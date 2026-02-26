SC ने सरकार को NCERT का विवादित भाग ऑनलाइन हटाने का निर्देश दिया, CJI ने इसे 'गहरी साजिश' बताया
टॉप कोर्ट ने एनसीईआरटी के ऑनलाइन सेक्शन को हटाने का आदेश दिया. सीजेआई ने कहा कि किताब अभी भी बाजारों में बिक रही है.
Published : February 26, 2026 at 11:56 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) क्लास 8 की किताब का विवाद एक बड़े विवाद में बदल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार को फटकार लगाते हुए इसे 'गहरी साजिशट और 'सुनियोजित' काम बताया.
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट या कानून के किसी दूसरे नियम के तहत सही कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए.
मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सरकार से ऑनलाइन उपलब्ध संबंधित सेक्शन के पीडीएफ वर्जन को हटाने का ऑर्डर जारी करने को कहा. सीजेआई ने इशारा किया कि कोर्ट इस मामले की गहरी जांच का आदेश दे सकता है और चेतावनी दी कि 'हर किसी को सजा मिलनी चाहिए.' उन्होंने कहा, 'उन्होंने गोली चलाई, आज ज्यूडिशियरी खून से लथपथ है.'
इसे बहुत ही 'सोचा-समझा कदम' बताते हुए सीजेआई ने कहा कि एनसीईआरटी की प्रेस रिलीज में माफी का एक भी शब्द नहीं है. उन्होंने कहा, 'यह गहरी साजिश है और अच्छी तरह से प्लान की गई है.' सीजेआई ने कहा कि किताब बाजार में उपलब्ध है और उनके पास इसकी एक कॉपी है. उन्होंने कहा, 'पहली नजर में किताब के कंटेंट की जांच करने पर हमें ऐसा लगता है कि यह संस्था को कमजोर करने और ज्यूडिशियरी की गरिमा को कम करने की एक सोची-समझी चाल है.'
सीजेआई ने कहा, 'बदकिस्मती से किताब में संवैधानिक नैतिकता और बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को बनाए रखने में ज्यूडिशियरी की जरूरी भूमिका को मानने में नाकाम रही है. हमें ऐसा लगता है कि किताब में शब्दों का चुनाव कोई सीधी-सादी, अनजाने में हुई या सच्ची गलती नहीं हो सकती है. इस समय हम किसी भी सही आलोचक को दबाने के लिए खुद से कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं.' किताब के कंटेंट के बारे में सीजेआई ने कहा कि 'काफी नुकसान हुआ है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता.'