संक्रामक फ्लू से निपटने के लिए वन हेल्थ अप्रोच अपनाने का फैसला

नई दिल्ली: फ्लू के मौसम से पहले, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने दिल्ली में दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया. इसमें मौसमी फ्लू और संक्रामक रोग (zoonotic influenza) से निपटने के लिए पूरी सरकार और वन हेल्थ अप्रोच अपनाने का फैसला किया गया.

चिंतन शिविर में शामिल मंत्रालयों ने इंसान, जानवर और वन्यजीव क्षेत्र में एकीकृत निगरानी (Integrated Surveillance) विभाग ... को मजबूत करने, लैब और जीनोमिक कैपेसिटी बढ़ाने, समय पर डेटा शेयरिंग सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय महामारी की तैयारी के फ्रेमवर्क के साथ क्षेत्रीय कार्य योजना (sectoral action plans) के साथ जोड़ने पर सहमति जताई.

एनसीडीसी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ मिलकर मंगलवार को नई दिल्ली में 'इन्फ्लूएंजा की तैयारी और जवाब के लिएअंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करना' थीम पर चिंतन शिविर आयोजित किया. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "चिंतन शिविर का एक खास नतीजा यह था कि इन दो दिनों में विस्तृत बातचीत के बाद एक व्यवस्थित इन्फ्लूएंजा तैयारी कार्य सूची (Checklist) बनाई गई."

अधिकारी के अनुसार, इस चेकलिस्ट का मकसद केंद्र, राज्यों और जिलों को निगरानी, ​​शुरुआती चेतावनी और जोखिम आकलन सहित चार मुख्य क्षेत्रों में तैयारी की योजना बनाने में मार्गदर्शन देना है. अधिकारी ने कहा, "इसका लक्ष्य अस्पताल की तैयारी और नैदानिक ​​प्रतिक्रिया और वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन (One Health Coordination) और जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव (आरसीसीई) के अलावा प्रयोगशाला प्रणालियों को मजबूत करना भी है."

अधिकारी के अनुसार, विचार-विमर्श में फ्लू (Flu) और अन्य सांस संबंधी वायरल खतरों को रोकने, पता लगाने और प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए समन्वित राष्ट्रीय कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई.

इस चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आपदा प्रबंधन (DM) सेल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) के हितधारकों ने हिस्सा लिया.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने संदेश में फ्लू के खिलाफ देश की एक जैसी तैयारी और जवाबी उपायों के महत्व पर जोर दिया, जिसमें सर्ज कैपेसिटी प्लानिंग भी शामिल है. उन्होंने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (IDSP) की अहम भूमिका पर जोर दिया और मजबूत और मिलकर काम करने वाले सर्विलांस सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर कोशिश करने की जरूरत पर जोर दिया.