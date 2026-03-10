ETV Bharat / bharat

'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर के लिए NCERT ने सार्वजनिक माफी जारी की, कहा- पूरी किताब वापस ले ली गई

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ( X/ @ncert )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने अपनी किताब में "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" पर एक चैप्टर शामिल करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. NCERT ने मंगलवार को सार्वजनिक माफी जारी करते हुए कहा कि पूरी टेक्स्टबुक (पाठ्यपुस्तक) वापस ले ली गई है. गौरतलब है कि इस मुद्दे पर पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी. एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की टेक्स्टबुक में शामिल किए गए एक चैप्टर में कहा गया कि भ्रष्टाचार, बहुत सारे केस और जजों की सही संख्या की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं. मंगलवार को जारी एक बयान में, NCERT ने कहा, "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने हाल ही में एक सोशल साइंस टेक्स्टबुक, 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' ग्रेड 8 (पार्ट 2) पब्लिश की है, जिसमें चैप्टर 4 था जिसका टाइटल 'द रोल ऑफ ज्यूडिशियरी इन आवर सोसाइटी' था. NCERT के डायरेक्टर और सदस्य चैप्टर चार के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं. पूरी किताब वापस ले ली गई है और अब उपलब्ध नहीं है."