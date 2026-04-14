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गोल्डन क्रिसेंट से भारत में ड्रग्स की तस्करी, NCB, नौसेना, NTRO ने तट पर बढ़ाई निगरानी

31 मार्च 2026 से भारत ने अवैध ड्रग्स के खिलाफ पूरे देश में सभी मोर्चों पर एक सामूहिक अभियान शुरू किया है.

NCB, Navy, NTRO intensify vigil off shore Indian ocean region to detect drugs trafficking from Golden Crescent
गोल्डन क्रिसेंट से भारत में ड्रग्स की तस्करी, NCB, नौसेना, NTRO ने तट पर बढ़ाई निगरानी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 7:40 PM IST

6 Min Read
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गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भारतीय नौसेना, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) सहित अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर 'गोल्डन क्रिसेंट' (Golden Crescent) से भारत में प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी का पता लगाने के लिए भारतीय महासागर क्षेत्र के तट पर अपनी निगरानी तेज कर दी है. यह कार्रवाई हाल ही में नई दिल्ली में NCB, भारतीय नौसेना, NTRO और दूसरे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद शुरू की गई.

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, "बैठक में गोल्डन क्रिसेंट से तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान शामिल हैं. ऐसा अनुमान है कि मौजूदा हालात का फायदा उठाकर ड्रग तस्कर अरब सागर के रास्ते भारत में तस्करी का सामान लाने की कोशिश कर सकते हैं."

गोल्डन क्रेसेंट अवैध दवा उत्पादन और तस्करी के लिए दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और अरब सागर के जरिये नशीली दवाओं की तस्करी भारत और व्यापक भारतीय महासागर क्षेत्र के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गई है.

गोल्डन क्रिसेंट से नशीले पदार्थों को जमीन के रास्ते बलूचिस्तान और ईरान के तटों तक पहुंचाया जाता है, फिर अरब सागर के पार भेज दिया जाता है.

तस्करी की रणनीति के बारे में बात करते हुए, NCB के एक और अधिकारी ने कहा कि तस्कर अक्सर पकड़े जाने से बचने के लिए मछली पकड़ने वाली छोटी नावों और हाई-स्पीड मोटरबोट का इस्तेमाल करते हैं. अधिकारी ने कहा, "बड़े पैमाने पर तस्करी के लिए कमर्शियल शिपिंग कंटेनरों के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई है."

एनसीबी के एक अनुमान के मुताबिक, भारत में तस्करी की जाने वाली सभी अवैध दवाओं का लगभग 65 से 70 प्रतिशत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्री रास्तों से आता है.

फरवरी 2024 में, भारतीय नौसेना, NCB और गुजरात ATS के एक संयुक्त ऑपरेशन में हिंद महासागर में चरस और मेथामफेटामाइन (Methamphetamine) समेत लगभग 3,300 किलोग्राम नारकोटिक्स (नशीले पदार्थ और दवाएं) जब्त किए गए. इसके बाद, अप्रैल 2025 में, एक संयुक्त ऑपरेशन में करोड़ों रुपये की कीमत की 300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गईं, जब तस्करों ने कार्गो को अरब सागर में फेंक दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, तस्कर पहले गुजरात के तटों (पोरबंदर, जखाऊ और कच्छ का रण), मुंबई तट से ड्रग्स लाने की कोशिश करते हैं और फिर तमिलनाडु और केरल की ओर बढ़ते हैं.

अधिकारी ने कहा, "तमिलनाडु और केरल पाकिस्तान से तस्करी की जाने वाली ड्रग्स के लिए बड़े ठिकाने बन गए हैं. इसका एक मुख्य कारण लंबा समुद्री तट और चेन्नई और कोच्चि में बड़े बंदरगाहों का होना है, जो समुद्री व्यापार के लिए बड़े केंद्र के तौर पर काम करते हैं." अधिकारी ने कहा, "इन बंदरगाहों से दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव तक ड्रग्स ले जाना भी आसान है."

भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) के किए गए मैरीटाइम सिक्योरिटी एनालिसिस में मार्च महीने में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में कैनेबिस और एम्फेटामाइन-टाइप स्टिमुलेंट (ATS) का लगातार प्रवाह दर्ज किया गया. फिलीपींस में (चार घटनाएं - 1,711 किलोग्राम) और श्रीलंका के पास (तीन घटनाएं - 924 किलोग्राम) बड़ी मात्रा में जब्तियां भी हुईं.

IFC-IOR का मकसद इस इलाके में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है. इसके लिए यह एक जैसी समुद्री स्थिति की तस्वीर बनाता है और समुद्री सुरक्षा जानकारी साझा करने वाले हब के तौर पर काम करता है. अपनी शुरुआत से लेकर अब तक, इस सेंटर ने 28 देशों में 76 लिंकेज बनाए हैं.

एनालिसिस के मुताबिक, पिछले दो महीनों में पश्चिम एशिया और पूर्व अफ्रीका में ड्रग तस्करी की गतिविधियों में भी कमी आई है, जिसका कारण इलाके में अस्थिरता के बीच गोल्डन क्रिसेंट सप्लाई चेन में रुकावट और तस्करी नेटवर्क की बढ़ती टालमटोल वाली तरकीबें हो सकती हैं. एनालिसिस में कहा गया, "पुराने डेटा से पता चलता है कि 2025 में इसी समय के दौरान पश्चिम एशिया और पूर्व अफ्रीका में कुल 700 किलोग्राम नारकोटिक्स जब्त किए गए थे."

ईटीवी भारत से बात करते हुए, एनसीबी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने कहा कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल (थाईलैंड, लाओस और म्यांमार) के करीब होने के कारण, भारत इन क्षेत्रों में उत्पादित हेरोइन, हशीश और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों और ड्रग्स की तस्करी के लिए असुरक्षित रहा है. सिंह ने कहा, "गोल्डन क्रिसेंट देश में हेरोइन की तस्करी का मुख्य स्रोत बना हुआ है. अफगानिस्तान में अफीम का बढ़ता उत्पादन, भारत में ज्यादा घरेलू मांग ने हेरोइन की तस्करी को बढ़ाने में मदद की."

उन्होंने कहा कि गोल्डन क्रिसेंट भी भारत में हशीश का एक बड़ा स्रोत रहा है.

संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्यों और अपराध कार्यालय (UNODC) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादन वाले इलाकों, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच फंसा हुआ है.

UNODC की रिपोर्ट में कहा गया है, "इस नजदीकी को पारंपरिक रूप से कमजोरी का कारण माना जाता रहा है, क्योंकि इसने भारत को इन इलाकों में बनने वाले ओपिएट्स (Opiates- अफीम के पौधे) के लिए एक गंतव्य और पारगमन रूट दोनों बना दिया है. यह बात उपमहाद्वीप में ड्रग ट्रैफिकिंग (मादक पदार्थों की तस्करी) के ट्रेंड को बताने में जरूरी बनी हुई है."

गृह मंत्री अमित शाह ने भी ड्रग्स के खतरे पर चिंता जताई और कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के सभी विभागों को 2029 तक का रोडमैप तैयार करना चाहिए और इसे लागू करने के लिए एक टाइम-बाउंड रिव्यू सिस्टम बनाना चाहिए. शाह के अनुसार, यह चुनौती कानून-व्यवस्था से ज्यादा नार्को-टेरर के मुद्दे से जुड़ी है और सबसे जरूरी बात यह है कि यह देश की आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने की साजिश है.

शाह ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 9वीं टॉप-लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा, "31 मार्च, 2026 से, तीन साल के समय के लिए, ड्रग्स के खिलाफ देश भर में सभी मोर्चों पर एक सामूहिक अभियान चलाया जाएगा, ताकि भारत को नशा-मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सके."

यह भी पढ़ें- मुंबई: लाइव कॉन्सर्ट में ड्रग्स ओवरडोज से दो छात्रों की मौत, युवती की हालत गंभीर

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