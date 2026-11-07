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ड्रग्स के खिलाफ NCB की बड़ी कार्रवाई: सैटेलाइट से खोजे गांजे के खेत, अरुणाचल में 458 एकड़ जमीन खाली कराई

गांजा की फसल को नष्ट करती एनसीबी टीम. ( Special Arrangement via NCB )

नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने देश भर में चल रहे अवैध खेतों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए एजेंसी ने राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर एक बड़ा साझा अभियान शुरू किया है. अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों से लेकर हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी और ओडिशा के आदिवासी जिलों तक, इसे जड़ से उखाड़ने के लिए काम कर रही है.

इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, NCB की ईटानगर जोनल यूनिट ने सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर पश्चिम कामेंग जिले के कलाकतांग सब-डिवीजन में लगभग 458 एकड़ में फैली अवैध गांजे की खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया है.