ETV Bharat / bharat

कई चरणों से गुजरने के बाद तैयार होती है एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें

नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुंसधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की आठवीं कक्षा की एक पाठ्यपुस्तक ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ अध्याय को लेकर विवादों के केंद्र में रही और उक्त अध्याय की वजह से उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए पुस्तक पर ‘पूर्ण प्रतिबंध’ लगा दिया है कि इसमें ‘‘आपत्तिजनक’’ सामग्री है.

एनसीईआरटी विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए पाठ्यपुस्तक तैयार करती है जो इस प्रकार है.

1) यह एक आदमी का काम नहीं

एनसीईआरटी के अधिकारियों के मुताबिक पाठ्यपुस्तक किसी एक लेखक द्वारा तैयार नहीं की जाती है, बल्कि एक कठोर प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें कई विशेषज्ञों की मदद से सामग्री तैयार होती है.

2) ‘‘करिकुलम एरिया ग्रुप’’ (सीएजी)

प्रत्येक विषय के लिए एक सीएजी का गठन किया जाता है, जो पाठ्यपुस्तक तैयार करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों की खोज करता है. सीएजी इस बात का विश्लेषण करता है कि छात्रों के लिए तैयार की जा रही सामग्री की खातिर किसका अनुभव और अकादमिक ज्ञान लाभकारी होगा.

3) पाठ्यपुस्तक विकास समिति (टीडीसी)

इसके बाद उपरोक्त समूह प्रत्येक विषय के लिए पाठ्यपुस्तक विकास समिति (टीडीसी) का गठन करता है, जिसमें शिक्षाविद, पाठ्यक्रम निर्माण विशेषज्ञ, विषयों के विशेषज्ञ और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होते हैं.

4) बहुस्तरीय समीक्षा

शिक्षण एवं विकास समितियों द्वारा तैयार अध्यायों के मसौदे को अनुमोदन से पहले आमतौर पर कई स्तरों पर आंतरिक समीक्षा और परामर्श प्रक्रिया से गुज़रना होता है। एनसीईआरटी अधिकारियों के अनुसार, पाठ्यपुस्तक तैयार करने और उसकी समीक्षा की प्रक्रिया अकादमिक दृष्टि से गहन और परामर्शपरक होती है.