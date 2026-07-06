ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की बैठक, NCB ने BRICS वर्चुअल वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा
एनसीबी ने ड्रग्स की समस्या से व्यवस्थित तरीके से लड़ने के लिए बिक्र्स वर्चुअल वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : July 6, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली: असम के गुवाहाटी में आज यानी कि, छह जुलाई से ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक हो रही है. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ड्रग और नारकोटिक्स की तस्करी वैश्विक खतरा बन गई है.
एनसीबी के महानिदेशक ने कहा कि, नशीले पदार्थों की तस्करी, जो कभी एक स्थानीय समस्या थी, वह अब आधुनिक और उन्नत तरीकों के आने से, इससे निपटना दुनिया के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है. उन्होंने इन तेजी से बदलते ट्रेंड्स से व्यवस्थित तरीके से निपटने के लिए एक समर्पित ब्रिक्स वर्चुअल कार्य समूह का प्रस्ताव रखा.
गुवाहाटी में एंटी-ड्रग एजेंसियों के ब्रिक्स प्रमुखों की बैठक के दौरान अपनी शुरुआती बात में गर्ग ने कहा, "यह सिस्टम नियमित मिलने, वास्तविक समय खुफिया जानकारी साझा करने, बदलते तस्करी पैटर्न का विश्लेषण करने और संयुक्त कानून प्रवर्तन अभियान को आसानी से समन्वय करने के लिए एक जरूरी मंच के तौर पर काम करेगा.
उन्होंने कहा, "इस ऑपरेशनल फोकस के साथ-साथ, हमें विशिष्ट, सीमा-पार प्रशिक्षण पहल और हमारी एजेंसियों के बीच सर्वश्रेष्ठ अभ्यास को लगातार साझा करके अपने अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों की क्षमता बनाने में भी मजबूती से लगे रहना चाहिए."
गर्ग के मुताबिक, 21वीं सदी की ड्रग तस्करी की सच्चाई बहुत कड़वी है. आपराधिक नेटवर्क बॉर्डर का सम्मान नहीं करते, वे संप्रभुता को नहीं मानते, और वे नौकरशाही मंजूरी का इंतजार नहीं करते.
उन्होंने कहा, "कम अपराध के लिए पूरी तरह से कम अपराध वाले अधिकार क्षेत्र की जरूरत होती है और इन सिंडिकेट को हराने के लिए, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को तेजी, आपसी भरोसे और बिना रुकावट, वास्तविक समय सहयोग के साथ काम करना चाहिए जो पारंपरिक रुकावटों को दूर करे. बेहतर सहयोग अब सिर्फ एक नीति विकल्प नहीं है, यह हमारे सामूहिक अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है."
भारत सोमवार और मंगलवार को BRICS एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है. बैठक में ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशों की एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुख और सीनियर अधिकारी संस्थागत निरंतरता को मजबूत करने और समूह की ड्रग कंट्रोल एजेंसियों के बीच गहरे ऑपरेशनल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए.
गर्ग के अनुसार, दो दिन के इस कार्यक्रम में खास सेशन होंगे जिनमें डार्कनेट प्लेटफॉर्म और डिजिटल टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल, नए साइकोएक्टिव सब्सटेंस (NPS) की खतरनाक बढ़ोतरी, और प्रीकर्सर केमिकल्स के डायवर्जन को रोकने की आवश्यकताओं पर बात होगी.
उन्होंने कहा, "इसके अलावा, हमने समुद्री तस्करी के लिए एक जरूरी, अलग सत्र रखा है. हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्रोत देशों में बनने वाली गैर-कानूनी ड्रग्स को ग्लोबल समुद्री रास्तों से बड़ी मात्रा में तेजी से भेजा जा रहा है, जिससे अतंरराष्ट्रीय पानी गंदा हो रहा है और यह दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है.
इस सच्चाई की मांग है कि हम लोकल पुलिसिंग से आगे बढ़ें और इसके बजाय अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक एकजुट, आक्रामक समुद्री रणनीति बनाएं. अगले दो दिनों में, ये सत्र हमें न केवल सबसे अच्छे तरीके शेयर करने बल्कि ठोस, एक्शन लेने लायक रणनीति बनाने का मंच देंगे."
नारकोटिक्स (नशीले पदार्थों) के खिलाफ भारत की जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए, गर्ग ने कहा कि भारत ने नारकोटिक्स के खिलाफ एक पक्की, पूरी संस्थागत शून्य-सहिष्णुता नीति को अपनाया है.
गर्ग ने कहा, "हमारे लिए, जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक सक्रिय रूप से संचालित सिद्धांत है. इसका मतलब है तस्करी नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना है. उन्होंने कहा, हम सिंडिकेट के साथ बेरहम हैं, लेकिन पीड़ितों के साथ हम बहुत ज्यादा नरमी बरतते हैं."
इस बात पर जोर देते हुए कि भारत ने इस पुरानी सोच को खारिज कर दिया है कि नशा सिर्फ कानून-व्यवस्था की नाकामी है, गर्ग ने कहा, "इसकी जगह, हमने नुकसान कम करने और पूरी तरह से ठीक होने पर केंद्रित एक भविष्य का मॉडल बनाया है, जिसमें पीड़ितों को ऐसे नागरिक के रूप में पहचाना जाता है जिन्हें एक अच्छी जिंदगी की ओर वापस ले जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि, कम्युनिटी-बेस्ड इलाज के साथ-साथ हाई-टेक कानून लागू करके, हम सिर्फ ड्रग के धंधे को ही नहीं रोक रहे हैं. हम अपने सामाजिक ताने-बाने को ठीक कर रहे हैं और अपने युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं.
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