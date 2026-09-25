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NCB चीफ ने राज्यों से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार करने को कहा

एनसीबी चीफ ने राज्यों से ड्रग्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार करने को कहा ( PTI VIDEO )

नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ड्रग्स की तस्करी से निपटने के लिए अपने स्वयं के तीन साल के रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया, जो नारकोटिक्स कंट्रोल पर राष्ट्रीय विजन दस्तावेज (2026-29) के अनुरूप है. उन्होंने संगठित ड्रग्स तस्करी गिरोह को खत्म करने के लिए जब्ती-केंद्रित प्रवर्तन से नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण में बड़े बदलाव की भी मांग की. नई दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में गर्ग ने राज्य स्तरीय एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों से कहा कि वे अगले तीन सालों में ड्रग्स को कंट्रोल करने की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करें. एनसीबी ने 'यूनाइटेड रिज़ॉल्व, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी' थीम पर दो दिन का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जो बुधवार को खत्म हुआ. सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स हेड्स के साथ-साथ केंद्र सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने बातचीत में हिस्सा लिया. एनसीबी चीफ ने कहा कि अलग-अलग राज्यों द्वारा तैयार किए गए रोडमैप में उनकी खास ड्रग्स-ट्रैफिकिंग चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही विजन डॉक्यूमेंट के तहत राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ भी तालमेल रखना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनफोर्समेंट एजेंसियों को सिर्फ जब्त किए गए नारकोटिक्स की मात्रा के आधार पर परफॉर्मेंस मापने से आगे बढ़कर ट्रैफिकिंग के लिए जिम्मेदार नेटवर्क की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए. डीजी ने कहा, 'अब जब्ती पर ध्यान देने वाले तरीके से नेटवर्क पर ध्यान देने वाले तरीके की ओर बढ़ने का समय आ गया है,' उन्होंने ट्रांसनेशनल, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ड्रग-ट्रैफिकिंग नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए मिलकर कोशिश करने की जरूरत पर जोर दिया.