महाराष्ट्र में 'चाचा-भतीजा' एक साथ आए, संजय राउत बोले, 'अजित पवार अमित शाह को देंगे जवाब'

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने ऐलान किया है कि, आगामी नगर निगम चुनावों के लिए उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) के एक साथ चुनाव लड़ेगी. इससे महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है. इस पर शिवसेना (यूबीटी) ने चुटकी ली है.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि, अजित पवार ने शरद पवार से हाथ मिला लिया है, ऐसे में राज्य के डिप्टी सीएम पवार को महायुति की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा. उन्होंने कहा कि, भाजपा शरद पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, और अजित पवार पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनावों के लिए उनके साथ (शरद पवार) के साथ गठबंधन कर रहे हैं.

बता दें कि, रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और चाचा शरद पवार की राकांपा (शरदचंद्र पवार) के बीच पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा कर दी. उन्होंने इसे परिवार का फिर से एकजुट होना करार दिया. अजित पवार पिंपरी-चिंचवड़ में 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे.

महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ में 28 अन्य नगर निकायों के साथ नगर निगम चुनाव होंगे. इस बीच, हाई-प्रोफाइल बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए, एनसीपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है और 37 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की है. वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ रही भाजपा, बीएमसी चुनावों के लिए 207 सीटों पर सीट-शेयरिंग पर सहमत हो गई है.