नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार छोड़ देगी, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी : उपमुख्यमंत्री चौधरी

जम्मू: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को दोहराया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसे सरकार छोड़नी ही क्यों न पड़े.

वह नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार शमीम बेगम के लिए प्रचार अभियान शुरू करने के लिए जम्मू में थे और उन्होंने कहा कि नगरोटा में उम्मीदवार उतारना ही इस बात का संकेत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी.

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनसी अपने सिद्धांतों पर कायम है और राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटों के लिए सौदेबाजी नहीं की. चौधरी ने कहा, "हमने तीन सीटें जीती थीं और चौथी सीट के लिए अच्छी स्थिति में थे, लेकिन कुछ विधायकों ने हमें धोखा दिया और भाजपा के पक्ष में वोट दिया. भाजपा हमेशा "वोट चोरी" के लिए जानी जाती है और यह बात राज्यसभा चुनावों में भी दिखी."

उन्होंने कहा, "इस बार यह साबित हो गया कि भाजपा वोट चोर है. उन्होंने वोट तोड़े, अगर उनके पास 28 वोट थे, तो बाकी कहां से आए? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है."

उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक दबावों के बावजूद एनसी अपनी नैतिक ऊंचाई पर कायम है. उन्होंने कहा, "हमने न तो पैसे दिए और न ही लालच दिया." उन्होंने कहा, "हमने जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ी. हमने जो तीन सीटें जीती हैं, वे लोगों की हैं और हमारे प्रतिनिधि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे."