NCERT ने कक्षा 8 की नई किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' को शामिल किया
किताब में पूर्व सीजेआई गवई का भी जिक्र है जिन्होंने कहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का लोगों के विश्वास पर बुरा असर पड़ता है.
Published : February 24, 2026 at 10:26 AM IST
नई दिल्ली: पहली बार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने अपनी नई क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' पर एक सेक्शन शुरू किया है. यह पिछले एडिशन से एक बड़ा बदलाव है, जिसमें ज्यादातर कोर्ट के स्ट्रक्चर और रोल पर फोकस किया गया है.
'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' नाम का बदला हुआ चैप्टर, न्यायालयों का पदानुक्रम और न्याय तक पहुंच को समझाने के अलावा, न्याय व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों, जिसमें भ्रष्टाचार और केस बैकलॉग शामिल हैं, को भी बताता है. इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट (81000), हाई कोर्ट (6240000), और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट (47000000) में पेंडिंग केस की लगभग संख्या बताई गई है.
करप्शन वाले सेक्शन में टेक्स्टबुक में लिखा है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न सिर्फ कोर्ट में उनके बर्ताव को कंट्रोल करता है, बल्कि कोर्ट के बाहर उनके बर्ताव को भी कंट्रोल करता है. यह ज्यूडिशियरी के अंदरूनी जवाबदेही तंत्र पर रोशनी डालता है और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के जरिए शिकायतें लेने के तय तरीके के बारे में बताता है.
किताब के अनुसार 2017 से 2021 के बीच इस सिस्टम के जरिए 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली. टेक्स्ट में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है. इसमें कहा गया है, 'जिन मामलों में आरोप गंभीर होते हैं, उनमें संसद इंपीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है.
ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है, जिसके दौरान जज को मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है.' साथ ही, किताब में लोगों की चिंताओं को भी माना गया है. चैप्टर में लिखा है, 'फिर भी लोग ज्यूडिशियरी के अलग-अलग लेवल पर करप्शन का अनुभव करते हैं. गरीबों और जरूरतमंदों के लिए इससे न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है.'
इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर पारदर्शिता और लोगों के विश्वास को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही है. इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ तेजी से एक्शन लेना शामिल है.
टेक्स्टबुक में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी आर गवई का भी जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का लोगों के विश्वास पर बुरा असर पड़ता है. लेकिन, इस विश्वास को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है. उन्होंने कहा, 'पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र के गुण हैं, जैसा कि किताब में बताया गया है.