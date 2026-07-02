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जम्मू-कश्मीर: राज्य के दर्जे की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक और गैर-NDA पार्टियों को बुलाएगी NC

श्रीनगर: सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली में होने वाले प्रोटेस्ट के लिए इंडिया ब्लॉक से जुड़ी पार्टियों, नॉन-एनडीए पार्टियों और जम्मू-कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाने का फैसला किया है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में श्रीनगर में उनके गुपकार घर पर पार्टी के सीनियर नेताओं की एक हाई-लेवल मीटिंग में यह फैसला फाइनल किया गया. दोपहर बाद हुई इस मीटिंग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और पार्टी के दूसरे टॉप अधिकारी शामिल हुए.

पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, 'यह भी तय किया गया कि उन पार्टियों के नेताओं को भी न्योता भेजा जाएगा जो I.N.D.I.A. ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एनडीए के साथ भी नहीं हैं.' फारूक अब्दुल्ला पॉलिटिकल पार्टियों को शामिल होने के लिए फॉर्मल इनवाइट भेजेंगे. यह विरोध-प्रदर्शन 20 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले दिन जंतर-मंतर पर होगा. इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी के भी अकेले प्रोटेस्ट में शामिल होने की उम्मीद है.