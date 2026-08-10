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ड्रग नेटवर्क के खिलाफ NCB का एक्शन, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अंतरराज्यीय कार्रवाई तेज की

नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर समन्वित कार्रवाई के लिए कोशिशें तेज कर रहा है, जिसमें तीनों राज्यों के सीनियर पुलिस अधिकारी इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट एनफोर्समेंट को मजबूत करने के मकसद से एक उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए.

शनिवार को गोवा में हुई गोवा जोन के लिए दूसरी संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीनियर पुलिस अधिकारियों की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण हो गई. यह बढ़ा हुआ तालमेल इस बढ़ती चिंता के बीच हुआ है कि संगठित ड्रग नेटवर्क तेजी से राज्य की सीमाओं के पार काम कर रहे हैं, जिसमें गोवा न केवल एक गंतव्य बाजार के रूप में बल्कि पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाले नशीले पदार्थों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में भी काम कर रहा है.

इंटर-स्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी जांच

यह कदम अंतर-राज्यीय नशीली दवाओं की तस्करी, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच संदिग्ध लिंक की जांच की पृष्ठभूमि में भी अहम है. जनवरी में, ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में 26 जगहों पर एक कथित अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाशी ली. तलाशी में 3 करोड़ रुपये कैश, दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, साथ ही मधुपन एसएस को भी गिरफ्तार किया गया.

भारत का नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान से जुड़े विकास की जानकारी रखने वाले एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, "बड़ी हिस्सेदारी इसलिए अहम है क्योंकि नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग अब अलग-अलग स्थानीय ऑपरेटरों के बजाय अंतरराज्यीय नेटवर्क से हो रही है. गोवा, अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टूरिज्म से चलने वाली अर्थव्यवस्था, बड़े कोस्टलाइन और पड़ोसी राज्यों के साथ लिंक के साथ, एक डेस्टिनेशन मार्केट और एक ट्रांजिट पॉइंट दोनों के तौर पर काम कर सकता है.

इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक पुलिस के साथ आपसी तालमेल से एजेंसियों को तस्करी के रास्ते, सप्लायर, फाइनेंसर और वितरक की ऑपरेशनल तस्वीर मिलती है." गोवा पुलिस द्वारा हाल ही में की गई जब्ती से पड़ोसी राज्यों के लोगों के साथ अवैध नशीली पदार्थों की आवाजाही पर भी रोशनी पड़ी है. ऐसे ही एक मामले में, पुलिस ने महाराष्ट्र के दो लोगों, 41 साल के हारून और 35 साल के जकारिया को कोरगाओ के मैनवाड़ा से गिरफ्तार किया. उनके पास से 81 ग्राम चरस, 130 एलएसडी ब्लॉटर, एक्स्टसी और केटामाइन जब्त किया, जिनकी अनुमानित कीमत 7.65 लाख रुपये है.

मजे की बात यह है कि गोवा की नाइटलाइफ और क्लब इकॉनमी भी एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है. राज्य में बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी टूरिस्ट आते हैं और नाइटक्लब, बीच पार्टी और देर रात तक चलने वाले एंटरटेनमेंट वेन्यू ज्यादा हैं, इसलिए जांचकर्ता बार-बार इन मनोरंजक बाजारों में एमडीएमए, एलएसडी और केटामाइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की उपलब्धता और वितरण को लेकर परेशान रहे हैं.

ड्रग सप्लायर, पेडलर, फाइनेंसर और ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क की पहचान करने पर फोकस

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ड्रग सप्लायर, पेडलर, वित्तपोषक और संगठित नेटवर्क की पहचान करने पर फोकस है, न कि बड़े टूरिज्म या अतिथ्य उद्योग को नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में शामिल मानने पर. जेसीसी में कई एजेंसियों के होने से जांचकर्ता को यह ट्रैक करने में मदद मिलने की उम्मीद है कि ड्रग्स गोवा के रिक्रिएशनल मार्केट तक कैसे पहुंचते हैं, वे कहां से आते हैं और बाद में कमाई को कैसे इधर-उधर किया जाता है.

संगठित ड्रग तस्करी के खिलाफ मिलकर कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एनसीबी के डीडीजी (एसडब्ल्यूआर) विशाल एम सनप और गोवा एएनटीएफ के आईजी केआर चौरसिया ने संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) बैठक की सह-अध्यक्षता की.