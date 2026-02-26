ETV Bharat / bharat

SC ने सरकार को NCERT का विवादित भाग ऑनलाइन हटाने का निर्देश दिया, CJI ने इसे 'गहरी साजिश' बताया

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) क्लास 8 की किताब का विवाद एक बड़े विवाद में बदल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार को फटकार लगाते हुए इसे 'गहरी साजिशट और 'सुनियोजित' काम बताया. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट या कानून के किसी दूसरे नियम के तहत सही कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सरकार से ऑनलाइन उपलब्ध संबंधित सेक्शन के पीडीएफ वर्जन को हटाने का ऑर्डर जारी करने को कहा. सीजेआई ने इशारा किया कि कोर्ट इस मामले की गहरी जांच का आदेश दे सकता है और चेतावनी दी कि 'हर किसी को सजा मिलनी चाहिए.' उन्होंने कहा, 'उन्होंने गोली चलाई, आज ज्यूडिशियरी खून से लथपथ है.'