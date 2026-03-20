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NCERT Textbook Row : विशेषज्ञ समिति करेगी विवादित चैप्टर की समीक्षा, सरकार ने SC को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की किताबों में कानूनी पढ़ाई से जुड़े पाठ्यक्रम को फाइनल करने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने का निर्देश दिया.

NCERT textbook row Centre informs SC that expert panel reviewing chapter on judiciary
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 2:53 PM IST

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नई दिल्ली: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर NCERT के विवादित चैप्टर की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है. समिति में वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, और नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल होंगे.

मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ को यह जानकारी दी. पीठ एक और पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की पुरानी पाठ्यपुस्तक से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में कुछ और बातों को हटाने की मांग की गई थी.

मेहता ने कहा कि "हमने एक समिति गठित की है, हमने अनुरोध किया था और उन्होंने वेणुगोपाल को स्वीकार कर लिया है." मेहता ने कहा कि पूर्व अटॉर्नी जनरल चैप्टर का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के सदस्य होंगे और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​जज होंगी.

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, "हमने जस्टिस अनिरुद्ध बोस से अनुरोध किया है कि वे इस समिति से जुड़ने की उदारता दिखाएं, और एक वाइस चांसलर होगा."

पिछले महीने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक (Textbook) में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े एक चैप्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस चैप्टर पर खुद से संज्ञान लिया और पाठ्यपुस्तक के वितरण और प्रकाशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया.

11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह NCERT के इस रुख से चिंतित है कि कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर "अपमानजनक" कंटेंट वाले विवादित चैप्टर को "फिर से लिखा" गया है और बदला हुआ चैप्टर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाएगा.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. सुप्रीम कोर्ट NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब से जुड़े एक स्वत: संज्ञान केस की सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर "अपमानजनक" कंटेंट था.

पीठ ने केंद्र को NCERT की किताबों में कानूनी पढ़ाई से जुड़े पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए एक हफ्ते के अंदर डोमेन एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें- न्यायपालिका पर चैप्टर लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NCERT के रुख पर चिंता जताई

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