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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए दुर्घटना में बाल-बाल बचीं NCP नेता सुप्रिया सुले

एनसीपी (SP) की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले ने कहा कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर उनकी कार को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी.

SUPRIYA SULE ACCIDENT
एनसीपी नेता सुले (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 11:53 AM IST

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पुणे: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर उनकी कार को एक दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी, लेकिन वह और उनके साथ यात्रा कर रहे लोग सुरक्षित हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'आज पुणे से मुंबई जाते समय, हाईवे पर मेरा बहुत बुरा अनुभव हुआ, जब वाहन चालक ने लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से मेरी कार को साइड से टक्कर मार दी.'

बारामती की सांसद ने कहा, 'शुक्र है, सब सुरक्षित हैं.' सुले ने कहा कि यह घटना एक गंभीर याद दिलाती है कि ओवरस्पीडिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने से जान खतरे में पड़ सकती है. उन्होंने गाड़ी चलाने वालों से सीट बेल्ट पहनने, अलर्ट रहने और हाईवे को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए ज़िम्मेदार ड्राइविंग के तरीके अपनाने की अपील की.

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता सुनील माने ने कहा, 'अजित पवार के खिलाफ कथित तोड़फोड़ की कोशिश जैसी ही एक घटना अब सांसद सुप्रिया सुले के साथ हुई है. गुजरात रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी.'

उन्होंने कहा, 'सुप्रिया सुले एक जानी-मानी नेशनल लीडर हैं. उनके साथ ऐसी घटना होना शक पैदा करता है. राज्य सरकार को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए.' इस बीच, 1 मई को सुप्रिया सुले को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से मुंबई से पुणे जाते समय भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा.

उसी दिन 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था. हालांकि, उद्घाटन के दिन खंडाला घाट सेक्शन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की वजह से आने-जाने वालों को बहुत परेशानी हुई. सांसद सुप्रिया सुले की गाड़ी भी इस ट्रैफिक जाम में फंस गई. बाद में उन्होंने इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की.

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