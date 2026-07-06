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ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की बैठक, NCB ने BRICS वर्चुअल वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली: असम के गुवाहाटी में आज यानी कि, छह जुलाई से ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक हो रही है. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ड्रग और नारकोटिक्स की तस्करी वैश्विक खतरा बन गई है.

एनसीबी के महानिदेशक ने कहा कि, नशीले पदार्थों की तस्करी, जो कभी एक स्थानीय समस्या थी, वह अब आधुनिक और उन्नत तरीकों के आने से, इससे निपटना दुनिया के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है. उन्होंने इन तेजी से बदलते ट्रेंड्स से व्यवस्थित तरीके से निपटने के लिए एक समर्पित ब्रिक्स वर्चुअल कार्य समूह का प्रस्ताव रखा.

गुवाहाटी में एंटी-ड्रग एजेंसियों के ब्रिक्स प्रमुखों की बैठक के दौरान अपनी शुरुआती बात में गर्ग ने कहा, "यह सिस्टम नियमित मिलने, वास्तविक समय खुफिया जानकारी साझा करने, बदलते तस्करी पैटर्न का विश्लेषण करने और संयुक्त कानून प्रवर्तन अभियान को आसानी से समन्वय करने के लिए एक जरूरी मंच के तौर पर काम करेगा.

उन्होंने कहा, "इस ऑपरेशनल फोकस के साथ-साथ, हमें विशिष्ट, सीमा-पार प्रशिक्षण पहल और हमारी एजेंसियों के बीच सर्वश्रेष्ठ अभ्यास को लगातार साझा करके अपने अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों की क्षमता बनाने में भी मजबूती से लगे रहना चाहिए."

गर्ग के मुताबिक, 21वीं सदी की ड्रग तस्करी की सच्चाई बहुत कड़वी है. आपराधिक नेटवर्क बॉर्डर का सम्मान नहीं करते, वे संप्रभुता को नहीं मानते, और वे नौकरशाही मंजूरी का इंतजार नहीं करते.

उन्होंने कहा, "कम अपराध के लिए पूरी तरह से कम अपराध वाले अधिकार क्षेत्र की जरूरत होती है और इन सिंडिकेट को हराने के लिए, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को तेजी, आपसी भरोसे और बिना रुकावट, वास्तविक समय सहयोग के साथ काम करना चाहिए जो पारंपरिक रुकावटों को दूर करे. बेहतर सहयोग अब सिर्फ एक नीति विकल्प नहीं है, यह हमारे सामूहिक अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है."

भारत सोमवार और मंगलवार को BRICS एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है. बैठक में ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशों की एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुख और सीनियर अधिकारी संस्थागत निरंतरता को मजबूत करने और समूह की ड्रग कंट्रोल एजेंसियों के बीच गहरे ऑपरेशनल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए.

गर्ग के अनुसार, दो दिन के इस कार्यक्रम में खास सेशन होंगे जिनमें डार्कनेट प्लेटफॉर्म और डिजिटल टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल, नए साइकोएक्टिव सब्सटेंस (NPS) की खतरनाक बढ़ोतरी, और प्रीकर्सर केमिकल्स के डायवर्जन को रोकने की आवश्यकताओं पर बात होगी.