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ड्रग नेटवर्क के खिलाफ NCB का एक्शन, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अंतरराज्यीय कार्रवाई तेज की

एनसीबी ने गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ड्रग नेटवर्क पर अंतर-राज्यीय कार्रवाई तेज की है. गौतम देबरॉय.

NCB steps up inter-state crackdown on drug networks across Goa, Maharashtra, Karnataka
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 6:26 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर समन्वित कार्रवाई के लिए कोशिशें तेज कर रहा है, जिसमें तीनों राज्यों के सीनियर पुलिस अधिकारी इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट एनफोर्समेंट को मजबूत करने के मकसद से एक उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए.

शनिवार को गोवा में हुई गोवा जोन के लिए दूसरी संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीनियर पुलिस अधिकारियों की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण हो गई. यह बढ़ा हुआ तालमेल इस बढ़ती चिंता के बीच हुआ है कि संगठित ड्रग नेटवर्क तेजी से राज्य की सीमाओं के पार काम कर रहे हैं, जिसमें गोवा न केवल एक गंतव्य बाजार के रूप में बल्कि पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाले नशीले पदार्थों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में भी काम कर रहा है.

इंटर-स्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी जांच
यह कदम अंतर-राज्यीय नशीली दवाओं की तस्करी, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच संदिग्ध लिंक की जांच की पृष्ठभूमि में भी अहम है. जनवरी में, ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में 26 जगहों पर एक कथित अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाशी ली. तलाशी में 3 करोड़ रुपये कैश, दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, साथ ही मधुपन एसएस को भी गिरफ्तार किया गया.

भारत का नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान से जुड़े विकास की जानकारी रखने वाले एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, "बड़ी हिस्सेदारी इसलिए अहम है क्योंकि नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग अब अलग-अलग स्थानीय ऑपरेटरों के बजाय अंतरराज्यीय नेटवर्क से हो रही है. गोवा, अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टूरिज्म से चलने वाली अर्थव्यवस्था, बड़े कोस्टलाइन और पड़ोसी राज्यों के साथ लिंक के साथ, एक डेस्टिनेशन मार्केट और एक ट्रांजिट पॉइंट दोनों के तौर पर काम कर सकता है.

इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक पुलिस के साथ आपसी तालमेल से एजेंसियों को तस्करी के रास्ते, सप्लायर, फाइनेंसर और वितरक की ऑपरेशनल तस्वीर मिलती है." गोवा पुलिस द्वारा हाल ही में की गई जब्ती से पड़ोसी राज्यों के लोगों के साथ अवैध नशीली पदार्थों की आवाजाही पर भी रोशनी पड़ी है. ऐसे ही एक मामले में, पुलिस ने महाराष्ट्र के दो लोगों, 41 साल के हारून और 35 साल के जकारिया को कोरगाओ के मैनवाड़ा से गिरफ्तार किया. उनके पास से 81 ग्राम चरस, 130 एलएसडी ब्लॉटर, एक्स्टसी और केटामाइन जब्त किया, जिनकी अनुमानित कीमत 7.65 लाख रुपये है.

मजे की बात यह है कि गोवा की नाइटलाइफ और क्लब इकॉनमी भी एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है. राज्य में बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी टूरिस्ट आते हैं और नाइटक्लब, बीच पार्टी और देर रात तक चलने वाले एंटरटेनमेंट वेन्यू ज्यादा हैं, इसलिए जांचकर्ता बार-बार इन मनोरंजक बाजारों में एमडीएमए, एलएसडी और केटामाइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की उपलब्धता और वितरण को लेकर परेशान रहे हैं.

ड्रग सप्लायर, पेडलर, फाइनेंसर और ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क की पहचान करने पर फोकस
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ड्रग सप्लायर, पेडलर, वित्तपोषक और संगठित नेटवर्क की पहचान करने पर फोकस है, न कि बड़े टूरिज्म या अतिथ्य उद्योग को नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में शामिल मानने पर. जेसीसी में कई एजेंसियों के होने से जांचकर्ता को यह ट्रैक करने में मदद मिलने की उम्मीद है कि ड्रग्स गोवा के रिक्रिएशनल मार्केट तक कैसे पहुंचते हैं, वे कहां से आते हैं और बाद में कमाई को कैसे इधर-उधर किया जाता है.

संगठित ड्रग तस्करी के खिलाफ मिलकर कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एनसीबी के डीडीजी (एसडब्ल्यूआर) विशाल एम सनप और गोवा एएनटीएफ के आईजी केआर चौरसिया ने संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) बैठक की सह-अध्यक्षता की.

कहा कि गोवा पुलिस, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स और फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के सीनियर अधिकारियों के अलावा गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की पुलिस इकाई ने बैठक में हिस्सा लिया.

एक खास मुद्दा जिस पर चर्चा हुई, वह था जेल में ड्रग्स की तस्करी. चिंता यह है कि जेल जाने से शायद संगठित नारकोटिक्स नेटवर्क के सदस्यों और जेल के बाहर काम करने वाले उनके साथियों के बीच के रिश्ते पूरी तरह से खत्म न हों.

एनसीबी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "जेल जाने से जरूरी नहीं कि संगठित नारकोटिक्स नेटवर्क के सदस्यों और जेल के बाहर उनके साथियों के बीच के रिश्ते खत्म हो जाएं. ड्रग सिंडिकेट शायद संचार और बिचौलिए नेटवर्क के जरिए सप्लाई, पेमेंट और वितरण का तालमेल जारी रख सकते हैं. साथ ही, अगर ड्रग्स की अंदर सफलतापूर्वक तस्करी की जाती है, तो जेलें गैर-कानूनी पदार्थों का बाजार बन सकती हैं."

बैठक में तस्करी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग, गोवा एयरपोर्ट पर जब्ती और पोस्टल चैनलों के जरिए तस्करी पर भी चर्चा हुई. शनिवार की बैठक से जुड़े एक और अधिकारी ने कहा, "ये ट्रेंड बताते हैं कि कैसे ट्रैफिकिंग ग्रुप अपने तरीकों में बदलाव कर रहे हैं और सही लॉजिस्टिक्स, डिजिटल वित्तीय प्रणालियां और नई तकनीक का फायदा उठा रहे हैं."

अधिकारियों ने वित्तीय जांच को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया. बैठक में आदतन अपराधियों के खिलाफ पीआईटीएनडीपीएस एक्ट का ज्यादा इस्तेमाल, समय पर एक्शन लेने लायक खुफिया जानकारी साझा करना, साझा पूछताछ और रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के जरिए खुफिया ड्रग प्रयोगशालाओं की पहचान पर भी चर्चा हुई.

एजेंसियों ने बिना वैध चिकित्सा नुस्खा के टैपेंटाडोल (टायडोल) और दूसरी प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री पर भी चर्चा की. साथ ही सही मामलों में विदेशी नागरिकों पर मुकदमा चलाने और उन्हें देश से निकालने से जुड़े उपायों पर भी चर्चा की.

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