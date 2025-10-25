ETV Bharat / bharat

नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार छोड़ देगी, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी : उपमुख्यमंत्री चौधरी

जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कभी भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी. उक्त बातें डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने कहीं.

Deputy CM Surinder Choudhary
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को दोहराया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसे सरकार छोड़नी ही क्यों न पड़े.

वह नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार शमीम बेगम के लिए प्रचार अभियान शुरू करने के लिए जम्मू में थे और उन्होंने कहा कि नगरोटा में उम्मीदवार उतारना ही इस बात का संकेत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी.

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनसी अपने सिद्धांतों पर कायम है और राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटों के लिए सौदेबाजी नहीं की. चौधरी ने कहा, "हमने तीन सीटें जीती थीं और चौथी सीट के लिए अच्छी स्थिति में थे, लेकिन कुछ विधायकों ने हमें धोखा दिया और भाजपा के पक्ष में वोट दिया. भाजपा हमेशा "वोट चोरी" के लिए जानी जाती है और यह बात राज्यसभा चुनावों में भी दिखी."

उन्होंने कहा, "इस बार यह साबित हो गया कि भाजपा वोट चोर है. उन्होंने वोट तोड़े, अगर उनके पास 28 वोट थे, तो बाकी कहां से आए? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है."

उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक दबावों के बावजूद एनसी अपनी नैतिक ऊंचाई पर कायम है. उन्होंने कहा, "हमने न तो पैसे दिए और न ही लालच दिया." उन्होंने कहा, "हमने जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ी. हमने जो तीन सीटें जीती हैं, वे लोगों की हैं और हमारे प्रतिनिधि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे."

चौधरी ने सिख समुदाय के योगदान और प्रतिनिधित्व की भी सराहना की और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में उचित स्थान दिया है. उन्होंने कहा, "सिख समुदाय हमेशा हमारे नेतृत्व और संस्थाओं का हिस्सा रहा है. हमने सरदार हरभान सिंह, तलविंदर सिंह वज़ीर और अब शमी ओबेरॉय जैसे नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया है."

एनसी के राजनीतिक गठबंधनों के बारे में अटकलों पर स्पष्टीकरण देते हुए, चौधरी ने कहा, "अगर कोई गठबंधन होता, तो हम नगरोटा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारते. हमने कांग्रेस का समर्थन किया था, लेकिन जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो हमें आखिरी समय में अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा. फिर भी, हमारी लड़ाई जारी है."

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पार्टी आगामी नगरोटा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी. उन्होंने कहा, "हम पूरी ताकत से लड़ेंगे.हम सरकार छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं. हम भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे."

ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव में NC के 7 विधायकों ने BJP को वोट दिया, सज्जाद लोन का बड़ा दावा

TAGGED:

JAMMU KASHMIR
NATIONAL CONFERENCE
BHARATIYA JANTA PARTY
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी
DEPUTY CM SURINDER CHOUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.