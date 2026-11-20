भारत से अमेरिका भेजी जा रही थीं 5 लाख नशीली गोलियां, NCB ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 को दबोचा
जांचकर्ताओं ने पाया कि यह गिरोह सीमा पार तस्करी के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और डाक सेवाओं का जमकर इस्तेमाल कर रहा था.
Published : November 20, 2026 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली: भारत से अमेरिका में नशीली और प्रतिबंधित दवाएं सप्लाई करने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने पर्दाफाश किया है. अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के साथ मिलकर चलाए गए एक संयुक्त अभियान के तहत एनसीबी ने इस गिरोह के भारतीय मॉड्यूल को ध्वस्त करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है.
'ऑपरेशन मानसून थंडर' के तहत हुई कार्रवाई
एनसीबी के अनुसार, अमेरिकी एजेंसी से मिली खुफिया जानकारी के बाद इस विशेष अभियान को 'ऑपरेशन मानसून थंडर' नाम दिया गया. 4 से 13 नवंबर के बीच एनसीबी की टीमों ने हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ सहित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान गिरोह से जुड़े छह मुख्य आरोपियों को दबोच लिया गया. एनसीबी का कहना है कि यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पार नशा तस्करी को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
चार साल में भेजे गए करीब 3,000 पार्सल
जांच में इस गिरोह के बेहद बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. शुरुआती तफ्तीश से पता चला है कि जून 2022 से नवंबर 2026 के बीच इस सिंडिकेट ने करीब 3,000 पार्सलों के जरिए लगभग पांच लाख नशीली गोलियां (साइकोट्रोपिक पदार्थ और ओपिओइड-एनआरएक्स दवाएं) अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई की हैं. यह पूरा कारोबार एक संगठित अवैध सप्लाई चेन के जरिए चलाया जा रहा था.
गूगल शीट और सोशल मीडिया से चलता था धंधा
जांचकर्ताओं ने पाया कि यह गिरोह सीमा पार तस्करी के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और डाक सेवाओं का जमकर इस्तेमाल कर रहा था. एनसीबी अधिकारी के मुताबिक, भारतीय ऑपरेटर टेलीग्राम, स्काइप और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के जरिए दवाओं के ऑर्डर लेते थे. इसके बाद अमेरिका में मौजूद गिरोह के अन्य सदस्य अमेरिकी डाक सेवा (USPS) और अन्य कूरियर माध्यमों से ग्राहकों तक पार्सल पहुंचाते थे.
आरोपियों ने ग्राहकों और पार्सल का पूरा हिसाब रखने के लिए 'गूगल शीट्स' जैसे साझा डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग किया था. इसी डिजिटल ट्रेल की मदद से जांच एजेंसियों को पूरे नेटवर्क, ग्राहकों और सप्लाई चैनलों की परतें खोलने में बड़ी सफलता मिली है.
अमेरिका को सौंपा गया 59,000 लोगों का डेटाबेस
तलाशी के दौरान एनसीबी के हाथ एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस लगा है, जिसमें 59,000 से अधिक संदिग्धों, ग्राहकों और ड्रॉप-शिपर्स की जानकारी दर्ज है. इस डेटाबेस में पुराने पार्सलों का विवरण, लेनदेन की जानकारी, डिलीवरी के पते, यूएसपीएस ट्रैकिंग नंबर और सप्लाई की गई दवाओं के प्रकार शामिल हैं.
एनसीबी ने यह पूरा डेटाबेस आगे की जांच के लिए अमेरिकी एजेंसी डीईए को सौंप दिया है. इसके अलावा, जांच के दौरान एनसीबी ने 1,500 से अधिक गोलियों वाले कई ऐसे पार्सलों की भी पहचान की जो अमेरिका भेजे जाने के लिए तैयार थे. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीईए ने अमेरिका में दो खेपों को जब्त भी कर लिया है.
क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के जरिए होता था लेनदेन
अवैध दवाओं के इस कारोबार से होने वाली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए गिरोह कई तरह के वित्तीय माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा था. जांच में सामने आया है कि भारतीय ऑपरेटर अमेरिका आधारित पेमेंट ऐप 'वेनमो', दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खातों, यूपीआई और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसे मंगवाते थे. इसके अलावा, कमीशन लेने और रकम ट्रांसफर करने के लिए हवाला नेटवर्क का भी सहारा लिया जा रहा था.
अंतरराष्ट्रीय स्रोतों की जांच जारी
फिलहाल एनसीबी इस पूरे मामले की वित्तीय कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि इस अवैध धंधे के असली लाभार्थियों और कुल कमाई का पता लगाया जा सके. अधिकारी ने बताया कि हालांकि यह वितरण नेटवर्क मुख्य रूप से अमेरिका में सक्रिय था, लेकिन बरामद दस्तावेजों और दवाओं के ब्रांड से संकेत मिलता है कि इन प्रतिबंधित दवाओं को कई अन्य देशों से भी मंगवाया जा रहा था. एजेंसियां अब इस बात को सुनिश्चित करने में लगी हैं कि भविष्य में वैध डाक और लॉजिस्टिक चैनलों का दुरुपयोग नशा तस्करी के लिए न हो सके.
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