NCB ने मणिपुर में 43 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की, दो गिरफ्तार
NCB गुवाहाटी की टीम ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले से 53.937 kg मेथामफेटामाइन जब्त करने के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 12, 2026 at 2:05 PM IST
तेजपुर (असम): नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), गुवाहाटी ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 53.937 किलोग्राम मेथामफेटामाइन, जिसे WY टैबलेट भी कहा जाता है, जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 43 करोड़ रुपये आंकी गई है. मादक पदार्थों की खेप के साथ एनसीबी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सफल ऑपरेशन के लिए NCB की तारीफ की और इलाके में सीमा पार मादक पदार्थ तस्करी से बढ़ते खतरे पर जोर दिया. एक एक्स पोस्ट में, सिंह ने कहा कि नशीली दवा की यह खेप कथित तौर पर म्यांमार से लाई गई थी और इसे फ्यूल टैंक के अंदर छिपाया गया था ताकि पता न चले.
इस जब्ती को क्षेत्र के युवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए, सिंह ने पूरे तस्करी नेटवर्क की पहचान करने और उसे खत्म करने के लिए व्यापक जांच की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने मादक पदार्थों की खेप की आपूर्ति, प्राप्ति, वित्तपोषण और परिवहन में कथित रूप से शामिल सभी लोगों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
The Narcotics Control Bureau (NCB), Guwahati has achieved a significant breakthrough in its sustained campaign against organised narcotics trafficking with the seizure of 53.937 kg of Methamphetamine/WY Tablets, valued at approximately Rs 43 crore in the illicit market, following an intelligence-led operation conducted in Guwahati on 06 October 2026. Two drug traffickers have been arrested in connection with the seizure. Acting on credible intelligence inputs, officers of the NCB intercepted two trucks and subjected them to intensive and systematic searches. The searches led to the detection of specially fabricated concealed cavities inside the fuel tanks of both vehicles, ingeniously designed to facilitate the clandestine transportation of narcotics and evade detection by enforcement agencies. The operation led to the recovery of the contraband and the on-the-spot arrest of two drug traffickers, both residents of Bishnupur, Manipur.— ANI (@ANI) October 11, 2026
सिंह ने उत्तर-पूर्व में मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-टेररिज्म के खतरे से निपटने के लिए राज्यों और जांच एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया.
इस बीच, रविवार को, खुफिया जानकारी के आधार पर, मणिपुर पुलिस की टीम ने इंफाल ईस्ट के पोरोमपट थाना क्षेत्र के तहत हट्टा JNIMS रोड पर मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल के पास एक एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन किया और बिष्णुपुर जिले के क्वाकता तेरा खोंग मानिंग निवासी मोहम्मद अमजद खान उर्फ मुमू (29 साल) को उसके किराए के घर से गिरफ्तार किया. बरामदगी में प्लास्टिक की दो बोतलें हैं जिनमें लगभग 62 ग्राम संदिग्ध हेरोइन नंबर 4 पाउडर और 06 ट्रामाडोल कैप्सूल हैं.
इस जब्ती से एक बार फिर इस इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सीमा पार के रास्तों के इस्तेमाल पर चिंता बढ़ गई है. आगे की जांच से नेटवर्क के कथित सदस्यों की पहचान और जब्त की गई खेप की तय जगह का पता चलने की उम्मीद है.
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