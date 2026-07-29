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अगर PoK हमारा है तो 30 लोगों की मौत पर चुप क्यों हैं पीएम मोदी, फारूक अब्दुल्ला के सवाल

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ( ETV Bharat )

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इतना बोलते हैं और दावा करते हैं कि (PoK) भारत का हिस्सा है. लेकिन अगर वह हमारा हिस्सा है, तो वे कोई बयान जारी क्यों नहीं करते और वहां हो रही घटनाओं को रोकने के लिए बात क्यों नहीं करते? मैंने उन्हें अब तक इस मुद्दे पर बोलते नहीं सुना." पिछले दो दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है. जून से ही यह इलाका अशांति की चपेट में है, जब अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस संगठन में व्यापारी और नागरिक समाज के लोग शामिल हैं, जो बाहरी लोगों के लिए सीटों के आरक्षण को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है. PoK सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं और उन्हें संवैधानिक संशोधन के बिना खत्म नहीं किया जा सकता. अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए क्षेत्र में इंटरनेट निलंबित कर दिया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवा पर रोक हटाने का आह्वान किया.