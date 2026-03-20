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NCERT Textbook Row : विशेषज्ञ समिति करेगी विवादित चैप्टर की समीक्षा, सरकार ने SC को बताया

नई दिल्ली: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर NCERT के विवादित चैप्टर की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है. समिति में वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, और नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल होंगे.

मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ को यह जानकारी दी. पीठ एक और पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की पुरानी पाठ्यपुस्तक से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में कुछ और बातों को हटाने की मांग की गई थी.

मेहता ने कहा कि "हमने एक समिति गठित की है, हमने अनुरोध किया था और उन्होंने वेणुगोपाल को स्वीकार कर लिया है." मेहता ने कहा कि पूर्व अटॉर्नी जनरल चैप्टर का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के सदस्य होंगे और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​जज होंगी.

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, "हमने जस्टिस अनिरुद्ध बोस से अनुरोध किया है कि वे इस समिति से जुड़ने की उदारता दिखाएं, और एक वाइस चांसलर होगा."

पिछले महीने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक (Textbook) में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े एक चैप्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस चैप्टर पर खुद से संज्ञान लिया और पाठ्यपुस्तक के वितरण और प्रकाशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया.