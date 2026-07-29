अगर PoK हमारा है तो 30 लोगों की मौत पर चुप क्यों हैं पीएम मोदी, फारूक अब्दुल्ला के सवाल
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने UNHRC से हत्याओं की जांच के लिए PoK में टीम भेजने की अपील की. मुअज्जम मोहम्मद की रिपोर्ट.
Published : July 29, 2026 at 5:37 PM IST
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इतना बोलते हैं और दावा करते हैं कि (PoK) भारत का हिस्सा है. लेकिन अगर वह हमारा हिस्सा है, तो वे कोई बयान जारी क्यों नहीं करते और वहां हो रही घटनाओं को रोकने के लिए बात क्यों नहीं करते? मैंने उन्हें अब तक इस मुद्दे पर बोलते नहीं सुना."
पिछले दो दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है. जून से ही यह इलाका अशांति की चपेट में है, जब अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस संगठन में व्यापारी और नागरिक समाज के लोग शामिल हैं, जो बाहरी लोगों के लिए सीटों के आरक्षण को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है.
Srinagar, Jammu and Kashmir: On the situation in Pakistan-occupied Kashmir (PoK), JK National Conference President Dr. Farooq Abdullah says, "I have spoken about this many times. I have appealed that the United Nations Human Rights Commission should visit the region, assess the… pic.twitter.com/L3LZs90gNs— IANS (@ians_india) July 29, 2026
PoK सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं और उन्हें संवैधानिक संशोधन के बिना खत्म नहीं किया जा सकता.
अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए क्षेत्र में इंटरनेट निलंबित कर दिया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवा पर रोक हटाने का आह्वान किया.
अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से अशांति की जांच के लिए एक टीम भेजने की अपनी मांग दोहराई. अब्दुल्ला ने कहा, "मैंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से इलाके का दौरा करने और वहां के लोगों की समस्याओं को देखने का अनुरोध किया है. उन्हें लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए."
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर में पिछले छह वर्षों में बने 5000 होटलों में से 90 प्रतिशत अवैध हैं. इस पर टिप्पणी पर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग सरकारी नौकरियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "जो होटल बने हैं, उनके शुक्रगुजार रहें. पर्यटक यहां आते हैं. वे और कहां रुकेंगे? मैंने वह समय देखा है जब पर्यटकों को टैक्सी, कार और यहां तक कि सड़कों पर भी सोना पड़ता था. शुक्रगुजार रहें कि लोग अब सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं."
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े प्रदर्शन के बाद, जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने कहा कि अलग-अलग मामलों में जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है, उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "परिवारों को परेशान किया जा रहा है. यह एक बड़ा मुद्दा है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए."
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