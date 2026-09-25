NCB चीफ ने राज्यों से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार करने को कहा
एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स हेड्स के तीसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में एनसीबी डीजी ने नशा मुक्ति के खिलाफ अहम उपायों पर जोर दिया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : September 25, 2026 at 9:21 AM IST
नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ड्रग्स की तस्करी से निपटने के लिए अपने स्वयं के तीन साल के रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया, जो नारकोटिक्स कंट्रोल पर राष्ट्रीय विजन दस्तावेज (2026-29) के अनुरूप है.
उन्होंने संगठित ड्रग्स तस्करी गिरोह को खत्म करने के लिए जब्ती-केंद्रित प्रवर्तन से नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण में बड़े बदलाव की भी मांग की. नई दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में गर्ग ने राज्य स्तरीय एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों से कहा कि वे अगले तीन सालों में ड्रग्स को कंट्रोल करने की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करें.
एनसीबी ने 'यूनाइटेड रिज़ॉल्व, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी' थीम पर दो दिन का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जो बुधवार को खत्म हुआ. सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स हेड्स के साथ-साथ केंद्र सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने बातचीत में हिस्सा लिया.
एनसीबी चीफ ने कहा कि अलग-अलग राज्यों द्वारा तैयार किए गए रोडमैप में उनकी खास ड्रग्स-ट्रैफिकिंग चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही विजन डॉक्यूमेंट के तहत राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ भी तालमेल रखना चाहिए.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनफोर्समेंट एजेंसियों को सिर्फ जब्त किए गए नारकोटिक्स की मात्रा के आधार पर परफॉर्मेंस मापने से आगे बढ़कर ट्रैफिकिंग के लिए जिम्मेदार नेटवर्क की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए.
डीजी ने कहा, 'अब जब्ती पर ध्यान देने वाले तरीके से नेटवर्क पर ध्यान देने वाले तरीके की ओर बढ़ने का समय आ गया है,' उन्होंने ट्रांसनेशनल, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ड्रग-ट्रैफिकिंग नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए मिलकर कोशिश करने की जरूरत पर जोर दिया.
उन्होंने जानकारी कोऑर्डिनेशन और सहयोग को बेहतर ढंग से शेयर करने के लिए एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच मजबूत नेटवर्क बनाने के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा कोऑर्डिनेशन, अलग-अलग ड्रग्स जब्ती के पीछे काम कर रहे बड़े नेटवर्क का पता लगाने और उनके ऑर्गनाइज़र और फाइनेंसर को टारगेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा.
कॉन्फ्रेंस में हुई बातचीत में स्टेट एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने, नार्को समन्वय केंद्र और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स को ज़्यादा नतीजे देने वाला बनाने, ड्रग नेटवर्क की फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग, पीआईटीएनडीपीएस एक्ट का असरदार इस्तेमाल और किंगपिन और ऑर्गनाइज़्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर खास मुकदमा चलाने पर खास ध्यान दिया गया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने मंगलवार को कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, ने 31 दिसंबर, 2029 तक भारत से ड्रग्स के व्यापार को खत्म करने का एक बड़ा नेशनल टारगेट तय किया था, और इस मकसद को देश के विकास के लक्ष्यों और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की ज़रूरत से जोड़ा.
कॉन्फ्रेंस में यूजीसी के नशा मुक्त कैंपस फ्रेमवर्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आस-पास 500 मीटर के ड्रग-फ्री ज़ोन बनाने और नशा मुक्त भारत अभियान को बढ़ाने सहित डिमांड में कमी, रोकथाम और रिहैबिलिटेशन पर भी बात हुई.
प्रवर्तन पक्ष पर दो दिवसीय सम्मेलन में प्रतिभागियों ने खुफिया नेतृत्व वाली अवरोधन के लिए एनएआर-के9 और सूचना साझा करने के लिए एमएसी मंच के अलावा निदान, ई-साक्ष्य, ई-जेल और सीसीटीएनएस जैसे डेटाबेस और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग पर चर्चा की. सिंथेटिक दवाओं, पूर्ववर्ती रसायनों, गुप्त प्रयोगशालाओं, डार्कनेट और क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित नशीले पदार्थों के अपराधों से जुड़ी उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की गई.
एनसीबी प्रमुख ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेलवे के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी से लड़ने के लिए पहले ही एक नारकोटिक्स सेल का गठन किया है. गर्ग ने कहा, 'एनसीबी और आरपीएफ के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन दोनों एजेंसियों के बीच क्षमता निर्माण, सूचना आदान-प्रदान और संयुक्त संचालन को संस्थागत रूप देगा.'