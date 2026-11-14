'भाई अजित पवार के निधन के बाद तो अब मर्जर...', सुप्रिया सुले ने NCP के विलय पर लगाया फुलस्टॉप
महाराष्ट्र में दोनों NCP के गठबंधन की चर्चाओं को लेकर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है.
एनसीपी (शरदपवार) सांसद सुप्रिया सुले व दिवगंत एनसीपी नेता अजित पवार. (file photo-IANS)
Published : November 14, 2026 at 4:12 PM IST
नई दिल्ली : महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कई दिनों से दोनों एनसीपी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है. ऐसे में एनसीपी (शरद पवार) गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एनसीपी के विलय की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है.
मीडिया से बातचीत करते हुए सुले ने कहा कि अजित पवार के रहते दोनों गुटो के विलय पर बात चल रही थी. यहां तक कि इसकी तारीख भी तय हो गई थी लेकिन भाई अजित पवार के निधन के बाद उनकी तरफ से इस विषय पर पूर्ण विराम लग गया.
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(अपडेट जारी)