी विधायक एकजुट हैं. एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें शरद पवार न सिर्फ नेतृत्व करते हैं, बल्कि हर किसी पर ध्यान देते हैं और सबकी बात सुनते हैं."

सुप्रिया सुले ने बुधवार को संकेत दिया कि अगर सरकार राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बिल में कोई बड़ा संशोधन करती है, तो वह समर्थन कर सकती हैं. उन्होंने कहा, "पहले सरकार को 50 फीसदी वाली शर्त लिखित में देने दीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे."

सुले ने बताया कि उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बिल पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया था. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे. उन्होंने दावा किया कि सरकार के पास बिल में 50 फीसदी की सीमा शामिल करने का प्रस्ताव है.

सुले ने कहा कि अगर परिसीमन सिर्फ आबादी के आधार पर होता है, तो इससे दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है. उन्होंने आगे कहा, "अमित शाह और किरेन रिजिजू ने हर राज्य के लिए 50 प्रतिशत वाले फॉर्मूले का प्रस्ताव रखा था."

जब बिल का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, तो क्या वह एनडीए में भी जा सकती हैं, इस सवाल का उन्होंने सीधा जवाब दिया, नहीं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार है और वह उनके साथ बनी रहेगी.

सुले ने कहा कि बार-बार ऐसी खबरें चलवाकर उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. दरअसल, उनकी पार्टी को लेकर पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं. इस न्यूज को उस समय बल मिला, जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा.

चिदंबरम ने दावा किया कि भाजपा 131वें संविधान संशोधन बिल के लिए समर्थन पाने के मकसद से शरद पवार की पार्टी और डीएमके को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है. सरकार इस बिल को संसद के मानसून सत्र में पेश करने की योजना बना रही है. उन्होंने इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों से बिल का समर्थन न करने की अपील की.उन्होंने पोस्ट किया, "टीएमसी तोड़ने के बाद, खबर है कि भाजपा बिल के नए वर्शन के समर्थन में जरूरी वोट जुटाने के लिए शरद पवार और डीएमके को लुभाने की कोशिश कर रही है."

अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए. इसी साल अप्रैल में डिलिमिटेशन बिल पर एनडीए को 298 वोट मिले थे, जबकि बिल को पास करवाने के लिए उन्हें 361 वोट चाहिए था. लेकिन टीएमसी और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद एनडीए के पास लोकसभा में 332 सांसदों का साथ मिल चुका है. यदि डीएमके के 22 सांसद उनका साथ दे देते हैं, तो यह संख्या 354 तक पहुंच सकती है. सरकार हर हाल में इस बिल को इसी मानसून सत्र में पास करवाना चाहती है.

ये भी पढ़ें : संसद के मानसून सत्र में मचेगा घमासान! मोदी सरकार को घेरने के लिए 'INDIA' ब्लॉक ने तैयार किए ये 'घातक हथियार'

Last Updated : July 15, 2026 at 2:47 PM IST

TAGGED:

शरद पवार सुप्रिया सुले एनडीए
NDA BILL NCP TO SUPPORT
SUPRIYA SULE ON SUPPORTING NDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.