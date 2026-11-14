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'भाई अजित पवार के निधन के बाद तो अब मर्जर...', सुप्रिया सुले ने NCP के विलय पर लगाया फुलस्टॉप

एनसीपी (शरदपवार) सांसद सुप्रिया सुले व दिवगंत एनसीपी नेता अजित पवार. ( file photo-IANS )

नई दिल्ली : महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कई दिनों से दोनों एनसीपी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है. ऐसे में एनसीपी (शरद पवार) गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एनसीपी के विलय की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है.