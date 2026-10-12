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NCB ने मणिपुर में 43 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की, दो गिरफ्तार

NCB ने मणिपुर में 43 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की, दो गिरफ्तार ( ANI )

तेजपुर (असम): नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), गुवाहाटी ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 53.937 किलोग्राम मेथामफेटामाइन, जिसे WY टैबलेट भी कहा जाता है, जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 43 करोड़ रुपये आंकी गई है. मादक पदार्थों की खेप के साथ एनसीबी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सफल ऑपरेशन के लिए NCB की तारीफ की और इलाके में सीमा पार मादक पदार्थ तस्करी से बढ़ते खतरे पर जोर दिया. एक एक्स पोस्ट में, सिंह ने कहा कि नशीली दवा की यह खेप कथित तौर पर म्यांमार से लाई गई थी और इसे फ्यूल टैंक के अंदर छिपाया गया था ताकि पता न चले.

इस जब्ती को क्षेत्र के युवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए, सिंह ने पूरे तस्करी नेटवर्क की पहचान करने और उसे खत्म करने के लिए व्यापक जांच की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने मादक पदार्थों की खेप की आपूर्ति, प्राप्ति, वित्तपोषण और परिवहन में कथित रूप से शामिल सभी लोगों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. सिंह ने उत्तर-पूर्व में मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-टेररिज्म के खतरे से निपटने के लिए राज्यों और जांच एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया.