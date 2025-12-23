संक्रामक फ्लू से निपटने के लिए वन हेल्थ अप्रोच अपनाने का फैसला
NCDC के चिंतन शिविर में शामिल होने वाले मंत्रालयों ने इंसान, जानवर और वन्यजीव क्षेत्र में इंटीग्रेटेड सर्विलांस को मजबूत करने पर सहमति जताई.
Published : December 23, 2025 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: फ्लू के मौसम से पहले, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने दिल्ली में दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया. इसमें मौसमी फ्लू और संक्रामक रोग (zoonotic influenza) से निपटने के लिए पूरी सरकार और वन हेल्थ अप्रोच अपनाने का फैसला किया गया.
चिंतन शिविर में शामिल मंत्रालयों ने इंसान, जानवर और वन्यजीव क्षेत्र में एकीकृत निगरानी (Integrated Surveillance) विभाग ... को मजबूत करने, लैब और जीनोमिक कैपेसिटी बढ़ाने, समय पर डेटा शेयरिंग सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय महामारी की तैयारी के फ्रेमवर्क के साथ क्षेत्रीय कार्य योजना (sectoral action plans) के साथ जोड़ने पर सहमति जताई.
एनसीडीसी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ मिलकर मंगलवार को नई दिल्ली में 'इन्फ्लूएंजा की तैयारी और जवाब के लिएअंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करना' थीम पर चिंतन शिविर आयोजित किया. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "चिंतन शिविर का एक खास नतीजा यह था कि इन दो दिनों में विस्तृत बातचीत के बाद एक व्यवस्थित इन्फ्लूएंजा तैयारी कार्य सूची (Checklist) बनाई गई."
अधिकारी के अनुसार, इस चेकलिस्ट का मकसद केंद्र, राज्यों और जिलों को निगरानी, शुरुआती चेतावनी और जोखिम आकलन सहित चार मुख्य क्षेत्रों में तैयारी की योजना बनाने में मार्गदर्शन देना है. अधिकारी ने कहा, "इसका लक्ष्य अस्पताल की तैयारी और नैदानिक प्रतिक्रिया और वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन (One Health Coordination) और जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव (आरसीसीई) के अलावा प्रयोगशाला प्रणालियों को मजबूत करना भी है."
अधिकारी के अनुसार, विचार-विमर्श में फ्लू (Flu) और अन्य सांस संबंधी वायरल खतरों को रोकने, पता लगाने और प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए समन्वित राष्ट्रीय कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई.
इस चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आपदा प्रबंधन (DM) सेल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) के हितधारकों ने हिस्सा लिया.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने संदेश में फ्लू के खिलाफ देश की एक जैसी तैयारी और जवाबी उपायों के महत्व पर जोर दिया, जिसमें सर्ज कैपेसिटी प्लानिंग भी शामिल है. उन्होंने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (IDSP) की अहम भूमिका पर जोर दिया और मजबूत और मिलकर काम करने वाले सर्विलांस सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर कोशिश करने की जरूरत पर जोर दिया.
चिंतन शिविर में स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि और पर्यावरण सहित कई मंत्रालयों के लगभग 100 प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रमुख अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों ने भाग लिया - जिससे सरकार के एक स्वास्थ्य और संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला. फ्लू के मामलों की रिपोर्टिंग की हिस्ट्री वाले 11 राज्यों ने खुद हिस्सा लिया, जबकि राज्य और जिला सर्विलांस यूनिट्स के IDSP अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए.
अधिकारी ने बताया, "इस समावेशन से सर्वोत्तम प्रथाएं साझा करके क्रॉस-लर्निंग को मुमकिन बनाया गया. बातचीत में टेक्निकल प्रेजेंटेशन, पैनल डिस्कशन, ग्रुप वर्क सेशन और स्टेट प्रेजेंटेशन शामिल थे."
फ्लू अभी भी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, खासकर कमजोर आबादी जैसे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारी वाले लोगों के लिए.
दरअसल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आईडीएसपी नेटवर्क के जरिये रियल टाइम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसमी फ्लू के संक्रमण पर नजर रखता रहता है.
अधिकारी ने कहा, "चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि फ्लू की तैयारी का प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय तालमेल के जरिये समर्थन किया जाना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को मौसमी और जूनोटिक इन्फ्लूएंजा के फैलने का जल्दी पता लगाने और समय पर जवाब देने के लिए निगरानी, प्रयोगशाला क्षमता और क्लिनिकल तैयारी को और मजबूत करना चाहिए."
