ड्रग्स के खिलाफ NCB की बड़ी कार्रवाई: सैटेलाइट से खोजे गांजे के खेत, अरुणाचल में 458 एकड़ जमीन खाली कराई
एनसीबी ड्रग्स के धंधे को बढ़ावा देने वाले खेती के नेटवर्क को खत्म करने के लिए मल्टी-स्टेट स्ट्रैटेजी अपना रही है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 3:33 PM IST
नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने देश भर में चल रहे अवैध खेतों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए एजेंसी ने राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर एक बड़ा साझा अभियान शुरू किया है. अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों से लेकर हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी और ओडिशा के आदिवासी जिलों तक, इसे जड़ से उखाड़ने के लिए काम कर रही है.
इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, NCB की ईटानगर जोनल यूनिट ने सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर पश्चिम कामेंग जिले के कलाकतांग सब-डिवीजन में लगभग 458 एकड़ में फैली अवैध गांजे की खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया है.
एंटी-नार्कोटिक्स एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "26 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच चलाए गए इस अभियान के पहले चरण में, संयुक्त टीमों ने 1.37 लाख किलोग्राम से अधिक गांजे के पौधों को नष्ट कर दिया, जिनकी खेती मुख्य रूप से सामुदायिक जमीनों पर की जा रही थी. इस बड़े ऑपरेशन में अरुणाचल प्रदेश एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, पश्चिम कामेंग पुलिस और जिला प्रशासन के सदस्यों सहित कुल 118 जवान और कर्मचारी शामिल थे."
यह अभियान जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा किए गए जमीनी सर्वेक्षणों पर आधारित था. साथ ही दुर्गम इलाकों में खेती के स्थानों की पहचान करने के लिए NCB द्वारा प्रदान की गई सैटेलाइट तस्वीरों की भी मदद ली गई.
महत्वपूर्ण बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में साल 2026 में अब तक नष्ट की गई अवैध गांजे की खेती का क्षेत्र, साल 2025 के पूरे साल के आंकड़ों से आठ गुना से भी ज्यादा है. यह दर्शाता है कि इस पूर्वोत्तर राज्य में अवैध खेती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में भारी तेजी आई है.
NCB ने अरुणाचल प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी गांजे और अफीम की खेती वाले इलाकों की पहचान की है. अधिकारी ने जानकारी दी, "आगे भी कई संयुक्त अभियान चलाने की योजना है, विशेष रूप से लोहित, लोअर दिबांग वैली, दिबांग वैली, नामसाई, अंजॉ, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
दरअसल, अरुणाचल प्रदेश का यह ऑपरेशन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के 'विजन डॉक्यूमेंट ऑन नार्कोटिक्स कंट्रोल (2026–2029)' के तहत चलाए जा रहे एक बड़े देशव्यापी अभियान का हिस्सा है. इस नीतिगत ढांचे के तहत अवैध खेती वाले संवेदनशील इलाकों की व्यवस्थित मैपिंग करने और केंद्रीय एजेंसियों, राज्य सरकारों, पुलिस बलों तथा जिला प्रशासनों को साथ मिलाकर उन्हें नष्ट करने का अभियान चलाने पर जोर दिया गया है.
इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी NCB के नेतृत्व में चले एक अभियान के दौरान कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में लगभग 592 एकड़ में फैली अवैध गांजे की खेती को नष्ट किया गया था, जो कि लंबे समय से अवैध गांजे की खेती के लिए जाना जाता रहा है.
इसी तरह, ओडिशा में भी NCB ने कंधमाल और बौद्ध जिलों में राज्य के 'मिशन जीरो कैनबिस कल्टीवेशन' (गांजे की खेती मुक्त अभियान) की शुरुआत में हिस्सा लिया. इस पहल के तहत कंधमाल में करीब 30 एकड़ में फैली अवैध गांजे की खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया.
NCB ने नागरिकों से अपील की है कि वे 'मानस' (MANAS) नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 पर कॉल करके अवैध ड्रग्स की खेती और उसकी तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी दे सकते हैं.
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