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जम्मू-कश्मीर: राज्य के दर्जे की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक और गैर-NDA पार्टियों को बुलाएगी NC

प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर पर किया जाएगा.

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नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 12:16 PM IST

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श्रीनगर: सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली में होने वाले प्रोटेस्ट के लिए इंडिया ब्लॉक से जुड़ी पार्टियों, नॉन-एनडीए पार्टियों और जम्मू-कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाने का फैसला किया है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में श्रीनगर में उनके गुपकार घर पर पार्टी के सीनियर नेताओं की एक हाई-लेवल मीटिंग में यह फैसला फाइनल किया गया. दोपहर बाद हुई इस मीटिंग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और पार्टी के दूसरे टॉप अधिकारी शामिल हुए.

पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, 'यह भी तय किया गया कि उन पार्टियों के नेताओं को भी न्योता भेजा जाएगा जो I.N.D.I.A. ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एनडीए के साथ भी नहीं हैं.' फारूक अब्दुल्ला पॉलिटिकल पार्टियों को शामिल होने के लिए फॉर्मल इनवाइट भेजेंगे. यह विरोध-प्रदर्शन 20 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले दिन जंतर-मंतर पर होगा. इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी के भी अकेले प्रोटेस्ट में शामिल होने की उम्मीद है.

सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में कैबिनेट विस्तार और सरकार में कुछ चेहरों के फेरबदल पर भी चर्चा हुई. इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि कैबिनेट विस्तार दिल्ली विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले या उसके तुरंत बाद होगा.

सूत्रों का अंदाजा है कि कैबिनेट में दो मंत्रियों को बदला जा सकता है, जबकि घाटी से तीन और नए चेहरे चुने जाएंगे. एक सीट श्रीनगर से और बाकी एक-एक सीट उत्तर और दक्षिण कश्मीर से भरे जाने की उम्मीद है. दिलचस्प बात यह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी पीर पंजाल इलाके के अपने साथियों के निशाने पर हैं. 3 जून को दाचीगाम मीटिंग में उन्हें गलत व्यवहार से लेकर फंड बांटने तक की शिकायतों पर अपनी पार्टी के विधायकों के गुस्से का सामना करना पड़ा था.

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